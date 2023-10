Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

als auch auf eine möglichst breite internationale Öffentlichkeit abzielt.Die unmittelbaren Ursachen der israelisch-palästinensischen Gewalt sind zwar immer dringlich und wichtig, nicht zuletzt die jahrzehntelange Besatzung, aber der Schlüssel für den Zeitpunkt dieses Angriffs scheint der breitere Kontext in der Region zu sein, nicht zuletzt die von den USA vermittelte Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien, die in letzter Zeit an Fahrt gewonnen hat.Angesichts der anhaltenden Ohnmacht und Irrelevanz der Palästinensischen Autonomiebehörde unter Präsident Mahmoud Abbas in Ramallah waren die Bemühungen Washingtons, zunächst unter Donald Trump (mit dem Abraham-Friedensabkommen) und in jüngster Zeit unter Joe Biden, große Teile des Nahostprozesses in Nebenabkommen mit den Golfkönigreichen auszulagern, stets unvorhersehbar.Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der HamasWährend die USA und Saudi-Arabien seit Langem verstanden haben, dass jeder Fortschritt bei der Normalisierung von der Annäherung an eine Zweistaatenlösung abhängt, wurden die beiden Stolpersteine stets in einer rechtsextremen israelischen Regierung gesehen, die viele für kompromissunfähig hielten, und in einer Hamas-Bewegung im Gazastreifen, die außerhalb der Gespräche stand und als Störfaktor fungieren konnte.Während es in der israelischen Politik seit Langem einige gibt, darunter Netanjahu, die auf einen Friedensprozess drängen, der die palästinensische Frage als Zusatz zu einem umfassenderen Prozess behandelt, in der Hoffnung, den Palästinensern diesen Frieden als vollendete Tatsache präsentieren zu können, war sich die Hamas immer darüber im Klaren, was dieser Ansatz für sie bedeuten könnte.Überraschend ist, dass sich die komplizierten und oft zerrütteten Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Hamas Anfang des Jahres zu erwärmen schienen, als eine Hamas-Delegation zum ersten Mal seit sieben Jahren Riad besuchte. Dies geschah vor dem Hintergrund der Hinwendung Riads zu China und der Verbesserung der Beziehungen zu Bashar al-Assad in Syrien, was als Chance für die Hamas angesehen wurde.Eine detaillierte Analyse der Überlegungen der Hamas zu diesem Angriff wird sich wahrscheinlich in die Länge ziehen, nicht zuletzt, weil Israel, das verständlicherweise den besten Einblick hat, von diesen Überlegungen nichts mitbekommen hat.Tatsächlich hat die Hamas den Angriff zwar als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem dargestellt, aber es war eine bewusste Entscheidung, diesen Konflikt auszulösen – zu diesem Zeitpunkt und genau so, wie sie es getan hat -, um sich in den größeren diplomatischen Zusammenhängen durchzusetzen.Hamas will Kontrolle über palästinensisches Narrativ zurückgewinnenEines der ältesten Themen der Nahost-Berichterstattung und -Analyse ist die wahrgenommene Kluft zwischen der Haltung der Eliten in den Regierungskreisen der arabischen Staaten und den Ansichten der breiten Bevölkerung in den Ländern der Region.Es ist eine Kluft, die in der Vergangenheit durch die israelisch-palästinensischen Konflikte zutage getreten ist und die die arabischen Länder – selbst diejenigen, die aus ihrer Frustration über die palästinensische Führung unter Abbas keinen Hehl gemacht haben – zu einer Gratwanderung zwischen öffentlichen Erklärungen und Handlungen gezwungen hat. Die Worte des militärischen Befehlshabers der Hamas, Mohammed Deif, bei der Ankündigung des Angriffs waren in der Tat aufschlussreich. „Heute gewinnt das Volk seine Revolution zurück“, sagte Deif in einer aufgezeichneten Botschaft, während er die Palästinenser von Ostjerusalem bis Nordisrael dazu aufrief, sich dem Kampf anzuschließen, was darauf hindeutet, dass die Hamas den Angriff als Versuch ansieht, die Kontrolle über das palästinensische Narrativ zurückzugewinnen.Und obwohl der Appell wegen Al-Aqsa ein populärer ist, was durch die zunehmenden Spannungen rund um die Stätte unterstrichen wird, scheint die Schwere des Hamas-Angriffs absichtlich so angelegt zu sein, dass er einen sehr bedeutenden israelischen Angriff auf den Gazastreifen auslöst, mit all den unvermeidlichen zivilen Opfern, die damit verbunden wären. Deifs umfassender Appell an den „islamischen Widerstand im Libanon, Irak, Syrien und Libanon“ richtete sich auch speziell an Länder, in denen es vom Iran unterstützte militante Bewegungen gibt, nicht zuletzt die Hisbollah im Libanon.Klar ist, dass der Konflikt auch außerhalb der Hamas seine Nutznießer hat.Zwar gab es schon früher kleinere Infiltrationen aus dem Gazastreifen, aber das Ausmaß dieses Angriffs hat die Vorstellung erschüttert, dass die Israelis, die Milliarden für ihre Sicherheit ausgeben, innerhalb ihrer eigenen Grenzen sicher seien. Das ist ein Umstand, der der Hisbollah im Libanon und militanten Gruppen in Syrien nicht entgangen sein dürfte.