Mehr als zehn Jahre arbeitete die Animationskünstlerin und Regisseurin Florence Miailhe an „Die Odyssee“. Nach anfänglichen Skizzen malte sie den kompletten Film auf eine Kassenzettelrolle, definierte Szene für Szene und gab die Ausarbeitung an beteiligte Animatorinnen weiter. In intensiver Kleinarbeit malten Künstlerinnen Filmbild für Filmbild...