Was war? Was bleibt? Was kommt? Alle reden vom Klimawandel. Und dass sich etwas ändern muss. Im Ruhrgebiet geht das Zeitalter der Kohle zu Ende. Schon lange und langsam, als letzte Zeche schließt die Zeche Prosper/Haniel in Bottrop – „Vom Ende eines Zeitalters“ ist ein sehr besonderes Projekt, das in seiner Art aus der Zeit zu fallen scheint