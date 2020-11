Deutschland braucht Lehrer. Ein interessanter und gut bezahlter Job. Stellen gibt's genug. Also: Lehrer werden! Die Arbeitsbedingungen an deutschen Schulen scheinen vielen heutzutage als unzumutbar. Katastrophale Schulausstattung, steigende Gewaltbereitschaft, zu große Klassen, Migration, Inklusion, Dokumentationspflicht... Also: Lehrer werden?