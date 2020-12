In welcher Zeit leben wir eigentlich jetzt gerade? In Krisenzeiten kommt es darauf an zu verstehen, was vor sich geht. Die Heinrich-Böll-Stiftung wiederholt deshalb – 40 Jahre nach den „Stichworten zur geistigen Situation der Zeit“ – das Experiment und befragt Intellektuelle zu gesellschafts- und kulturdiagnostischen Stichworten unserer Gegenwart