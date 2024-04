Iran: Die angekündigte Vergeltung birgt unkalkulierbare Risiken

Meinung Lange schon ist die Lage zwischen Israel und der von Iran ausgerüsteten Hisbollah angespannt. Seit dem Angriff am 7. Oktober 2023 hat sich die Situation zugespitzt. Sabine Kebir kommentiert Israels Angriff auf iranisches Territorium

Nach dem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wächst die Angst vor einer Eskalation in Nahost

Seitengebäude völlig zerstört wurde, gilt nach internationalem Recht als Angriff auf nationales Territorium Irans. Die Unversehrtheit diplomatischer Missionen wurde bisher als Rechtsgut respektiert, um wenigstens letzte Normen internationaler Beziehungen zu erhalten.Dass Ali Chamenei als geistliches Oberhaupt Irans und Präsident Ebrahim Raisi nun Vergeltung ankündigen, kann nicht überraschen und birgt ein kaum kalkulierbares Risiko.Vorerst verbucht Israel den Angriff als militärischen Erfolg und schert sich nicht um den begangenen Rechtsbruch. Schließlich wurde wieder einmal Syriens Luftabwehrsystem überwunden, das trotz russischer und iranischer Unterstützung versagt hat. Ähnliches dürfte auf die Spionageabwehr zutreffen. Es kann kein Zufall gewesen sein, wenn Israel davon wusste, dass sich hochrangige iranische Militärs im bombardierten Seitenflügel aufhielten und nicht überlebten. Darunter waren Mohammed Resa Sahedi, ein Kommandeur der AL-Quods-Brigaden, und sein Stellvertreter Mohammed Hadi Hadsch Rahimi. Es zeugt insofern von bitterer Ironie, dass auf der Fassade des erhalten gebliebenen Hauptgebäudes der Botschaft ein Porträt von Divisionsgeneral Qasem Soleimani hängt, dem im Januar 2020 durch eine Drohne der USA im Irak getöteten Chef der Al-Quods-Brigaden.Diese bilden die Auslandseinheiten der Revolutionsgarden, sollten aber nicht mit diesen identifiziert werden. Während Letztere im Iran selbst für eine strenge Einhaltung des islamischen Sittenkodex sorgen, kooperieren die Al-Quods-Brigaden und ihre Protegés geschickt mit dem jeweiligen kulturellen Umfeld, auch wenn es nicht mit eigenen schiitischen Werten übereinstimmt. So erklärt sich unter anderem, dass der laizistisch ausgerichtete syrische Staat nicht nur Russland, sondern auch iranischen Helfern sein Fortbestehen verdankt.Diese haben sich nicht zuletzt bei der Verteidigung christlicher Dörfer gegen islamistische Angriffe bewährt. Dem immer wieder bemühten Argument, dass die „Expansion“ Irans im Nahen Osten gestoppt werden müsse, ist entgegenzuhalten: Die Islamische Republik engagiert sich auf Einladung der Regierungen Syriens, Libanons und der Huthi im Jemen in diesen Ländern.Dass die Netanjahu-Regierung weiter keine Hemmungen hat, die Menschenrechte der Palästinenser und internationales Recht in seiner Nachbarschaft aufs Gröbste zu verletzen, trägt zu ihrer weiteren Isolierung bei. Frieden lässt sich nur erreichen, wenn Israelis lernen, die existenziellen Interessen der Nachbarn als ebenso berechtigt zu begreifen wie die eigenen. Dies ist angewiesen auf Gewaltverzicht und Dialogbereitschaft.