New Work: Schwedens verblüffend gesunde Arbeitskultur

n welchem Land man am besten arbeiten kann, ist Schweden sogar das Maß aller Dinge.„Es ist ziemlich erstaunlich“, sagt Maja Wessel, stellvertretende Geschäftsführerin des Patientenbeirats der Region Stockholm (Patientnämnden) über die Wellness-Pauschale. Ihre Organisation wurde Anfang des Jahres von Great Place to Work als bester kleiner Arbeitsplatz Schwedens ausgezeichnet und belegte im europäischen Finale den dritten Platz. Sie selbst gibt ihr Taschengeld für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio aus, aber auch Yogakurse oder Skipässe seien sehr beliebt. Viele schwedische Arbeitgeber bieten auch eine wöchentliche Friskvårdstimme oder „Wellness-Stunde“ an – 60 Minuten pro Woche, um sich ums eigene Wohlbefinden zu kümmern – während der bezahlten Arbeitszeit.Produktive ArbeitsbedingungenDie wohl bekannteste der beneidenswerten schwedischen Gepflogenheiten am Arbeitsplatz ist die Tradition der Fika (abgeleitet vom schwedischen Wort für Kaffee). Bei der Fika entfernt man sich vom Schreibtisch entfernt, um mit Kollegen Kaffee und Kuchen oder Gebäck zu teilen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen ein Kaffee eher allein genossen wird oder dazu dient, eine Arbeitssitzung zu begleiten, liegt in Schweden der Schwerpunkt auf einer gemeinsamen Pause.„Es ist keine Zeit, um über die Arbeit zu sprechen – es ist eine Pause von der Arbeit, um über andere Dinge zu sprechen“, sagt Lotta Henrysson, Personalleiterin bei Vattenfall Schweden, einem staatlichen Energieunternehmen. „Manche Leute sind da sehr streng: jeden Morgen um 9 Uhr und jeden Nachmittag um 16 Uhr. Das ist die alte Kultur, würde ich sagen – so wie sie vor 20 Jahren war. Jetzt kann es auch mehr ad hoc sein. In den Büros von Vattenfall gibt es auf jeder Etage Sitzgelegenheiten, die es den Mitarbeitern erleichtern, sich in den Fika-Pausen von ihren Schreibtischen zu entfernen und die Umgebung zu verändern“.Zimtbrötchen und Erfrischungsgetränk im „grünen Zimmer“Ich treffe mich mit Wessel an einem ruhigen Freitagnachmittag zur Fika – es ist Allerheiligen, in Schweden traditionell ein teilweiser arbeitsfreier Tag, und wie nicht anders zu erwarten, nutzt die Belegschaft die freie Zeit optimal. Ihr Team trifft sich zur Fika im sogenannten „grünen Zimmer“, einem ruhigen und gemütlichen, mit Pflanzen gefüllten Raum neben den Arbeitsplätzen im Büro. „Es ist eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu entspannen“, sagt sie mir bei einem Teller Lussekatter (Safranbrötchen), Kanelbullar (Zimtbrötchen) und einem Glas Julmust, einem Erfrischungsgetränk, das in Schweden in der Weihnachtszeit sehr beliebt ist – es ist das erste in diesem Jahr. „Während der Pandemie hatten wir stattdessen Fika auf Microsoft Teams“, fügt Catharina Barreus hinzu, eine Administratorin des Unternehmens, die sich uns anschließt. „Das hat uns gezeigt, dass es auch andere Möglichkeiten der Fika gibt.“Die Abteilung – mehrere Stockwerke hoch in einem gemeinsam genutzten Gebäude und mit nur 25 Mitarbeitern – ist eher unscheinbar; es gibt keine Sitzsäcke, Schlafkapseln oder andere Einrichtungen, die so oft mit wünschenswerten und produktiven Arbeitsumgebungen in Verbindung gebracht werden. Die Schreibtischreihen erinnern eher an ein typisches Callcenter, mit privaten Nebenbüros für vertraulichere Gespräche.Dennoch weiß man im Team, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren. „Wir wissen, dass wir gemeinsam etwas unternehmen und miteinander befreundet oder zumindest freundschaftlich verbunden sein müssen, um eine positive Arbeitskultur aufrechtzuerhalten“, sagt Wessel und fügt hinzu, dass sie sich auch außerhalb der Arbeitszeit regelmäßig treffen. Neben dem grünen Zimmer gibt es auch eine offene Küche mit Tee- und Kaffeekocher sowie frischen Obstkörben. Die Fika-Pausen dauern nur 15 bis 20 Minuten – wie schaffen sie es, sie kurz zu halten, auch wenn die Kollegen offensichtlich viel zu tun haben? „Jeder ist sich [der Zeit] sehr bewusst“, sagt Wessel. „Es ist ein stressiges Umfeld, jeder hat gut zu tun“.Fika-Pause: In der schwedischen Psyche verankertAuf der Website des schwedischen Tourismusverbandes heißt es, die Fika sei „so tief in der schwedischen Psyche verwurzelt, dass einige Unternehmen eine Klausel in ihre Verträge aufnehmen, die besagt, dass die Mitarbeiter Anspruch auf Fika-Pausen haben“. Es gibt Hinweise darauf, dass regelmäßige Pausen der Schlüssel zur Steigerung der Produktivität sind. Obwohl nur ein Prozent der schwedischen Arbeitnehmer Überstunden machen, sind sie laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) nicht weniger produktiv als Arbeitnehmer in anderen Ländern.Das Fehlen von Überstunden ist ebenfalls von Bedeutung. Die Schweden legen Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben und vermeiden es, berufliche Verpflichtungen mit nach Hause zu nehmen, es sei denn, die Arbeit macht dies erforderlich. Die meisten Arbeitgeber bieten außerdem flexible Arbeitszeiten an. „Wir konzentrieren uns darauf, was zu leisten ist, und nicht nur darauf, wie lange es dauert“, sagt Hans Celander, Leiter der Abteilung Kompetenz bei Trafikverket, der schwedischen Verkehrsbehörde. „Vielleicht arbeitet man heute etwas länger und morgen kürzer, aber die Arbeit wird erledigt.“ Vertrauen, sagt er, ist der Schlüssel – eine Haltung, die auch die Administratorin Barreus teilt. „Man tut, was man zu tun hat“, sagt sie, „niemand wird Ihnen vorschreiben, wie Sie es tun.“Mittag ist Mittag, privat ist privat, und nach fünf ist SchlussDass man auch im Job Zeit für sich selbst haben soll, fällt Außenstehenden vielleicht am stärksten auf. Natasha, die 2019 von Großbritannien nach Schweden zog, um als Marketingdirektorin für eine Modemarke zu arbeiten, sagt, es sei „völlig normal“, dass das gesamte Büro an den meisten Tagen um 17 Uhr völlig leer ist.„Als ich in das Unternehmen eintrat, versuchte ich, Termine in den Terminkalender der Leute einzutragen, und irgendwann sagte jemand: 'Natasha, du kannst keine Termine für die Mittagszeit buchen, weil die Leute dann nicht kommen würden! Sie nehmen all diese Dinge sehr ernst, im Gegensatz zu Großbritannien, wo es uns nichts ausmacht, auf dem Privatleben und den Essenszeiten herumzutrampeln. Das zwingt einen dazu, etwas rücksichtsvoller und bewusster mit Grenzen umzugehen. Außerdem macht der Schutz dieser Zeit die Arbeit effizienter und angenehmer.“Es wird daher kaum überraschen, dass die Schweden auch bei der Urlaubsgewährung großzügig sind: Der Mindestjahresurlaubsanspruch für Vollzeitbeschäftigte beträgt 25 Tage pro Jahr (der Standard im Vereinigten Königreich und in der EU liegt bei 20 Tagen) – plus neun zusätzliche Feiertage, so dass sich die Gesamtzahl auf 34 beläuft (obwohl einige europäische Länder noch mehr bieten).„Man hat das gesetzliche Recht, vier Wochen am Stück frei zu nehmen“, sagt Wessel und beruft sich dabei auf das schwedische Jahresurlaubsgesetz. „Das ist sehr wichtig, vor allem für uns – wir haben dieses furchtbare Wetter, und im Sommer ist es gut, in dieser Zeit einen langen Urlaub nehmen zu können. Das ist etwas, das ich wirklich vermissen würde, wenn ich es nicht hätte.“Der Mensch im MittelpunktIn Betrieben, in denen eine so lange Abwesenheit möglich ist, entscheiden sich viele Beschäftigte dafür, den ganzen Juli frei zu nehmen, wobei die Büros entweder ganz geschlossen sind oder mit einer Notbesetzung arbeiten, ähnlich wie über Weihnachten. „Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Arbeit“, sagt Natasha. „Die Menschen verbringen diese Zeit lieber mit ihren Familien.“ Auch wenn ein Urlaubsgeld zu schön klingt, um wahr zu sein – in Schweden zahlt es sich tatsächlich aus, Urlaub zu nehmen: Arbeitnehmer erhalten zwölf Prozent ihres Bruttogehalts plus 0,43 Prozent ihres Monatsgehalts, wenn sie ihren Jahresurlaub nehmen.Auch das schwedische Konzept der „flachen Hierarchien“ fällt Nicht-Einheimischen auf. Gleichberechtigung ist in vielen schwedischen Unternehmen ein fester Bestandteil der Arbeitsweise; Jobtitel werden selten verwendet und Entscheidungen werden oft im Konsens getroffen. „Zumindest wird jeder in das Gespräch einbezogen, unabhängig von der Dienstaltersstufe“, sagt Sarah, eine britische Auswanderin, die seit fünf Jahren in Schweden arbeitet, obwohl sie glaubt, dass die Geschäftsleitung an ihrem Arbeitsplatz normalerweise immer noch das letzte Wort hat.Das Schwedische Institut, eine öffentliche Einrichtung, die weltweit Interesse und Vertrauen in Schweden schafft, argumentiert, dass ein kollektiver Ansatz bei der Entscheidungsfindung – insbesondere bei zentralen Lohnverhandlungen mit den Gewerkschaften – zu einer „überwiegend friedlichen Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ geführt hat. Manager und Chefs treffen sich in der Regel auch mit weniger ranghohen Mitarbeitern zum Fika. „Wir sind nicht so hierarchisch, wie es in anderen Ländern der Fall sein kann“, bestätigt Celander. „Wir halten es für wichtig, jeden mitreden zu lassen. Wenn jeder weiß, wohin man will und warum, kann man sich auf die Umsetzung konzentrieren.“Ganzheitliche, familienfreundliche ArbeitsplatzkulturSteinunn Ásgeirsdóttir, die Direktorin bei Patientnämnden war, sagt, dass es die Kombination dieser Elemente ist, die in Schweden eine innovative und kreative – um nicht zu sagen begehrenswerte – Arbeitsplatzkultur schafft. „Es geht nicht nur um die physische Arbeitsumgebung, sondern auch um das soziale und psychologische Umfeld“, sagt sie. „Alles hängt zusammen: Selbstführung, Produktivität, Wissensaustausch, Innovation, gegenseitiger Respekt, Vertrauen und gegenseitige Ermutigung.“Die Bedeutung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zeigt auch die fortschrittliche Elternurlaubspolitik: 1974 war Schweden das erste Land der Welt, das den geschlechtsspezifischen Elternurlaub abschaffte. Derzeit bietet es insgesamt 480 Tage bezahlten Elternurlaub, wenn ein Kind geboren oder adoptiert wird – insgesamt fast zwei Jahre Arbeitstage. Beide Elternteile haben Anspruch auf 240 Tage Urlaub, wobei 90 dieser Tage als Minimum für jeden Elternteil vorgesehen sind.Schwedische Eltern haben außerdem das Recht, sich von der Arbeit freistellen zu lassen, um ein krankes Kind zu betreuen. Während viele Arbeitgeber möglicherweise verständnisvoll sind, wenn es um die Notfallbetreuung von Kindern geht, ist diese in Schweden gesetzlich verankert, und zwar unter der Bezeichnung Vård av Barn [Kinderbetreuung] – kurz „vab“. Der Staat übernimmt 80 Prozent des Gehalts der Eltern und ermöglicht so 120 Tage pro Jahr und Kind bis zum Alter von zwölf Jahren. Und nicht nur die Eltern profitieren davon: Auch andere Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn, die sich um die Kinder kümmern, haben Anspruch auf eine vab-Entschädigung. Darüber hinaus haben die Eltern das Recht, ihre Arbeitszeit (um bis zu 25 %) zu reduzieren, bis ihr Kind acht Jahre alt ist.Schattenseiten: Kein Mindestlohn, Zeitarbeit benachteiligt, mehr ArbeitslosigkeitNatürlich hat die paradiesisch wirkende Kultur, die an schwedischen Arbeitsplätzen gepflegt wird, auch ihre Schattenseiten. Die Geschlechterrollen sind nach wie vor ziemlich fest verankert, und in Schweden kehren immer noch mehr Männer vor ihren Partnerinnen in den Beruf zurück. Darüber hinaus können die demokratischen Entscheidungsprozesse am Arbeitsplatz in Schweden dazu führen, dass Veränderungen nur sehr langsam oder gar nicht erfolgen – was insbesondere für diejenigen frustrierend sein kann, die von Arbeitsplätzen kommen, an denen schnelle Entscheidungen hoch geschätzt werden.Offiziell gibt es in Schweden keinen staatlichen Mindestlohn, und viele der attraktiven Beschäftigungsleistungen, wie etwa die Wellness-Pauschale, gelten nicht für Beschäftigte in Zeitarbeit oder mit kurzfristigen Verträgen. Selbst diejenigen, die die Voraussetzungen erfüllen, nehmen die Zulage nicht immer in Anspruch. „Wir hatten gehofft, dass unsere Mitarbeiter sie mehr nutzen würden – oft tun das nur diejenigen, die ohnehin in ein Fitnessstudio gegangen wären“, sagt Henrysson. „Außerdem stellen wir fest, dass viele erst spät im Jahr davon Gebrauch machen – die Leute denken: 'Oh mein Gott, das habe ich vergessen!' – und man kann alles auf einmal ausgeben, wenn man will.“„Nicht nur leben, um zu arbeiten“Die systembedingte Ungleichheit führt auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit in Schweden zunimmt – und damit immer mehr Menschen überhaupt nicht von der attraktiven Arbeitsplatzkultur des Landes profitieren; die Gesamtarbeitslosenquote Schwedens ist mit sieben Prozent eine der höchsten in Europa. Seit 2015 hat das Land weit mehr Migranten aufgenommen als jedes andere EU-Land (im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl), aber viele haben Schwierigkeiten, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden: 2017 waren Ausländer dreimal häufiger arbeitslos als Einheimische. Ohne Arbeit ist ein erheblicher Teil der Bevölkerung nicht nur finanziell benachteiligt, sondern hat auch keinen Anspruch auf beträchtliche Leistungen am Arbeitsplatz, wodurch eine Art Zweiklassengesellschaft entsteht.Der vielleicht größte Nachteil der schwedischen Arbeitsplatzkultur, zumindest für den Rest von uns, ist, dass sie erstaunlich schwer zu kopieren ist. Trotz aller Vorteile scheint der schwedische Ansatz nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragbar zu sein, insbesondere nicht auf Länder außerhalb der nordischen Region. Auf meine Frage an das Team von Patientnämnden, was das Geheimnis sei, antwortet Barreus, dass sie und ihre Kollegen sich „die Zeit nehmen, sich wirklich um den anderen zu kümmern, um die Person vor einem zu sehen; wir kümmern uns um jeden.“ Ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht durchzusetzen ist. Einiges von dem, was die Arbeit in Schweden so attraktiv macht, ist zwar gesetzlich verankert, aber ein großer Teil davon liegt begründet in guten Arbeitsbeziehungen, einem echten Streben nach Arbeitszufriedenheit – und vielleicht vor allem in der Anerkennung, dass die Mitarbeiter ein Leben außerhalb der Firma haben. Laut Henrysson wirken schwedische Arbeitsplätze verlockend, weil man „nicht nur leben sollte, um zu arbeiten“.