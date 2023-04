Alles lesen, was die Welt verändert. 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

d brauchen Milch und Windeln und Menschen, die sie kuscheln und abwischen und in den Schlaf wiegen.Aber während Mutter-Vater-Eltern sich unkompliziert ins Geburtsregister eintragen lassen und dann einfach Mama und Papa sind, mit allem, was rechtlich dazugehört – Sorgerecht und Unterhaltspflicht zum Beispiel –, sind Zwei-Mütter-Eltern Mama und ... eine leer gelassene zweite Elternstelle im Geburtsregister. Rechtlich gesehen ist eine der beiden Mütter erst mal keine Mutter geworden. Das Kind hat nur einen Elternteil. So lange, bis das Adoptionsverfahren durch ist. Oder die Ampel mit dem neuen Gesetz um die Ecke kommt. Oder bis das Bundesverfassungsgericht über eines der insgesamt vier Verfahren plus eine Verfassungsbeschwerde entscheidet, die dort liegen, weil verschiedene Familiengerichte das herrschende Abstammungsrecht längst für verfassungswidrig halten.Dabei steht die FDP doch so auf beschleunigte Verfahren! Planungsbeschleunigungspakete wurden verabschiedet. Ein LNG-Terminal wurde binnen Monaten gebaut, samt Infrastruktur. Der Umbau der Gasversorgung klappte unbürokratisch, schnell, flexibel – aber eine Mutter rechtlich zur Mutter machen, das braucht Bürokratie, Zeit und Starrheit?Die Betroffenen jedenfalls haben die Nase voll, erste Initiativen sammeln Unterstützung für die Beschleunigung des, nennen wir es unbürokratisch: Gleichstellungsverfahrens. Eine dicke Lobby haben sie vielleicht nicht hinter sich. Dafür jede Menge dicker Windeln, die auch ganz schnell mal wo kleben können.