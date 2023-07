SOLCHE Leute wie du ...: Wie ich als Armutsbetroffene angefeindet werde

Mit dem Buch „Zukunftsbilder 2045“ werden Leser*innen zu einer Zeitreise in die Zukunft eingeladen: Nicht in die finstere Zukunft eines unbewohnbaren Planeten mit Überschwemmungen, Ressourcenkriegen und totem Boden, sondern in eine Welt, wie sie sein kann, wenn wir uns um sie kümmern. Die grün ist, lebensfroh und fortschrittlich