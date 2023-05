Diese Bundesregierung will den Pflegenotstand wohl nicht beenden

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 14 im Monat weiterlesen – oder nicht

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

n. Aber angedacht war zumindest, ein paar größere Stellschrauben im System zu ändern.Was Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) – noch bevor das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) überhaupt den Bundestag erreichte – auf den Weg brachte, waren dagegen opulente Beitragserhöhungen. 3,4 Prozent beträgt der allgemeine Beitragssatz ab 1. Juli, Kinderlose müssen vier Prozent bezahlen, 2,3 Prozent davon aus eigener Tasche, der Arbeitgeberanteil liegt bei 1,7 Prozent. Die Zahl der Kinder wird ab sofort abgestuft berücksichtigt, was die Arbeitgeberverbände auf die Barrikaden bringt, weil die Unternehmen bei jedem Beschäftigten nun ermitteln müssen, wie viele Kinder zu berücksichtigen sind.Kritik von den GrünenDamit er nicht jedes Mal das Parlament fragen muss, darf Lauterbach den Beitragssatz außerdem künftig auf dem bequemen Verordnungsweg erhöhen. Das erbittert vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Krankenkassen. Die fünf Millionen Euro dagegen, die der Bund aufgrund von Corona-Maßnahmen der Pflegekasse noch schuldet, hat er bei Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) immer noch nicht eingetrieben. Soviel zu den Kräfteverhältnissen im Kabinett. Die bemerkenswert kritische Stellungnahme der Bündnisgrünen zum PUEG lässt ahnen, wie groß der Krach auch in diesem Fall war.Bei der Anhörung im Gesundheitsausschuss Mitte Mai dürften Lauterbach dann auch die Ohren geklingelt haben. Ausgerechnet der Präsident eines Pflegearbeitgeberverbandes, Thomas Greiner, sprach aus, was wohl viele dachten: 30 Stunden haben sich die Parteispitzen um die Ohren geschlagen, um über Heizsysteme zu debattieren; für die Pflege war keine Minute Zeit. Man muss sich das aktuelle Szenario vor Augen halten: Mehr als vier der fünf Millionen Pflegebedürftigen werden zuhause gepflegt, die pflegenden Angehörigen sind nach der Pandemie völlig am Limit, zum letzten Mal wurde das Pflegegeld 2017 erhöht.Konzerne schlucken HeimeAuch die Einrichtungen stehen durch die Inflation unter extremem Kostendruck, wie soll man mit rund 3,60 Euro am Tag einen Menschen verköstigen? Wer übernimmt die exorbitant gestiegenen Energiekosten? Pflegekräfte quittieren den Dienst oder gehen absehbar massenhaft in Rente. Viele Pflegeheime müssen schließen oder werden von Konzernen geschluckt. Der Eigenanteil für die Bewohnerinnen und Bewohner steigt rasant. Immerhin werden vom 1. Januar 2024 an die Zuschläge aus der Pflegekasse angehoben.Gemessen an den Zielen einer großen Pflegereform jedoch ist das, was nun beschlossen wird, „Stückwerk“, so die harsche Kritik Ulrich Schneiders vom Paritätischen Gesamtverband. Ebenfalls zum 1. Januar 2024 wird das Pflegegeld, das seit 2017 nicht mehr erhöht wurde, um 4,5 Prozent an die Preisentwicklung angepasst werden, ein halbes Prozent weniger als geplant. Ähnliches gilt für die Sachleistungen, also wenn Pflegebedürftige einen Pflegedienst in Anspruch nehmen. Zu wenig! 4,5 Prozent gleichen nicht einmal den Kaufkraftverlust durch die Inflation aus, so der Sozialverband Deutschland.Enttäuscht zeigte sich deren Chefin Verena Bentele auch über das ursprünglich geplante und nun womöglich wieder kassierte Entlastungsbudget, das Kurzzeit- und Verhinderungspflege, wie im Koalitionsvertrag versprochen, unbürokratisch zusammengeführen sollte. Damit könnten die pflegenden Angehörigen flexibler auf entsprechende Leistungen zugreifen. Viele Anspruchsberechtigte nehmen dieses Angebot nämlich gar nicht wahr, weil die Bestimmungen zu kompliziert sind. Die Interessenvertretung der pflegenden Angehörigen „wir pflegen“ hat errechnet, dass die Pflegeversicherung dadurch jährlich 14 Milliarden Euro einspart.Zwei Tage vor der Bundestagsdebatte und auf Druck von Fachverbänden und Grünen lenkte Lauterbach dann doch noch ein. Die beiden Pflegeleistungen werden nun wohl doch zusammengelegt und die Betroffenen können künftig jährlich über ein Pflegebudget von 3.386 Euro verfügen, die sie entweder für die Kurzzeit- oder Verhinderungspflege einsetzen können. Das Nachsehen haben die Einrichtungen und pflegebedürftigen Angehörigen, die nun mit nur 4,5 Prozent Erhöhung abgespeist werden.Unzufrieden ist auch der Deutsche Pflegerat, der den Zusammenbruch der Versorgungsstrukturen fürchtet. Zwar soll in der stationären Langzeitpflege ab 1. Juli neue Personalbemessungsgrenzen gelten, doch die prekäre Situation auf dem Pflegearbeitsmarkt, „die es zu berücksichtigen gilt“, wie das Gesundheitsministerium einschränkt, lässt nichts Gutes erwarten.Heil und Baerbock in BrasilienDerzeit tourt ein Kabinettsduo – Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) – durch Brasilien, um Pflegekräfte anzuwerben. Der Bundesrat hat den Bund aufgefordert, sich mit mehr Steuermitteln an der sozialen Pflegekasse zu beteiligen. Im Juni wird sich die Länderkammer noch einmal mit dem Gesetz befassen.Zugegeben: Pandemie und Inflation waren exogene Einflüsse, die nun auch in der Pflege dramatisch zu Buche schlagen. Die strukturellen Probleme allerdings sind hausgemacht und lange bekannt. Ein Systemwechsel, wie ihn nicht nur Verbände, sondern inzwischen auch die Kassen fordern, stünde dringend an. Und was macht Karl Lauterbach? Er setzt eine neue Expertenkommission ein. Was dabei herauskommt, war bei der vorangegangenen Runde, die den Krankenhauskahlschlag zu verantworten hat, zu besichtigen.