Seit 80 Jahren baut die Familie Solé in Alcarràs Pfirsiche an. Jetzt versammelt sie sich zum letzten Mal zur gemeinsamen Ernte. Das Land hatte ihnen einst der Großgrundbesitzer Pinyol überlassen, als Dank für seine Rettung im Spanischen Bürgerkrieg. Doch der junge Pinyol will vom Handschlag des Großvaters nichts mehr wissen. Er will das Land zurück