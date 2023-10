Ich bin eine palästinensische Bürgerin Israels: Empathie sollte universell sein

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

achtet, öffentlich gegen Araber spricht, Palästinenser unterdrückt – und die Liste geht weiter.Ich kann Gewalt im Namen der Religion nicht gutheißen. Ich kann den Angriff der Hamas auf unschuldige Zivilisten am 7. Oktober weder gutheißen noch mich mit ihm identifizieren. Obwohl ich eine stolze Palästinenserin bin, die unterdrückte Völker unterstützt und sich aktiv gegen die israelische Besatzung und den Kolonialismus ausspricht, entspricht dieser Angriff auf israelische Zivilisten nicht meinen Überzeugungen – ich verurteile das Töten von Zivilisten und trauere zutiefst über den Verlust von Menschenleben unter Palästinensern und Israelis.Als Palästinenserin Stellung zu beziehen, mag kompliziert erscheinen, aber die Hamas spricht nicht für mich. Die Hamas vertritt nicht die Palästinenser im Gazastreifen, im Westjordanland und in der ganzen Welt. Während die Welt diesen „Konflikt“ oft als Israel gegen Palästina oder Judentum gegen Islam darstellt, ist die Realität viel komplizierter. Hier geht es um die Menschen, nicht um Führungskräfte, die sich nicht um die Zivilbevölkerung kümmern. Um es klar zu sagen: Man kann das Recht der Palästinenser auf Widerstand und ein Ende der Besatzung unterstützen, ohne die Hamas zu unterstützen.Es gibt keine Rechtfertigung für kollektive BestrafungViele meiner israelischen Freunde sind von diesem Anschlag betroffen, und die Tatsache, dass Freunde von Freunden immer noch vermisst werden oder tot sind, bricht mir das Herz. Es ist unvorstellbar, auf einer Party oder in der Sicherheit des eigenen Heims einem solchen Angriff ausgesetzt zu sein. Die Situation wird noch verheerender, wenn wir an die anhaltende Tragödie in Gaza denken, wo fast die Hälfte der Bevölkerung Kinder sind. Der krasse Gegensatz besteht darin, dass Israelis die Möglichkeit haben, wegzulaufen, während die Palästinenser in Gaza in der Falle sitzen: Sie haben keine Möglichkeit zu entkommen. Es war surreal, Benjamin Netanjahus Befehl zur Evakuierung zu hören: Wie verlässt man ein Freiluftgefängnis?Der Gedanke, dass jemand den Tod unschuldiger Menschen – ob Israeli oder Palästinenser – feiern könnte, verwirrt mich. Empathie sollte universell sein. Hass wird nur zu noch mehr Hass führen und weiteres Leid verursachen. Leider zeigen die Führungskräfte aller Seiten, einschließlich der Hamas, Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde, keine echte Anteilnahme an ihrem Volk.Als ich meine Verwirrung in den sozialen Medien zum Ausdruck brachte, sah ich mich hasserfüllten und bedrohlichen Kommentaren von Israelis gegenüber. Als ich andererseits meinen israelischen Freunden gegenüber Empathie zeigte, stellten meine palästinensischen Freunde meine Haltung in Frage. Aber ich stehe an der Seite von unterdrückten Menschen und unschuldigen Zivilisten, wer auch immer sie sind. Es gibt keine Rechtfertigung für kollektive Bestrafung und Tötung.Manche mögen glauben, dass die Hamas hier das einzige Problem ist, doch muss man wissen, dass es ethnische Säuberungen und die militärische Besetzung palästinensischen Landes schon lange vor der Gründung der Hamas gab. Nach Angaben von Amnesty International, der weltweit führenden Menschenrechtsorganisation: „Israel übt in allen von ihm kontrollierten Gebieten ein System der Unterdrückung und Herrschaft über die Palästinenser aus.“ Nach Angaben von B'Tselem, dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten: „Das israelische Regime führt in allen Gebieten, die es kontrolliert, ein Apartheidregime ein.“Menschen müssen sich gegen unterdrückerische Regierungen zusammenschließenAls arabische Bürgerin Israels bin ich zutiefst besorgt über die Lockerung der Waffengesetze für israelische Bürger durch das Ministerium für nationale Sicherheit nach den Hamas-Anschlägen und die Bedrohung durch extremistische jüdische Gruppen. Seit dem 7. Oktober wurden im Westjordanland 64 Palästinenser getötet, darunter ein Mann und sein Sohn, die auf einer Beerdigung erschossen wurden. Ich erinnere mich lebhaft an die schrecklichen Szenen im Mai 2021, als die Straßen einem Bürgerkrieg glichen. Kein unschuldiger Zivilist sollte für seine Überzeugungen oder Meinungen sterben.Die Unterstützung Palästinas ist nicht gleichbedeutend mit Antisemitismus – das Eintreten für die Beendigung der israelischen Aggression gegen Palästina bedeutet nicht, dass die historischen Erfahrungen und der Schmerz des jüdischen Volkes vergessen werden. Heute gehen die Ziele des Zionismus auf Kosten arabischer Menschenleben, sodass wir uns unsicher fühlen, Angst haben, unsere Meinung zu äußern und zögern, mit unserem leidenden Volk mitzufühlen. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse haben israelische Bürgerinnen und Bürger gegen die Hinwendung ihrer eigenen Regierung zur Diktatur protestiert.Als Araberin in Israel muss man die Sprache und Geschichte der „anderen Seite“ verstehen. Diese Formulierung verdeutlicht die Dynamik zwischen Unterdrückern und Unterdrückten, wobei die eine Seite über eine der mächtigsten Armeen der Welt verfügt und die andere eine Minderheit ist. Deshalb dürfen wir bei der Erörterung der jüngsten Ereignisse die jahrelange Besatzung und Invasion und die Art und Weise, wie Israel die Araber behandelt hat, nicht außer Acht lassen. Dies dient nicht dazu, die Aktionen der Hamas zu rechtfertigen, sondern um die Schmerzen und das Leid der Palästinenser ohne Schutz zu verdeutlichen.Letztlich zahlen die Menschen von allen Seiten den Preis. Angesichts der zunehmenden weltweiten Unterstützung für Israel fürchte ich um die unschuldigen Palästinenser. Die Machthaber tragen die Schuld daran. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Menschen gegen unterdrückerische Regierungen zusammenschließen. Palästina sollte nicht nur von dem unterdrückerischen israelischen Regime befreit werden, sondern auch vom Einfluss der Hamas und ihrer konservativen, chauvinistischen Ideologie.