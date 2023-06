Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 14 im Monat weiterlesen – oder nicht

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

i und angeführt von einem Dutzend Menschen in leuchtend weißen Overalls, die Pappschilder mit dem Wort „Frieden“ vor sich hertragen. Mit dabei: Symbole der Friedensbewegung und Transparente mit eindeutigen Anti-NATO-Statements. Fahrraddemo und Schweigemarsch sind die beiden Zubringer zur eigentlichen Hauptveranstaltung des Tages: Vor dem Fliegerhorst findet eine Kundgebung mit dem Motto „Frieden üben – statt Krieg“ statt. Der Beginn ist symbolkräftig auf 11.55 Uhr angesetzt.Auslöser ist das Manöver „Air Defender 2023“, an dem von diesem Montag an bis zum 23. Juni 10.000 Soldaten aus 25 Nationen mit rund 250 Flugzeugen teilnehmen und die Verteidigung des Bündnisgebiets üben. Das trage zur Eskalation des Russland-Ukraine-Krieges bei, heißt es im Aufruf zur Demo. Die Polizei schätzt rund 300 Teilnehmer. Gerhard Biederbeck von der Friedensinitiative Neustadt/Wunstorf, der die Demo angemeldet hat, zählt 450 bis 500. Das dürfte realistischer sein. Den Altersschnitt senkt lediglich das Grüppchen einer traditionskommunistischen Jugendorganisation, dies dafür erheblich.Indonesiens FriedensplanEine Deutschlandfahne weht im Wind. Die Moderatorin bittet darum, sie einzurollen. „Nationalistische, rassistische, antisemitische oder militaristische Inhalte haben auf dieser Kundgebung keinen Platz“, heißt es auf den rund 900 vorab verteilten Flyern. Auch die Parteifahnen sollten doch bitte eingerollt werden, bittet die Moderatorin. Die Abordnung der MLPD macht keine Anstalten, dem nachzukommen. Viele der 900 Flyer hat Gerhard Biederbeck verteilt. Der fast 75-Jährige ist das Urgestein der Friedensinitiative Neustadt/Wunstorf, seit 40 Jahren dabei. Sein Antrieb rühre von seinen christlichen Überzeugungen her, sagte er zwei Tage vor der Kundgebung im Gespräch mit dem Freitag. Jesus, Franz von Assisi, die internationalen Jugendtreffen von Taizé – davon sei er tief geprägt. „Und natürlich von Gandhi und Mandela mit ihrer Gewaltlosigkeit.“ Biederbeck war in der evangelischen Jugendarbeit tätig und ist dann Lehrer für Religion, Deutsch und Politik geworden.Placeholder image-2Als Russland die Ukraine überfiel und die NATO das Land mit immer neuen Waffenlieferungen unterstützte, reaktivierten er und seine Mitstreiter die Friedensinitiative, die zuvor auf eine zehnjährige Aktivitätsphase zurückblicken konnte. Sie organisierten politische Vorträge, etwa zur geostrategischen Bedeutung des Krieges, aber auch Kulturveranstaltungen mit Lesungen und Musik. Rund 15 bis 20 Leute kommen regelmäßig zu den Treffen. Meistens Ü60. Menschen, die „herzmäßig spürten, dass etwas falsch läuft“, so Biederbeck. Im Gegensatz zu früheren Jahren fehle das Bildungsbürgertum jedoch komplett.Vor allem die Sorge vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Krieges treibe die Leute hierher, erklärt der Friedensaktivist. Und dass die Politik die Prioritäten falsch setze. „Wenn doch nur alle Kraft in diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges gesteckt würde statt in Ideen, wie man Russland besiegen kann!“ Er verweist auf die vorliegenden diplomatischen Friedensvorschläge, zuletzt den aus Indonesien: Dieser sieht vor, dass sich beide Kriegsparteien um 15 Kilometer zurückziehen und diese Zone dann von UNO-Friedenstruppen überwacht wird. Biederbeck erschrecken auch Töne, die auf eine Militarisierung der Gesellschaft hindeuten. Etwa wenn beim Neujahrsempfang der Stadt Neustadt gefordert werde, Kinder wieder „wehrhaft“ zu erziehen.Soldaten gucken interessiertAuf der Kundgebung vor dem Fliegerhorst sorgen Songs der Ska-und-Reggae-Band Peace Development Crew für Unterhaltung zwischen den Redebeiträgen. In einem skizziert Hubert Brieden vom „Arbeitskreis Regionalgeschichte“ die Geschichte des Fliegerhorsts Wunstorf. Von diesem aus wurden 1937 Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung im baskischen Guernica geflogen. Auch an der systematischen Zerstörung jüdischer Viertel in Warschau war das in Wunstorf stationierte Geschwader Boelcke beteiligt.Placeholder image-1Klaus Armbruster, der seit 30 Jahren in Bilbao lebt und im baskisch-deutschen Kulturverein aktiv ist, berichtet, dass diese Erfahrung im Baskenland noch tief verwurzelt sei. Er sagt: „Soldaten werden nicht zur Abschreckung ausgebildet. Auch heute nicht.“ Dann ergreift Gerhard Biederbeck als Letzter das Wort: Gerade werde gemeldet, dass die Verlegung russischer Atomwaffen nach Belarus unmittelbar vor dem NATO-Gipfel in Litauen am 11. und 12. Juli beginnen werde. „Ratet doch mal, wie die NATO darauf reagieren wird? Natürlich wird sie auch auf dieser Ebene eine Antwort geben. Es geht hier um die Gefahr eines dritten Weltkriegs!“ Ihm ist es wichtig, Informationen zu Air Defender 2023 zu geben, die in der Berichterstattung untergehen. Zum Beispiel, dass die Piloten Anweisung haben, bei diesem Manöver zu kämpfen, als seien sie im richtigen Krieg. „Hier wird nicht nur Manöver geübt, sondern hier wird ein Kriegsszenario durchgespielt – und zwar auch im Baltikum bis hin zur russischen Grenze.“ Für Biederbeck ist klar: „Dieses Manöver dient nicht der Abschreckung, sondern der Vorbereitung auf den Krieg.“Da tut sich auf dem Gelände des Fliegerhorsts etwas: Ein paar Soldaten haben sich versammelt. Sie scheinen das Treiben vor dem Tor interessiert zu verfolgen.