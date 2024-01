Simone Biles und Ehemann: TikTok amüsiert sich über gekränkte männliche Egos

Kolumne In welcher Welt leben eigentlich männliche Sportskanonen mit erfolgreichen Frauen? In einer rudimentären, wie sich nun in einem Podcast-Gespräch zeigt, über das sich vor allem die jungen Nutzer:innen von TikTok herrlich aufregen können