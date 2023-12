Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

#252;chtet hatte. Er spielte mir nur etwas vor. Jetzt war er reif für „Liegezonen“: „Mit der Aufteilung in sieben Bereiche sorgt die Sieben-Zonen-Matratze dafür, dass die einzelnen Körperbereiche optimal aufliegen“, lese ich verwundert in der Mitteldeutschen Zeitung. Denn: Sind Leute nicht unterschiedlich groß?Höchst speziell – aber one size fits allWarum die sieben Zonen trotzdem bei 90 Prozent der Erwachsenen funktionieren, erklärt home24 so: „Das liegt daran, dass sich unsere Oberkörper von Schulter bis Hüfte meist nur um wenige Zentimeter unterscheiden.“ Echt jetzt? Nach der „Kleinen Ergonomischen Datensammlung“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist ein Männeroberkörper im Schnitt sechs Zentimeter länger als ein weiblicher. Ganz schön viel Spiel für diese Liegezonen. Nachdenklich schaue ich auf unseren Minihund, der platt auf dem Boden rumliegt – noch dazu als Seitenschläfer! Wie lange geht das gut? Noch schlimmer wäre natürlich, wenn er ein Hundebett mit den Liegezonen eines Bernhardiners hätte. Dann würde sich ja der exakt gegenteilige Effekt einstellen. Da, wo es nachgeben soll, wird es hart, und andersrum. Ist dies das üble Kalkül der Matratzenmafia?„Wann kommt denn deine neue Schaumstoffunterlage?“, will man wissen. Tatsächlich ist sie schon da und unfassbar schaumig! Erst später erfahre ich, dass manche Menschen nicht auf, sondern in ihren Matratzen schlafen wollen – zu einem solchen Teil hatte ich aus Versehen gegriffen. Als ich in sie hineinklettere, schlägt sie über mir zusammen. Nachdem ich mich vorsichtig wie ein Flughörnchen ausbreite, gerate ich in einen Zustand der Schwerelosigkeit. Wow! Beim Aufstehen gehe ich allerdings direkt in die Knie: Hexenschuss. Nach nur drei Nächten komme ich mit der Erdanziehung nicht mehr klar. Das Ding muss wieder weg.„Geh doch einfach in einen Schaumstoffladen!“, rät man mir. Dort schildere ich meinen Fehlversuch, was keinerlei Erstaunen auslöst. Man führt mich zum Probeliegen – wobei ich erfahre, dass just die Modelle, auf denen ich jeweils liege, gerade ins Angebot kommen. 36 Prozent Reduktion, 42 Prozent! Je länger ich herumliege, desto billiger wird es. Das ist auch notwendig, um mich zum Kauf zu bewegen.Zuhause stelle ich fest, dass ich eine Matratze für Leute gewählt habe, die doppelt so schwer sind wie ich. Jetzt ist es so: Von den Füßen bis zu den Schultern liebe ich die Unterlage! Darüber gibt‘s Probleme: Mehrmals pro Nacht wache ich mit eingeschlafenen Armen auf. Eine Liegezoneninkompatibilität? Habe ich eine Männermatratze erwischt? Könnte ein Kissen helfen? Im Internet finde ich sogenannte Seitenschläferkissen, körpergroße U-Formen, die umarmt und umschlingt werden können. Na dann, wofür brauche ich da überhaupt noch eine Matratze?