Zeit näherte, hat sich Bart für ihre Erzählung zur Sache mit in den Graben gelegt. Ihr Roman ist ein außergewöhnlich dichter, akribisch recherchierter und konsequenter Frontbericht, der den Versuch anstellt, in den Kopf einer Gudrun Ensslin zu schauen. Er spiegelt die Wahrnehmung einer jungen Frau „mit einem intakten Gewissen“, die die „faschistische Kontinuität der Bundesrepublik“ nicht hinnehmen will.Stephanie Bart wurde 1965 in Esslingen am Neckar geboren. Eine halbe Stunde von ihrem Geburtsort entfernt liegt Stammheim, wo 1975 der RAF-Prozess gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe eröffnet wurde. Eine räumliche Nähe zum Thema war so von Anfang an gegeben. Seit 2001 lebt Bart in Berlin. Vor knapp zehn Jahren machte sie mit dem Roman Deutscher Meister über den Sinto-Boxer Johann „Rukeli“ Trollmann auf sich aufmerksam. Sie wurde mit dem Rheingau Literatur Preis ausgezeichnet, der bei Preisträgern wie Clemens Meyer, Ursula Krechel, Saša Stanišić oder Antje Rávik Strubel auch als Steigbügelhalter für die großen Buchpreise gelten kann.Dass Bart mit ihrem neuen Roman nicht einmal für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, grenzt an einen Skandal. Sie erzählt dieses Stück deutsche Geschichte, das wie kaum ein anderer Zeitabschnitt medial dokumentiert und künstlerisch verarbeitet worden ist, auf verblüffende Weise neu, indem sie sich – ähnlich wie Christian Geissler in seiner im Verbrecher Verlag vorliegenden Widerstandstrilogie – für eine ungewöhnliche Perspektive entscheidet.Sie schreibt über die bleierne Zeit konsequent aus der Sicht des Linksextremismus. Dafür begibt sie sich mithilfe zahlreicher zeithistorischer Quellen tief in die antikapitalistischen und antiimperialen Echokammern der link(sextrem)en Gedankengebäude, ohne vor deren dunklen Kammern zurückzuschrecken.Zugleich gibt Stephanie Bart ihrer Erzählung in der Figur Gudrun, die nie beim vollen Namen genannt wird, ein menschliches Antlitz und schafft Anknüpfungspunkte für Empathie und Menschlichkeit. Den politisch-ideologischen Kampf der RAF verschränkt sie mit Ensslins existenziellem Ringen in Isolationshaft, das die Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen nur verstärkt und den Widerstand ihrer Figur legitimiert. Hier greift das Nebeneinander von Wahnsinn und Größenwahn, von dem auch Frank Witzel schrieb, denn so wie Kontaktverbot und Hungerstreik in den in Traumsequenzen aufgegriffenen Wahnsinn führen, wird die Zerschlagung „des imperialistischen Schweinesystems“ zum unverrückbaren Minimalziel.Vom kollektiven Wir der US-Luftwaffe zum Wir der RAFDer Roman setzt im Mai 1972 im frühsommerlichen Heidelberg ein. „Ostwind kam auf mit dem Tag“, heißt es da, und keine Wolke steht am Himmel. „Aus dem roten Sand auf dem Appellplatz der Campbell Barracks verdunstet der Tau, die Kaserne liegt in der Südstadt, der Sand trocknet, Schritte beginnen zu knirschen.“ Mit Poesie lockt Stephanie Bart in ihren Roman, der nicht der Idylle des einziehenden Sommers, sondern den knirschenden Schritten eines amerikanischen Soldaten folgt. Sein Weg führt ins Innere des Hauptquartiers der US-Truppen in Europa, der Text in seinen Kopf.„Ab sofort überall Bomben drauf, mehr Bomben drauf, noch mehr Bomben drauf, noch mehr Bomben drauf als in den letzten sieben Wochen, in denen wir bereits dreimal mehr Bomben auf Vietnam geworfen haben als im Zweiten Weltkrieg auf Japan und Deutschland zusammen, wir wissen, wie es geht, die Knarre löst die Starre nur, erst die Bombe löst den Rest, auch in Heidelberg, und so ist unser Anschlag auf das Heidelberger Hauptquartier die Antwort auf die Ansage der amerikanischen Luftwaffe, und so ist die Wirkung unseres Anschlags zugleich seine Botschaft: einfach, hell und klar wie die Sonne am Himmel.“Dieser unmarkierte Wechsel der Erzählperspektive vom kollektiven Wir der US-Luftwaffe zum Wir der RAF liest sich wie ein Fehler in der Matrix, wird aber kurz darauf zum literarischen Prinzip erklärt. „Ich bin ein Nachrichtentechniker, aber ich kann jeder sagen und daher immer ein anderer sein. Ich kann immer eine andere sein“, heißt es da. Die andere, um die verschiedene Ichs kreisen, ist eben Gudrun Ensslin, Pfarrerstochter und RAF-Gründungsmitglied.Die Jeanne d’Arc des linken Widerstands und ihr Blick auf die Welt stehen im Zentrum des Romans, selbst wenn Polizisten, Juristen, Journalisten, Minenarbeiter oder der „Chor der Geschichte“ das Wort ergreifen. Deren Stimmen bilden ein erzählerisches Kollektiv, in dem jeder für sich spricht und dennoch vielsagend zur Sache beiträgt. Ein ungewöhnlicher, aber kongenialer Zug für einen Roman, der die radikale Linke formal, inhaltlich, konkret und atmosphärisch zu greifen versucht.In sieben Kapiteln greift die Handlung die Geschichte der ersten RAF-Generation auf. Die Anfänge in der Studentenbewegung in Berlin werden ebenso gestreift wie Ensslins Verhaftung in einem Hamburger Modehaus oder die Befreiung von Andreas Baader in Berlin. Herzstück des Romans ist ein 400 Seiten langes Kapitel zum Stammheim-Prozess, der als von oben verordnetes, provinzielles „Schmierentheater der faschistischen Klassenjustiz“ zur Aufführung gebracht wird. In der minutiösen Nachzeichnung der Wortgefechte, die sich Richter Theodor Prinzing (gegen den die Anwälte Otto Schily, Hans-Christian Ströbele, Kurt Groenewold und Klaus Croissant 85 Befangenheitsanträge einreichten) und die Angeklagten in der Verhandlung am 28. Oktober 1975 lieferten, veranschaulicht Bart nicht nur den verbissenen Kampf zwischen Staat und RAF, sondern zeigt auch die politische Dimension des Prozesses auf.Ständiges Drehen am Rad der PerspektiveVor allem aber verschränkt sie hier „das unaufhörliche verbale Kettensägenmassaker“ des Prozesses mit der sinnlichen Erfahrung von Isolation und Hungerstreik: die „Zellengymnastik“, das „Schlüsselgeschepper“ und „das Aufbäumen in die Riemen“ während der Zwangsernährung. „Die Wahrheit ist immer konkret“, heißt es an einer Stelle. Aus der Perspektive von Ensslin ist sie von brachialer Gewalt.Aus der knapp 200 Schreibmaschinenseiten umfassenden „Erklärung zur Sache“, die die Angeklagten im Prozess vortragen wollten (online zu finden), leiten sich Titel und Gerüst des Romans ab. Stephanie Bart liefert quasi die Erzählung zur Erklärung zur Sache. Dabei führt sie tief hinein in ein in sich geschlossenes und von innen betrachtet auch vollkommen schlüssiges Weltbild, in dem Imperialismus und Ausbeutung, Faschismus und Kapitalismus, die unterdrückten Massen und die Revolution untrennbar miteinander verwoben sind und unausweichlich in die Radikalität führen. Berlin, Frankfurt, München, Saigon, Stockholm, Entebbe und Mogadischu stehen dabei ebenso in einer Linie wie Marx, Lenin, Luxemburg, Gramsci, Fanon und Sartre. Ironisch aufgebrochen werden diese Linien durch Schulaufgaben à la „die Begriffe Eigentum, und Besitz erklären, ihre historische Entstehung rekonstruieren“.Einfach zu lesen ist das nicht, alles muss hier erarbeitet werden. In seitenlangen Satzketten ahmt Bart die verwinkelte Ästhetik des Widerstands wortgewaltig nach. Peter Weiss’ Roman dieses Namens scheint als Referenz nicht nur im Text auf, sondern wird auch im roten Leineneinband aufgegriffen. Das ständige Drehen am Rad der Perspektive erfordert eine genaue Lektüre. Aber genau darin liegt auch der Reiz dieses Romans, der den weltumgreifenden Gestus des Widerstands in die Gegenwart trägt. Denn Bart verbindet ihre Erzählung mit der Jetztzeit, führt den Text bis in Kongos Koltanminen und von dort in die chinesischen Produktionshallen von Chip-Hersteller Foxconn. So handelt Erzählung zur Sache auch von der Kontinuität der Ausbeutung von Mensch und Natur, die linke Aktivist:innen bis heute radikalisiert.Angesichts der ständigen Perspektivwechsel bleiben Meta-Kommentare wie „Ohne die Foxconn-Hölle kein Roman“ nicht folgenlos. Mit solchen stilistischen Volten perforiert Bart beständig die Grenze zwischen der allwissenden Erzählinstanz und ihrer Position als Autorin. Dabei verschwimmen (sicher nicht zufällig) die Ebenen, und der Eindruck entsteht, dass die Ästhetik des Widerstands auch von der Autorin Besitz ergriffen hat. So bleibt es jedem selbst überlassen, das Finale des Romans, in dem obskure Dunkelmänner Gudrun Ensslin mit einem Kabel am Gitterfenster aufhängen, als alptraumhafte Imagination der Erzählerin oder als Interpretation der Autorin auszulegen.Stephanie Barts Erzählung zur Sache ist ein in jeder Hinsicht wagemutiger und unwiderstehlicher Roman, der die Konsequenz des Handelns der RAF aus dem Inneren heraus verständlich macht, ohne die Taten zu rechtfertigen. Dieser politische Text schärft in unseren umkämpften Zeiten den Sinn fürs Wesentliche: den Menschen.