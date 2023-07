Vorsicht vor den „Beige-fluencern“: Verfechter für ein Leben in Langeweile

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

t man dort Millionen junger Menschen, die ein ideales Leben beschreiben, das überwältigend langweilig ist, das im Wesentlichen darauf beruht, jeden Tag gleich zu leben und einer engen, reglementierten Routine zu folgen.Diese banale Vorstellung von einem perfekten Leben erhebt langweilige Tätigkeiten in den Status eines erstrebenswerten Lebensstils. Dein bestes Leben erreichst du, wenn du „schöne Bilder“ machst, passende Pyjamasets trägst, zu Hause kochst, um 5 Uhr morgens ein Work-out machst, Blumen kaufst, Kerzen anzündest und dich regelmäßig dehnst. Nach den meisten Maßstäben sind diese Aktivitäten schlichtweg langweilig, aber Videos von zu-Bett-geh-Routinen, Ausflügen in Cafés (oft Starbucks) oder auch nur Listen von „Möglichkeiten, das eigene Leben zu romantisieren“ sind mittlerweile erdrückend allgegenwärtig. Viele dieser Videos wurden bereits hunderttausendfach angesehen. Einige Influencer:innen posten sogar mehrere Videos derselben Routine innerhalb weniger Wochen, weil sie wissen, dass dies Engagement garantiert (ein besonders beliebtes TikTok-Video, das den Zuschauer:innen rät, morgens zu lesen und Salbei zu verbrennen, hat derzeit über 1 Million Aufrufe).Struktur im Chaos unsicherer ZeitenDieser allgegenwärtige Hang zur Tristesse spiegelt sich auch im Geschmack der jungen Leute bei Prominenten wider. Die monochromatische, beigefarbene Ästhetik von Influencerinnen wie Molly-Mae Hague und Matilda Djerf hat ihnen Millionen junger Fans eingebracht (Hague besitzt ein berühmtes beigefarbenes Haus und ist für ihre schlichte Fast-Fashion-Garderobe bekannt; Djerf gründete eine millionenschwere Bekleidungsmarke, die Luxus-Basics verkauft), aber sie sind gerade deshalb so beliebt, weil sie eine Lebensweise verkörpern, bei der es nicht nur um Ästhetik geht.Hague, Djerf und ähnliche Prominente propagieren ein ausgewogenes Leben, zu dem straffe, gesunde Routinen mit einem gelegentlichen Glas Weißwein, die Renovierung und Einrichtung von Häusern in neutralen Farbtönen, langfristige monogame Beziehungen, der Kauf von teuren Plüschtieren und die Entscheidung, nachts zu Hause zu bleiben und nicht wegzugehen, gehören. Viele dieser Berühmtheiten wundern sich offen darüber, dass sie so berühmt geworden sind, obwohl ihr Leben so langweilig ist.Es gibt offensichtliche äußere Faktoren, die dazu beitragen, dass sich einige junge Menschen in diese unauffälligen Routinen verliebt haben. In diesen straff strukturierten Lebensstilen sehen sie vielleicht eine Form von Sicherheit, die ihnen in einer Zeit wirtschaftlicher und politischer Unruhen fehlen kann. Auch der Lärm der sozialen Medien kann ein ruhigeres Leben attraktiver erscheinen lassen.Als Anfang des Monats ein Video auf Twitter viral ging, das den typischen Arbeitstag eines 28-jährigen Mannes zeigte – mit einem Ausflug ins Büro, dann ins Fitnessstudio, dann nach Hause, um ein Fertiggericht aufzuwärmen und mit seinem Hund zu spielen – und mit der Bildunterschrift „Dieses Video war so deprimierend, dass mir die Tränen kamen, als ich es sah“ gepostet wurde, waren die Leute schnell dabei, die Einstellung des Postenden zu kritisieren. Ein Zuhause, ein fester Arbeitsplatz mit geregeltem Gehalt und Flexibilität, eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und ein Haustier: Wer würde sich das nicht wünschen, wo doch so viel im Leben von Chaos bestimmt wird?Die Scheinheiligkeit im Streben nach MonotonieWenn die Welt sich turbulent anfühlt, greifen die Menschen nach dem, was wie Kontrolle aussieht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich die Anziehungskraft dieser faden Beige-fluencer:innen allein mit der Sehnsucht nach Stabilität erklären lässt. Es gibt einen stillen Konservatismus in der Aufwertung ihrer Routinen und einen scheinheiligen Ton, den diejenigen anschlagen, die ihnen folgen. Dies passt zu einem weniger bekannten Narrativ, das sich über die Generation Z herausgebildet hat: Trotz ihres Rufs, sozial liberal zu sein, vertreten viele junge Menschen eine puritanische Einstellung zu Themen wie Sex, Dating und Alkoholkonsum.Heteronormative, konventionelle Lebensstile galten lange Zeit als gesellschaftsfähiger als das Abweichen von diesem Pfad, doch nun wird der Konventionalität ein frommer, erstrebenswerter Anstrich verliehen, als ob die Menschen nicht schon seit Jahrhunderten dazu angehalten worden wären, so zu leben. All dies nährt die bereits vorhandene Angst und Vorsicht, etwas Neues auszuprobieren: Es ist einfacher, ein langweiliges, risikoarmes Leben zu führen, als in die Welt hinauszugehen und zu versuchen, ein aufregendes Leben zu führen; und es wird nur dann attraktiver, wenn dieses sichere Leben als moralisch überlegen angesehen wird.Das alles nährt unsere zunehmend begrenzte Monokultur, in der alles und jeder gleich aussieht. Natürlich sind diese Ästhetik und dieser Lebensstil auch unglaublich profitabel für die Menschen und Unternehmen, die damit hausieren gehen (sowohl Hague als auch Djerf haben lukrative Karrieren aus der Monetarisierung des Lebens aufgebaut, das sie auf ihren Instagram-Feeds darstellen). Einige Influencer:innen nutzen ihren Appeal, um Selbstbräuner und Leinenhosen zu verkaufen; andere bringen ihre Follower:innen dazu, Tausende von Euro für Wellness-Retreats mit dem Motto „Romantisiere dein Leben“ auszugeben. Uns wird gesagt, dass wir die Werkzeuge für ein selbstbestimmtes Leben von Leuten bekommen, die uns in Wirklichkeit nur cremefarbene Bürokleidung und Jogginghosen verkaufen wollen.Diese banale, lobotomisierte Vision des Lebens enthält ein falsches Versprechen: Wenn wir uns ihrer Version der Monotonie anschließen, wird uns das irgendwie tiefe Befriedigung verschaffen. Aber die Vorstellung davon, wie unsere Welt sein könnte, sollte sich nur erweitern – und nicht auf die engen Botschaften der Massenkultur reduziert werden. Das Leben sollte nicht so starr und langweilig sein, auch wenn es mit morgendlichem Training und frühen Schlafenszeiten verbunden ist. Es sollte abwechslungsreich und erfüllend sein, es sollte Spaß machen. Wir sollten uns vor denen hüten, die uns weismachen wollen, dass alles andere das Beste ist, was die Welt zu bieten hat.