Diplomatie: Wie ein Talib durch Europa tourt

Meinung Politisch Verfolgte aus Afghanistan haben es schwer in die EU zu gelangen. Für Taliban wie Abdul Bari Omar hingegen ist es einfach. Denn entgegen aller Behauptungen ist das Regime längst diplomatisch anerkannt

Abdul Bari Omar, hier zu sehen in Kabul, war vor Kurzem aber auch in Deutschland und durfte in einer Ditib-Moschee eine Rede halten