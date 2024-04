Ryusuke Hamaguchis neuer Film „Evil Dies Not Exist“: „Dieses Idyll trügt“

Interview Für „Drive My Car“ bekam Ryusuke Hamaguchi 2022 einen Oscar. Sein neuer Film „Evil Dies Not Exist“ spielt in einer ökologisch idyllischen Waldregion abseits von Tokio. Ein Gespräch über Umweltschutz in Japan und Rationalität im Kino