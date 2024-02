Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

ks für die Northern Broadsides Company am Hull Truck Theatre die Hauptrolle spielte. „1997 legte ich Equity (die britische Schauspieler-Gewerkschaft, Anm. d. Red.) nahe, dass ‚Crip Face‘ wie blackfacing ist, aber es blieb eine Konstante – sogar jetzt, sogar im Globe“, sagt Fraser. „Ich werde die Produktion persönlich boykottieren, wenn sie mit dieser Besetzung fortfährt; ich bin fertig mit den Heuchlern.“Die Enttäuschung über die Ankündigung ist umso größer, da das Globe sich zuletzt bemüht hatte, mehr gehörlose und behinderte Schauspieler zu engagieren. Francesca Mills spielte 2023 die Hermia in Ein Sommernachtstraum. Die gehörlose Schauspielerin Nadia Nadarajah, die 2018 in Was Ihr Wollt und Hamlet auftrat, wird diesen Sommer in einer zweisprachigen Produktion von Antonius und Cleopatra in Englisch und Britischer Gebärdensprache zu sehen sein. Robert Softley Gale, künstlerischer Leiter der von Behinderten geführten Theatergruppe Birds of Paradise, sagt, dass das Globe „auf andere Weise Großartiges leistet. Es wird jetzt heißen ‚das Globe ist schlecht‘ – so einfach ist es nicht. Aber es ist ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Warum? Warum nicht einfach den einen Schritt vorwärts machen?“„Das Globe ist eine Art Trendsetter“Richard III. hatte eine schwere Krümmung der Wirbelsäule, die vermutlich durch Skoliose verursacht wurde, und gilt weithin als Shakespeares einziger ausdrücklich behinderter Protagonist. Die Figur wurde von einer Reihe von nicht behinderten Schauspielern gespielt, von Richard Burbage über Laurence Olivier bis hin zu Mark Rylance. Im selben Jahr wie Fraser trat Kate Mulvany – deren Wirbelsäule infolge einer Chemotherapie in der Kindheit gekrümmt ist – als geschlechtsgetauschter Richard bei Bell Shakespeare in Sydney auf. Katy Sullivan, die Beinprothesen trägt, wird im Februar im Shakespeare-Theater in Chicago die gleiche Rolle spielen. Tom Mothersdale, der wie Richard selbst an Skoliose leidet – „das bekommt man umsonst“, scherzt er –, spielte 2019 den König im Bristol Old Vic. Und 2022 schrieb Arthur Hughes überfällige Geschichte, indem er der erste behinderte Schauspieler wurde, der die Rolle für die Royal Shakespeare Company spielte.Joshua J. Parker, ein behinderter Schauspieler, spielt die Hauptrolle in der einstündigen Adaption The Life and Death of Richard III der experimentellen Theatergruppe Messy Kind, die im Februar im Barons Court Theatre in London aufgeführt wird. „Es ist ein Stück über Behinderung“, betont Parker. „In dieser Rolle steckt ein Hauch von Authentizität, den man nicht lernen kann. Es gibt ein Element der Wahrheit darüber, wie wir unser Leben leben, besonders wenn es um die Schauspielerei geht. Es geht darum, wahrhaftig zu leben, unter imaginären Umständen.“Parker sagt, das Globe sei „nie ein Ort gewesen, der Trends gefolgt ist. Es war immer eine Art Trendsetter. Und für mich ist es das erste Mal, dass es sich anfühlt, als würde es den Fuß ein wenig vom Gas nehmen.“ Tor Lighten, stellvertretende Direktorin von Messy Kind, stimmt dem zu: „Die Leute schauen auf das Globe, um zu sehen, wie Shakespeare dargestellt werden sollte. Sie sind der Leuchtturm. Wir können unsere Schauspieler kaum bezahlen, und wir versuchen, mutig zu sein und bahnbrechende Geschichten zu erzählen. Eine Besetzung wie diese macht diese harte Arbeit zunichte.“Shakespeare assoziierte die Behinderung mit dem BösenRichard III. nimmt in der Geschichte der Darstellung von Behinderungen einen herausragenden Platz ein. Wie Katherine Schaap Williams in ihrem Buch Unfixable Forms untersucht, wurde Shakespeares Figur in der Regel so gelesen, dass Behinderung mit dem Bösen assoziiert wurde, in Anlehnung an die frühneuzeitliche Auffassung, dass Behinderung ein Zeichen von Verderbnis oder göttlicher Strafe sei. Er beschreibt sich selbst als „roh geprägt“, „entstellt, verwahrlost (...), halb kaum fertig gemacht“, und bringt seine behinderte Identität ausdrücklich mit seiner Boshaftigkeit in Verbindung: „I cannot prove a lover / I am determined to prove a villain.“ Andere Figuren beschimpfen ihn als „gift'ger Abschaum eines Manns“ und als „giftgeschwollnen Molch“.Das Stück stellt eine beunruhigende Verbindung zwischen Behinderung und Unmoral her. Der behinderte Schauspieler Daniel Monks spielte 2019 die Titelrolle in Teenage Dick, Mike Lews Version von Shakespeares Stück, im Donmar Warehouse. Für Monks bedeutet die direkte Darstellung von gesellschaftlicher und verinnerlichter Behindertenfeindlichkeit, dass jede Inszenierung von Theatermachern geleitet werden muss, die selbst Erfahrungen mit Behinderungen haben, um nicht in schädliche Stereotypen zu verfallen: „Als behinderter Mensch erlebe ich Behindertenfeindlichkeit täglich. Es ist ein wertvolles und wichtiges Thema, das auf unseren Bühnen behandelt werden sollte – aber wenn dies ohne uns geschieht, fühlt es sich so an, als ob unsere Unterdrückung als reine Unterhaltung dargestellt wird.“Das Globe veröffentlichte eine Stellungnahme, in der es die Besetzung verteidigte und erklärte, dass es zwar „die Barrieren für den Zugang in unserer Branche (…) anerkennt und hart daran arbeitet, diese zu beseitigen“, aber auch der Meinung ist, dass „alle Künstler das Recht haben sollten, alle Rollen (…) zu spielen“. Sam Brewer, ein blinder Schauspieler und Mitbegründer der von Behinderten geleiteten Theatergruppe FlawBored, lehnt dies ab: „Es gibt diese Idee, dass jeder jede Geschichte erzählen darf. Nun, behinderten Menschen ist es nicht erlaubt, eine andere Geschichte als ihre eigene zu erzählen – und jetzt haben Sie uns diese Geschichte weggenommen. Wenn uns also ein behinderter Charakter oder eine behinderte Geschichte weggenommen wird, heißt es: Na toll, jetzt haben wir noch etwas, was wir nicht haben – und wir werden noch weiter von dieser Branche ausgeschlossen. An dem Tag, an dem die Gleichberechtigung hergestellt ist und das Pendel wieder in die Mitte schwingt und jeder jede Rolle spielen kann – dann, ja, macht ruhig. Aber bis dahin, sorry, nein, das ist nicht in Ordnung.“Softley Gale über Richard III.: „Es geht um eine authentische Stimme“Stephen Bailey, der neurodivergent ist und in seiner Rolle als künstlerischer Leiter der Theatergruppe Vital Xposure, die Behinderte in den Mittelpunkt stellt, spricht, stimmt dem zu: „Wenn wir über Richard III. debattieren, dann reden wir über das Mindeste: Das ist die offensichtlichste, im Text als behindert markierte Figur. Wir stecken in der Debatte fest, ob wir die ikonischste behinderte Figur im literarischen Kanon spielen können. Das ist wirklich anstrengend.“Die Besetzung mit behinderten Schauspielern eröffnet neue Möglichkeiten für dramatisch wirksame Darstellungen. Fraser verweist insbesondere auf den Vorteil, den eine tatsächliche Behinderung in Inszenierungen von Richard III. bietet, in denen der König seine eigene Behinderung nutzt, um den Hof für seine Zwecke zu manipulieren. An einer Stelle des Stücks enthüllt Richard auf dramatische Weise seinen behinderten Arm und verkündet, dass dies das Ergebnis von Hexerei sei, die von seinen Feinden gegen ihn eingesetzt wurde: „Seht nur, wie ich behext bin! Schaut, mein Arm / Ist ausgetrocknet wie ein welker Sproß.“ Fraser, der eine sichtbare Gliedmaßendifferenz hat, sagt: „Lassen Sie mich Ihnen sagen, als ich meinen Arm hochhielt und diese Zeile sagte, erschreckte sie das Publikum mit ihrer viszeralen Realität – unersetzbar durch einen nicht behinderten Schauspieler.“Softley Gale unterstützt die Idee, dass die authentische Besetzung von Rollen mit Behinderungen zu besserem Theater führen kann: „Die Leute sagen: 'Es geht nicht um das Sein, sondern um das Schauspielen'. Aber diese Vorstellung, dass es beim Schauspielen darum geht, sich zu verstellen, ist nicht richtig, würde ich sagen. Beim Schauspielen, beim Theater, geht es um Authentizität, es geht um Glaubwürdigkeit. Das gilt auch für schwarze und ethnische Charaktere: Es geht um eine authentische Stimme.“