Warum so viele junge Männer Andrew Tate lieben

sin, als ich ihn fragte, warum er sich Tates Videos anschaut. „Und seine Vorstellung von Erfolg ist sehr spaltend – entweder man will das oder man will es nicht.“Tates Ansichten mögen attraktiv auf Teenager wirken, aber er sitzt derzeit in Haft, weil ihm eine Anklage wegen Vergewaltigung und Menschenhandel droht. Er bestreitet alle Vorwürfe und hat laut eigenen Angaben in seinem Testament 100 Millionen US-Dollar (mehr als 91 Millionen Euro) für die Gründung einer Organisation festgeschrieben, die Männer unterstützt, die gegen falsche Anschuldigungen kämpfen.Andrew Tate kämpft für die „Gleichstellung von Männern“Tate wurde von Twitter verbannt, weil er Frauen aufgefordert hatte, „Verantwortung dafür zu übernehmen“, wenn sie vergewaltigt werden. Seiner Partnerin würde er nicht erlauben, einen Mädels-Urlaub mit Freundinnen zu machen, weil „das respektlos ist.“ Die Vorliebe des 36-Jährigen für junge Frauen ist vielleicht die gruseligste Facette seiner Person. Dass er hauptsächlich mit 19-Jährigen zusammen sei, begründete er damit, dass er „einen Stempel auf ihnen hinterlassen“ kann. Als ich meinen Cousin fragte, ob er Tate für einen Frauenfeind hält, antwortete er, er „ist nicht sicher“ – obwohl Tate sich selbst als solchen beschreibt.Dabei ist mein Cousin bei Weitem nicht der einzige Mann, der von Tate begeistert ist. Videos mit dem Hashtag #AndrewTate auf Tiktok hatten mehr als 12,7 Milliarden Aufrufe. Das bedeutet etwas. Ich bin 25 und außer Sport und der Dating-Reality-Show Love Island habe ich seit zehn Jahren kein Fernsehen geschaut. Wenn man so alt ist wie ich oder jünger, sind Tates Videos so Mainstream wie die 20-Uhr-Nachrichten. Tate mag sich als Kultprediger stilisieren, aber er ist alles andere als unbedeutend.Stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Mann und Ihre erste Begegnung mit Tate ist nicht in einem Zeitungsartikel wie diesem, sondern eher in einem YouTube-Video mit dem Titel „FIX YOUR MIND – Motivational Speech“, der eine Motivationsrede mit der Aufforderung „Falsche Einstellung ändern“ verspricht. In dem Video verkündet Tate harte Wahrheiten über Geld, Erfolg und nötige Anstrengung. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass es jemanden inspirieren könnte, der sich machtlos und verwirrt fühlt, was seinen Platz in der Welt angeht: „Man muss die Karten ausspielen, die man bekommen hat“, sagt Tate. „Wenn du 1,80 Meter groß bist, musst du stark, reich und charismatisch werden. Wenn du 1,90 Meter groß bist, musst du reich, stark und gut vernetzt sein. Es ist das gleiche Spiel.“ Es sind diese Botschaften, das geschickte, motivierende Zeug, die ihm so viele Anhänger verschafft haben. Wenn Tateismus eine Botschaft hat, dann hat sie mit der Gleichstellung von Männern zu tun.Narzissmus, der junge Männer verlocktDie Technologie, die Tates Ansichten vermittelt, mag zwar neu sein, aber vieles an seiner Person ist ein Rückfall in alte Vorstellungen von Männlichkeit. Tate ist Tiktoks Tony Montana aus dem Film Scarface: „Erst bekommst du das Geld, dann bekommst du Macht, dann bekommst du die Frau.“ In Tates Videos kommen Frauen nur im Hintergrund vor, haben wenig an und sagen noch weniger. Außerdem sind schnelle Autos zu sehen, die unverantwortlich gefahren werden. Wir stellen uns gern vor, dass die Männermagazine, die in den 90er und 00er-Jahren damit hausieren gingen, Konkurs machten, weil die Welt ein aufgeklärterer Ort geworden ist. Dabei ist ihr Publikum nur online gegangen.Der Unterschied bei Tate ist, dass die Frauen nicht nur zur Erregung da sind. Zwar sind sie direkte Objekte seiner Frauenfeindlichkeit, aber darüber hinaus verwendet Tate ihr Verhalten auch noch als Rechtfertigung für seine Frauenfeindlichkeit. Gender-Rollen mit Schach vergleichend, sagt er: „Der König bewegt sich bei jedem Zug nur ein Feld weiter, während die Dame einfach über das ganze Brett ziehen kann. Du bist also auf einer Party in Miami und siehst all diese Mädels auf einem Boot. Um auf dieses Boot zu kommen, muss der Mann ein Feld nach dem anderen abhaken: Er muss einen guten Job finden, er muss seinen Kredit abbezahlen, er muss all diesen Scheiß durchmachen, Stufe für Stufe … Und was braucht eine Frau? Aufgespritzte -Lippen? Treffer. Übers Brett ziehen. Das ist der Unterschied zwischen dem König und der Dame.“Das mag verwerflich sein. Aber Tates haltlose Frauenfeindlichkeit und sein „Ich zuerst, holt euch, was euch gehört“- Narzissmus sind für junge Männer verlockend in einer Zeit, in der die Mainstream-Kultur von ihnen verlangt, dass sie ihre Privilegien aus Gründen hinterfragen sollen, die sie nicht ganz verstehen.Jungen müssen richtig aufgeklärt werdenIch hoffe, dass es für meinen Cousin noch nicht zu spät für Einsicht ist und sein Flirt mit Tates toxischer Botschaft nur eine Phase, ein Teil des Erwachsenwerdens ist, der heutzutage nicht zu vermeiden ist. Aus diesem Grund ist ein neues Regelwerk für Online-Sicherheit notwendig, und zwar eins, dass Folgendes berücksichtigt: Schädliche Inhalte kommen heute über den Soziale-Medien-Algorithmus zu den Usern und die „schlechten“ Inhalte in einem Tiktok-Feed sehen ganz genauso aus wie die „guten“.Wir können es uns nicht leisten, bei diesen Themen englisch zu sein. Meine Freunde und ich wurden bis zu unserem 13. Lebensjahr nicht richtig über Sex, Einverständnis oder Beziehungen aufgeklärt. Bis dahin hatten wir alles aus Internetpornos und Männermagazinen gelernt. Lehrer und Eltern müssen aktiv auf Jungen zugehen und ihnen erklären, was respektvoller Sex ist, bevor sie etwas völlig Anderem ausgesetzt werden.Mein Cousin hat eine harte Zeit hinter sich, zerrissen von persönlicher und beruflicher Unsicherheit, die durch die Pandemie und eine Rezession noch verstärkt wurde. In diesem Kontext verstehe ich, was attraktiv ist an Tate – einem alternativen Lifestyle-Guru, der sagt: Nimm dir deins, bevor jemand anderes es sich nimmt.Am traurigsten macht mich aber, dass jemand wie Tate nötig war, um meinen Cousin und mich zusammenzubringen. Manchmal brauchen junge Männer nichts weiter als einander. Leider war ich zu sehr damit beschäftigt, „mir meins zu holen“, anstatt ein paar Gespräche mit meinem Cousin darüberzuführen, für was und wen er sich begeisterte.