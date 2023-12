Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

. Israel war zuletzt auch stets an engeren Beziehungen zu China interessiert. 2021 wurde im Rahmen der chinesischen Belt-and-Road-Initiative der staatlichen Shanghai International Port Group der Betrieb eines Schifffahrtsterminals im Hafen von Haifa zugesichert, über den etwa die Hälfte der Ein- und Ausfuhren des Landes abgewickelt abwickelt werden. Chinesische Unternehmen arbeiten zudem an großen israelischen Infrastrukturprojekten mit, beispielsweise einem neuen Stadtbahnsystem für Tel Aviv.Innerhalb des Staates entwickelte Netanjahu eine eigene Form der personalisierten Herrschaft. Er vergab Minister- und Regierungsämter an Likud-Apparatschiks, Jasager und teils inkompetente Kader, deren alleinige Qualifikation darin bestand, dass sie ihm gegenüber loyal waren. Seit den Anklagen, die 2020 wegen Korruption, Bestechung, Betrug und Untreue gegen ihn erhoben wurden, offenbarte Netanjahu ein zusehends paranoides Verhalten, das an Verfolgungswahn grenzte. So erklärte er in einer Rede: „Elemente der Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich mit linken Medien – ich nenne sie die „Jeder außer Bibi-Bande“ – zusammengetan, um haltlose Vorwürfe gegen mich zu fabrizieren.“In dieser Rhetorik kulminierte, was Kommentatoren in Israel „Bibismus“ nannten – eine Synthese aus kriegerischem Nationalismus, Verschwörungstheorien und dem Umgang mit Gegnern, die Netanyahu als Verräter denunzierte. Als sich daraufhin immer mehr Wähler gegen ihn wandten, bildete er Ende 2022 eine Regierungskoalition, in der extremistische Siedler und messianische Ethnonationalisten über beachtliche Machtpositionen verfügten.Darunter fanden sich Figuren wie Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit, der zuvor wegen Anstiftung zu Rassismus wie Terrorismus verurteilt wurde und als junger rechtsextremer Aktivist einer Gruppe angehörte, die die Autokolonne des damaligen Premierministers Jitzchak Rabin angriff, der über die Oslo-Verträge eine Verständigung mit den Palästinensern gesucht hatte.2023 wurde zum tödlichsten Jahr für die Palästinenser seit der zweiten Intifada 2000In Ben-Gvirs Wohnzimmer soll das Bild von Baruch Goldstein zu sehen sein, eines in Brooklyn geborenen israelischen Siedler, der 29 Palästinenser am Grab der Patriarchen in Hebron massakrierte. Als Konsequenz dieser ultrarechten Koalition übertrug Netanjahu die Autorität über das Militärregime in der Westbank an den Finanzminister und religiösen Hardliner Bezalel Smotrich, der die formelle Annexion dieser Region und die Ausweisung aller Palästinenser verlangte, die es wagen sollten, dagegen Widerstand zu leisten.Kaum im Amt begannen Ben-Gvir und Smotrich sofort, auf die Annexion von Teilen des Westjordanlandes zu drängen, indem sie Landraub legitimierten und eine ungezügelte Ausweitung von Siedleraktivitäten genehmigten, was bereits vor dem jetzigen Krieg in Gaza dazu führte, dass 2023 zum tödlichsten Jahr für die Palästinenser seit der zweiten Intifada von 2000 wurde. Zwischen dem Januar und Oktober verzeichnete das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mindestens 199 palästinensische Todesopfer in der Westbank, einschließlich Ostjerusalem.Israel war in eine gefährliche Selbstgefälligkeit gegenüber dem Schicksal der Palästinenser eingelulltDer Einmarsch der Hamas am Morgen des 7. Oktober zerstörte alle Eckpfeiler von Netanjahus Projekt. Das Ausmaß und die Grausamkeit des Angriffs machten deutlich, wie unmöglich es war, die Besetzung auf Dauer aufrechtzuerhalten, ohne dass Menschenleben in verheerender Weise verlorengingen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren es die Palästinenser, die den größten Teil dieses Opfers zu tragen hatten. Diese Zeit hat Israel in eine gefährliche Selbstgefälligkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal seiner palästinensischen Nachbarn eingelullt. Die Hamas-Führung erkannte die daraus resultierende Verwundbarkeit und nutzte das aus.Es wird gewiss dauern, das Ausmaß israelischen Geheimdienstversagens vor dem 7. Oktober vollständig zu erfassen, doch klar ist schon jetzt, dass Warnsignale ignoriert wurden, die eigentlich hätten alarmieren müssen. Laut der Zeitung Haaretz hörte der eigene Geheimdienst schon Monate zuvor nicht mehr auf das „Walkie-Talkie-Geschwätz“ der Hamas.32 Bataillone standen in der Westbank, nur zwei Bataillone der Grenze zum GazastreifenIn einem Fernsehinterview sagte jüngst ein 20-jähriger Soldat der 7. Panzerbrigade, seine Einheit habe in der Nacht zum 7. Oktober gegen 23 Uhr Berichte über ungewöhnliche Aktivitäten erhalten, aber keinen sich darauf beziehenden Befehl. Gegen drei Uhr morgens erhielt Ronen Bar, Direktor des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, einen Anruf wegen dieser Berichte, schickte aber am frühen Morgen nur ein kleines Spezialteam in das Gebiet am Gaza-Grenzzaun. In der Überzeugung, die Hamas sei befriedet und abgeschreckt, rechnete von den hohen israelischen Militärs niemand damit, dass die Hamas zu einem Angriff dieser Größenordnung fähig sein könnte.Der 7. Oktober offenbarte nicht nur Ignoranz, sondern auch das strategische Risiko, das von den laufenden Siedlungsunternehmen in Westbank ausgeht. Schließlich dauerte es vor allem deshalb solange, bis israelische Sicherheitskräfte die überrannten Städte und Kibbuzim zurückeroberten, weil ein Großteil der Armee in das Westjordanland verlegt war.Am Wochenende 7./8. Oktober war der jüdische Feiertag Simchat Tora – unter normalen Umständen eine Zeit der Freude und des Tanzens, im besetzten Westjordanland jedoch eine Zeit erhöhter Siedlergewalt. Die israelische Armee hatte Truppen dorthin verlegt, um israelische Siedler zu bewachen. Insgesamt standen 32 Bataillone in der Westbank, aber nur zwei entlang der Grenze zum Gazastreifen. Dies machte Kibbuzim und Städte in dieser Region – ja, die Bürger Israels selbst überhaupt – verwundbar, während Siedler im Westjordanland die palästinensische Bevölkerung unter dem Schutz der Armee terrorisieren konnten. Befürworter des Siedlungsbaus behaupten seit langem, was sie täten, stärke Israels Sicherheit. Die Realität hat bewiesen, wie falsch das ist.Netanjahus Versäumnisse in der Außenpolitik sind nicht weniger schwerwiegend als die beim Schutz der inneren Sicherheit. Entgegen seiner Ansicht wird die Palästinafrage nicht einfach verschwinden. Ohne ein langfristiges Abkommen, das die Besetzung der Westbank und die Belagerung des Gazastreifens beendet, wird keine wirkliche regionale Integration Israels möglich sein. Der derzeitige Krieg beeinträchtigt die Beziehungen zu Ägypten und Jordanien als den beiden wichtigsten arabischen Partnern. Es ist misslungen, mit Hilfe der US-Regierung Kairo unter Druck zu setzen, damit Bürger aus Gaza auf ägyptisches Territorium ausweichen konnten. Ein Vorhaben, das die Stabilität des südwestlichen Nachbarn rücksichtslos missachtete.Nicht nur in Ägypten, auch in Jordanien, im Libanon und der Türkei kam es zu massiven Protesten. Die Abraham-Abkommen mit arabischen Staaten, die Netanjahu als epochale Errungenschaft betrachtet, stehen unter Druck. Anfang November berief Bahrain seinen Botschafter aus Israel zurück und gab bekannt, die Wirtschaftsbeziehungen seien ausgesetzt, um die palästinensische Sache zu unterstützen.Netanjahu ging zu keiner einzigen Beerdigung der am 7. Oktober GetötetenIsraelische Familien berichten, sie hätten nach den Anschlägen tage-, teils wochenlang von der Regierung nichts über den Aufenthaltsort vermisster Angehöriger erfahren. Mediatoren richteten Hotlines ein, um den verzweifelt nach Informationen Suchenden zu helfen. Am 7. Oktober, als Dutzende Polizisten getötet wurden, war Minister Ben-Gvir, dessen Ressort die Polizei beaufsichtigt, nirgends zu finden. Später tauchte er auf, aber nicht um die Verantwortung für das Geschehen zu übernehmen, sondern Aufnahmen veröffentlichen zu lassen, auf denen er Sturmgewehre an zivile Verteidigungseinheiten verteilte.Placeholder image-2Die Bemühungen des Staates, die aus den nördlichen und südlichen Grenzzone Evakuierten – es waren Zehntausende – unterzubringen und zu ernähren, erwiesen sich als so wirkungslos, dass Protestgruppen, die sich bei der Abwehr von Netanjahus Justizreform gebildet hatten, einsprangen, um die Lücke zu füllen. Gekürzte Budgets im Gesundheitsministerium haben zu einem Mangel an staatlich finanzierten Sozialarbeitern und Psychologen geführt, um Tausende von Israelis zu betreuen, die wegen erlittener Traumata eine Behandlung brauchen.Netanjahu scheint die Krise mit Blick auf seine immer düsterer werdende politische Zukunft bewältigen zu wollen. Wie immer achtet er auf die Optik. Er ging zu keiner einzigen Beerdigung der am 7. Oktober Getöteten, vermutlich aus Angst vor Reaktionen der Angehörigen. Stattdessen werden Fototermine mit Elite-Militäreinheiten inszeniert. Als er sich schließlich mit Familien der Geiseln traf, erschien plötzlich ein rechtsextremer Aktivist, der keine bekannten Verbindungen zu einer der Geiseln, dafür aber zur Familie Netanyahu hatte, um ihn zu loben. Nachdem er bereits versucht hatte, Militärs und Geheimdienstleuten die Schuld an der Katastrophe vom 7. Oktober zuzuschieben, sammelt er mittlerweile Beweise, um sich selbst zu entlasten, falls er nach dem Krieg Rechenschaft ablegen muss.Für Ex-Verteidigungsminister Moshe Ya’alon ist Netanjahu eine „existenzielle Bedrohung“ für das LandTrotz dieser Bemühungen um Imagesanierung ist er politisch so gut wie am Ende. In einer aktuellen Umfrage des israelischen Senders Channel 13 News gaben 76 Prozent der Befragten an, Netanjahu müsse zurücktreten – entweder, wenn der Krieg beendet sei (47 Prozent), oder sofort (29). In einem Interview mit liberalen Tageszeitung Haaretz bezeichnete Ex-Verteidigungsminister Moshe Ya’alon, der von seinen politischen Positionen her rechts von Netanyahu steht, den Premier als „existenzielle Bedrohung“ für das Land.Placeholder image-1Was kommt nach Netanjahu? Vor dem 7. Oktober gingen mehr als neun Monate lang gingen Hunderttausende auf die Straße, um eine reaktionäre Verfassungsreform abzuwehren, die einen Machtverlust der Rechten nahezu unmöglich gemacht hätte. Die wahrgenommene Bedrohung durch eine Autokratie im Orbán- oder Erdoğan-Stil hatte Teile der liberalen, säkularen und gebildeten Mittelschicht Israels politisiert und in einigen Fällen gar radikalisiert. Jede neue politische Kraft, die gezielt mit Netanjahus Politik bricht, wird vermutlich aus dieser Bewegung hervorgehen.Dennoch befindet sich die Reste der israelischen Linken in einer schwierigen Lage. Die wiederholten Wahlen – seit 2019 waren es fünf – haben die zionistischen Mitte-Links-Parteien verwüstet. Die Arbeitspartei ist auf nur noch vier Parlamentssitze reduziert. Meretz, die bürgerlich-libertäre, sozialdemokratische Partei, die lange das Friedenslager des Landes vertrat, verfügt über kein Knessetmandat mehr. Seit dem 7. Oktober ist Yair Golan, ein 61-jähriger Ex-General und ehemaliger Meretz-Vorsitzender, zu nationalen Berühmtheit geworden, nachdem er seine Uniform angezogen und Zivilisten vor dem Angriff der Hamas gerettet hatte. Derzeit ist er die letzte Hoffnung für Mitte-Links, einen mit den Palästinensern ausgehandelten Kompromiss wieder in den israelischen Mainstream zu bringen. Nur handelt es sich um eine äußerst ferne Möglichkeit.Wahrscheinlichster Nachfolger Netanjahus ist sein langjähriger Rivale Benny GantzIsraels öffentlicher Diskurs ist weit nach rechts gerutscht. Fernsehnachrichten bestärken im Rufe nach Rache und Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt, auch wenn die Zahl der Todesopfer in Gaza auf über 20.000 gestiegen ist. Jeden Tag taucht ein anderer Likud-Politiker oder Regierungsminister auf und ruft unverschämt zu Kriegsverbrechen auf.Agrarminister Avi Dichter trat im Fernsehen auf, um zur „Gaza Nakba“ zu drängen, wie er Israels Bodenoperation beschrieb. Knesset-Sprecher Nissim Vaturi twitterte, Israel solle „Gaza jetzt niederbrennen, nicht weniger!“ Im November schlug Amihai Eliyahu, Minister für Kulturerbe, vor, eine Atombombe über Gaza abzuwerfen. Israelische Popstars haben begonnen, von Eroberung und Wiederaufbau israelischer Siedlungen eben dort zu singen. Obwohl Führer der Siedler wie Ben-Gvir und Smotrich diskreditiert sind, meint der erfahrene Meinungsforscher Dudi Hasid, dass noch weiter rechts von ihnen Platz sein könnte, der darauf warte, besetzt zu werden.Der in dieser Situation wahrscheinlichste Nachfolger Netanjahus ist sein langjähriger Rivale Benny Gantz, Ex-Armeechef und Führer der Mitte-Rechts-Partei Nationale Einheit, dessen Zustimmungsraten zuletzt in die Höhe geschossen sind. Der große, blauäugige Gantz bietet im Vergleich zu Netanjahus Mafioso-Populismus ein Bild kriegerischer Rechtschaffenheit, doch ist er weniger eine ideologische als eine kosmetische Alternative zum jetzigen Regierungschef. Gantz war sein Leben lang ein treuer Soldat, kannte nichts sonst als das Paradigma Besatzungsmanagement und würde es wohl beibehalten. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett liegt in Umfragen knapp hinter Gantz und scheint ebenfalls bereit für eine Machtübernahme zu sein. Bennett – einst Netanjahus Stabschef – würde sich mutmaßlich an Netanjahus Drehbuch halten.Netanjahu sieht sich auch als Verteidiger des Westens gegen seine TodfeindeDer hat sich jahrelang als Winston Churchill des Nahen Ostens gesehen. Der israelische Journalist Ari Shavit beobachtet, dass sich Netanjahu nicht nur als Kämpfer für die Existenz Israels sieht, sondern auch als Verteidiger des Westens gegen seine Todfeinde. Seit Beginn des derzeitigen Krieges sind Netanjahus grandiose Illusionen offenkundig. „Wir sind Söhne des Lichts, sie der Dunkelheit“, erklärte er kürzlich. Doch ist es, teilweise zumindest, genau diese Weltanschauung, die Israel unter Netanyahu zu endlosen Kriegen verurteilt hat – sieben seit seiner Machtübernahme 2009.Jeder Bruch mit dem Netanjahu-Paradigma erfordert daher, dass eine Mentalität überwunden, wonach stets die Existenz Israels auf dem Spiel steht. Dies aufzugeben, wird nach dem 7. Oktober noch schwieriger sein als zuvor. Ungeachtet dessen geben israelische Sicherheitsanalysten freimütig zu: So sehr sich dieser schreckliche Krieg auch in einen Flächenbrand an mehreren Fronten auszuweiten drohe, sei er doch kein existenzieller Krieg für Israel.Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, das Erbe Netanyahus zu überwinden, wird sie von einem israelischen Führer ausgehen, der den Mut hat, die Stärke Israels offen anzuerkennen und als Fundament für einen erneuten Vorstoß zum Frieden zu nutzen. Gegenwärtig gibt dafür keinen Anwärter. Netanjahu führt das Land länger als Staatsgründer David Ben-Gurion. Auch wenn er nicht mehr im Amt ist und sein Vermächtnis in Verruf gerät, wird es schwierig sein, die von ihm gesetzte Form zu zerstören.