Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

Klimakrise interessiert. Da hat er Glück: Jetzt gibt es „Love and Climate“, ein Speed-Dating-Event für umweltbewusste Singles. Wird Oberly dort seine grüne Liebe finden?Eines steht für ihn jetzt schon fest: „Es ist nischiger als Dating-Apps.“ Denn hier teile jeder und jede ähnliche Überzeugungen und Werte.Die im Entstehen begriffene Veranstaltung wird von Kristy Drutman moderiert und gefilmt. Drutman ist Aktivistin und Influencerin, die auf Instagram als @BrownGirlGreen bekannt ist. Zusammen mit ihrer Produzentin Christa Guzmán spielt sie in den Parks von New York Kupplerin. Beide hoffen, dass die Serie, die auf Instagram, TikTok und YouTube gezeigt wird, den Menschen hilft, „die Liebe zu finden und den Planeten zu retten.“Ich treffe Oberly an einem Sonntag im Sasaki Garden, einer schattigen Grünfläche in der Nähe des Hauptcampus der New York University. Ursprünglich wollte Drutman die Veranstaltung in der Nähe des berühmten Washington-Square-Park-Bogens abhalten, aber die Parkverwaltung hat sie kurzerhand rausgeschmissen, weil sie keine Genehmigung hatte. Also liefen Drutman und ihre Kandidaten fünf Minuten etwas verloren durch die Gegend. Dann beschlossen sie, Amor unter einer Baumkrone zu spielen, während eine Gruppe von Stadtkindern in der Nähe Roller fuhr. Und fortan lautete die wichtigste Frage bei den Treffen: Liegt Liebe in der Luft?Dating ist politischer gewordenIch sitze Thasfia gegenüber, einem wortkargen 25-jährigen Model, das eine Art Pilotenbrille trägt, außerdem eine Schlaghose mit einem Krokodil darauf. Ihr beschreibt Oberly sein perfektes erstes Date: eine Flasche Naturwein am Strand trinken und dann gemeinsam den Müll aufräumen. Das ist nicht weit entfernt von Thasfias Traumdate, die an Fahrradfahren und Chillen im Park denkt, gerne mit Wein. Nachdem sie sich kennengelernt haben, tauschen Oberly und Thasfia ihre Nummern aus. Sie wollen sich wiedersehen. „Ich möchte sie auf jeden Fall besser kennenlernen“, sagt Oberly, als sie nebeneinander auf einer Parkbank sitzen. „Es ist schön, dass wir über das Klima als Nische reden können und es nicht nur ein normales Speed-Dating ist.“Die Suche nach einem Partner, der die Angst vor dem Weltuntergang teilt, mag ein wenig düster klingen. Aber Drutman sagt, sie wolle die Wahrnehmung des Klimaaktivismus ändern. Sie hatte 2018 die Idee für ein Speed-Dating-Event zum Thema Klima. „Ich war vor ein paar Jahren bei den UN-Klimaverhandlungen, und es war so ein langweiliger, erdrückender Ort“, sagt sie. „Ich dachte: Warum machen wir das nicht interessanter?“ Auf der Cop26-Konferenz 2021 in Glasgow stellte sie einen provisorischen Verkupplungstisch auf und brachte Fremde miteinander in Kontakt. Seit August veranstaltet sie Pop-Up-Events in New Yorker Parks und sagt, dass jedes dieser Treffen zu zweiten und dritten Verabredungen, romantischen und platonischen Paaren geführt hat.Placeholder image-1„Ich mag es, dass die Leute kommen, um Freundschaften zu schließen“, sagt Drutman. „Es ist eine andere Art von Gemeinschaftsraum, in dem sich Menschen durch ihren Aktivismus verbinden können.“ Dating ist politischer geworden: Letztes Jahr hat eine von Tinder durchgeführte Umfrage ergeben, dass 75 Prozent der Singles nach einem Partner suchen, der sich für soziale Themen interessiert oder sich für sie einsetzt. „Wenn du dich nicht für Nachhaltigkeit oder den Planeten interessierst, dann bist du wahrscheinlich nicht der Typ, den ich will“, sagt Drutman.Maya Nahor, eine 23-jährige Masterstudentin an der Columbia University, die „Klima und Gesellschaft“ studiert, zog nach New York City, nachdem sie zehn Jahre lang in Atlanta gelebt hatte. „Dort war es schwieriger, sich für Dates zu verabreden“, sagt sie. „Es gab zwar viele Leute, die den Klimawandel für real hielten, aber die hatten nicht den gleichen Bezug dazu wie meine Freunde vom Sunrise Movement und ich.“ Dabei handelt es sich um eine Graswurzelbewegung, die sich für den Green New Deal einsetzt. Die Dinge wurden einfacher, als Nahor sich an der Columbia einschrieb. Aber ihre Kommilitonen will sie nicht daten. „Ich möchte lieber Leute außerhalb der Uni treffen“, sagt sie.Yogakurs für HundewelpenZum Glück findet Nahor bei der Veranstaltung einen Partner: Jacob Simon, ein 26-jähriger Content-Creator. Die beiden verbindet die Liebe zu pflanzlichem, indischem Essen. Nahor sagt, sie könnte für Simon kochen. Oder sie könnten einen Yoga-Kurs für Hundewelpen besuchen. Erst kürzlich hat sie eine Instagram-Werbung dafür gesehen und möchte es mit einem anderen Tierliebhaber ausprobieren. „Irgendwann, als wir uns über Essen unterhielten, dachte ich: Okay, ich möchte mit diesem Mann indisch essen oder ihm Pasta kochen“, sagt Nahor.Nicht weit entfernt kuschelt sich Sakshi Regmi, eine 29-jährige Sängerin, an Taylor Sartwell heran, einen aufstrebenden Rapper. Sie liebäugeln mit der Idee, gemeinsam Musik zu machen. Zu Regmis Dating-Erfahrungen gehört auch der Umgang mit Männern, die sich abfällig über ihr Engagement in der Klimabewegung äußern. „Menschen können abweisend gegenüber anderen sein, die eine Leidenschaft haben, die mit dem Allgemeinwohl verbunden ist“, sagt sie. „Ich möchte jemanden, der sich um mich kümmert, denn wenn man sich um etwas anderes kümmert als um sich selbst, ist man instinktiv ein besserer Mensch in einer Beziehung.“Ein paar Tage nach der Veranstaltung spreche ich mit den Paaren, die sich bei „Love and Climate“ getroffen haben. Nahor, die Columbia-Studentin, erzählt mir, dass sie und Simon gerade dabei sind, ein zweites Date zu planen. Der Yogakurs für Hundewelpen war ausverkauft. Also musste eine andere Idee her: ein Parfümherstellungskurs in Brooklyn! Da gingen sie zusammen hin. „Dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht toxisch wird“, sagte Nahor und lacht.