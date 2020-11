Contra Wenn das „Fest der Liebe“ in diesem Jahr ausfällt, gewinnen Familien und das Klima

Die „schönste Zeit des Jahres“ genießt bei längst nicht allen einen guten Ruf: Heuchelei! Konsumterror! In Zeiten der Corona-Pandemie steht das Fest nun als Infektionstreiber erstmals grundsätzlich in Frage. Gut so?