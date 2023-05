„Mein Lieber!“ Warum es im Kulturbetrieb in Wahrheit keinen Filz gibt

Der digitale Freitag Mit Lust am guten Argument Kostenlosen Probemonat sichern

eln und die Sprache des Herzens zusammen. Dafür steht die Grußformel „Mein Lieber! Schön dich zu sehen“, die zwar keine enge Freundschaft signalisiert, aber doch eine Verbundenheit, die über das Geschäftliche weit hinausgeht. Das hilft, wenn Stipendien oder Preise vergeben werden müssen, ohne dass es klare Regeln gibt. So kann exakt der oder die mit Steuergeld beglückt werden, der oder die das Geld braucht (der Betrieb ist eine prekäre Sache) und die Unterstützung auch verdient hat, denn sein oder ihr Talent ist groß. Wäre es anders, wäre man mit dieser Person ja nicht so gut wie befreundet.VertrauensvorschussDas scheinbaremanus manum lavat ist in Wahrheit also Ausdruck einer Meritokratie: Erfolg hat der, der es verdient. Wie sehr der Betrieb an diese Formel glaubt, sieht man im Blurb, dem Empfehlungszitat: Man wirbt für das Buch eines Freundes, meist ohne es schon gelesen zu haben. Ein enormer Vertrauensvorschuss. Eine zeitgemäße Form von Blurb gab es jüngst für den Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre durch 70 prominente Akteure aus Literatur, Musik, Theater, Medien. Hier ging es nicht nur um eine positive Verschwörung der Liebsten, die Tat erfolgt auch im sicheren Gefühl, einer guten Sache zu dienen, der hochwertigen Beschäftigung mit „Machtmechanismen“. Außerdem zählt Stuckrad-Barre zu den Coolen. Wer cool ist, kann sich gar nicht korrumpieren lassen.Gibt es denn überhaupt so etwas wie das, was wir in anderen Bereichen der Gesellschaft Korruption nennen? Eigentlich nicht. Was es gibt, ist ein neurotisches Aufbegehren gegen den Betrieb. Einen Kampf gegen die Schimären der Macht. Diese Donquichotterie wird natürlich von den Schwachen geführt, es ist ihre „Sklavenmoral“ (Nietzsche).Pathologie des KulturbetriebsEin Beispiel: Ich spiele Fußball in der „Autorennationalmannschaft“. Sie besteht aus Mitgliedern des Kulturbetriebs, die Bücher veröffentlichen, und in meinem Fall gelegentlich auch Kritiken über Bücher. Ich bin kein Leistungsträger, froh für jedes anerkennende Wort nach einem halbwegs gelungenen Zuspiel. Diese Schwäche machte mich anfällig, das Lob durch Dienste abseits des Platzes zu begünstigen. Die Abwehr dagegen: Ich habe einige Werke, die mir in der Kabine wie beiläufig zugesteckt wurden, unrezensiert gelassen, obschon ich wusste, dass sie gut waren. Krank.Trost spendet, dass es in der Geschichte der Pathologie des Kulturbetriebs schon ganz andere Hausnummern gab. Ich denke an Marcel Reich-Ranicki und seine Bereitschaft zum Verrat, wenn es ihm, wie im Fall von Günter Grass, nötig schien. Verständlicherweise wurde es von Grass als zutiefst illoyal empfunden, dass Reich-Ranicki nicht Manns genug war, die Freundschaft („Mein Lieber!“ Wie oft hatte er es nicht gesagt?) über den Verriss zu stellen. Wird solches Verhalten heute in den Studiengängen zum Kulturmanagment gelernt? Zum Glück nicht.