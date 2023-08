12 Monate lesen, nur 9 bezahlen zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

lichen Daumen für die Brigaden in Not einsetzt, wie eine Ein-Mann-Abrissbirne durch die russische Armee gerollt.Er zückt sein Mobiltelefon, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Er hat fünf Panzer, fünf Schützenpanzer, einen gepanzerten Mannschaftstransportwagen, einen Kampfspähwagen, zwei leicht bewaffnete Mehrzwecktransporter, einen Schützenpanzer und einen Luftlandekampfwagen zerstört. Das sind 20 tödliche und äußerst wertvolle russische Waffen, die vom Schlachtfeld entfernt wurden. Hinzu kommen sechs Panzer und 10 gepanzerte Fahrzeuge, die er so stark beschädigte, dass sie außer Gefecht gesetzt wurden.„Krieg ist nichts, womit man sich brüstet“Er zieht es vor, nicht an die Menschen zu denken, die in dem Prozess ihr Leben verloren haben, aber er räumt ein, dass seine mit Sprengstoff bestückten Drohnen am Freitagmorgen um 7.15 Uhr zwei russische Soldaten getötet und sechs verletzt haben, und zwar in einer befestigten Grabenstellung in der Nähe des Dorfes Robotyne in der südlichen Region Saporischschja, wo die ukrainischen Gegenoffensiven durch eine Phalanx von Stolperdrähten, Antipersonen- und Antipanzerminen vorrücken. Gerade hatte ihn die Nachricht erreicht, dass die Stellung inzwischen eingenommen worden war. „Wir haben gute Arbeit geleistet“, sagt er.Olexsandr – er hat darum gebeten, dass sein vollständiger Name nicht verwendet wird – hat Bildmaterial, das seine tödliche Arbeit beweist. Ein Video vom Freitagmorgen zeigt, wie russische Soldaten, die sich der Gefahr von oben nicht bewusst sind, über den Graben hinweg auf ukrainische Soldaten schießen, die versuchen, ihre Stellung zu stürmen, bis eine von Olexsandrs Mavic 3-Drohnen ihren tödlichen Sturzflug macht.Aber er hat sich nicht zu einem Treffen an einem Sonnenblumenfeld in Saporischschja, ganz in der Nähe des Ortes, an dem er nur wenige Stunden zuvor getötet und verstümmelt hat, bereit erklärt, um zu prahlen. „Krieg ist nichts, womit man sich brüstet“, sagt er. Olexsandr ist hier, um sich zu beschweren.Anfang dieser Woche kündigte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov das zehnte Modell einer First-Person-View-Drohne (FPV) an, „das offiziell in den Streitkräften der Ukraine in Betrieb genommen wird“. Weder Olexsandr noch einer seiner Kollegen hat diese Drohne gesehen, und sie sagen, dass sie vom Verteidigungsministerium keine derartige Ausrüstung erhalten haben.Geschäftsleute nutzen den Krieg für ihre ProfiteOlexsandrs Drohnen bestehen aus Komponenten, die er online in China gekauft hat und dann von zwei seiner Freunde im 24. Stock eines Wohnblocks in Kiew zusammengebaut werden. Er holt sie entweder auf seinen monatlichen Reisen zurück in die ukrainische Hauptstadt ab, wo er lebt, oder sie werden ihm per Post in die Nähe seines Einsatzgebietes geliefert.Der Preis beträgt etwa 400 Dollar (364 Euro) pro Drohne, und die Kosten werden größtenteils von großzügigen, ungenannten Spendern getragen. Das soll deutlich weniger sein als die 650 Dollar, die von den großen Freiwilligenorganisationen gezahlt werden, die aufgrund der fehlenden Ausrüstung des Verteidigungsministeriums Drohnen für andere Armee-Einheiten aufkaufen. „Wir können diesen Krieg mit Drohnen gewinnen“, sagt Olexsandr. Doch die russische Initiative, die Drohnen zu Tausenden zu bauen und billig an die Front zu liefern, findet auf ukrainischer Seite keine Nachahmer, fügt er hinzu.„Das ist der Grund, warum ich auch jetzt nicht zu den Streitkräften gehe – wenn man zu den Streitkräften geht, kann der Kommandant ein Narr sein und nicht wissen, wie man qualitativ hochwertige Operationen durchführt“, sagt er. „Ich bin selbst sehr effektiv. Ich bin bereit, bis zum Ende des Krieges auf diese Weise zu kämpfen. Nach offiziellen Angaben produziert Russland 3.000 Drohnen in den Werken. In der Ukraine stellen einige kleine reiche Zaren [profitorientierte Geschäftsleute] diese Drohnen her, um sie zu verkaufen, freiwillige Fonds kaufen sie und verlangen dann 650 Dollar pro Drohne.“Er hat acht Aufklärungsdrohnen durch russischen Beschuss verloren, darunter zwei im letzten Monat, als ein Panzer in die Nähe seiner Position schoss und ihn mit einer tiefen Wunde am Bein zurückließ. „Die Russen haben ihre Strategie geändert und versuchen, Drohnenmannschaften zu töten“, sagt er. Olexsandr, der normalerweise mit etwa zehn Kamikaze-Drohnen pro Monat rechnet, hat in der vergangenen Nacht fünf verbraucht und muss daher Nachschub holen.Placeholder image-1Olexsandrs nom de guerre ist Majeur, was mit „reicher Junge“ übersetzt werden kann. Der Name blieb hängen, nachdem ein Freund ihn scherzhaft so genannt hatte, weil Olexsandrs Kalaschnikow-Gewehr, mit dem sie beide während der Kiewer Kämpfe im März letzten Jahres Kontrollpunkte besetzt hatten, ein etwas neueres Modell war. „Ich mag den Namen eigentlich nicht, aber ich werde mich so nennen, weil mein Freund jetzt tot ist und aus Respekt“, sagt er.Olexsandr hatte vor dem Februar 2022 nur wenig Erfahrung mit Drohnen, erkannte aber, dass sie für die Kriegsanstrengungen von entscheidender Bedeutung sein könnten, und übte daher mit einer im Internet gekauften Drohne. „Ich wollte etwas finden, wo ich am nützlichsten sein konnte“, sagt er.An einem Kontrollpunkt lernte er den Filmemacher, Schriftsteller und Aktivisten Oleg Sentsov kennen. Die beiden freundeten sich an, und dank Sentsov und seiner Kontakte wurde Olexsandr zum ersten Mal einer Brigade vor Ort als Drohnenpilot vorgestellt, der es in sich hat. Seitdem ist es sein Ruf, der Olexsandr Arbeit bringt. Bei einem Aufklärungseinsatz ist Olexsandr am liebsten allein. In der Regel wird ihm ein Quadratkilometer großes Gebiet zur Überwachung zugewiesen, wobei er aus einer Entfernung von bis zu 800 Meter und bis zu 12 Kilometer vom Ziel arbeiten kann.Olexandr hat immer damit zu tun, seine Drohnen zu verbessernWenn er mit Kamikaze-Drohnen arbeitet, ist er in Teams von drei bis vier Personen tätig. Einer steuert eine Aufklärungsdrohne und ein anderer die Kamikaze-Drohne selbst, die mit bis zu 600 g C4-Sprengstoff bestückt ist. Dann gibt es noch mindestens eine weitere Person, die das Signal und die weitere Kommunikation überwacht.Die ukrainische Besatzung kann bis zu 400 Meter vom Ziel entfernt sein, aber auch bis zu 5,5 Kilometer weit weg. Diejenigen, mit denen Olexsandr vor Ort zusammenarbeitet, sind unter dem Namen Force Majeur bekannt. Der 33-jährige Sergeant Petro Shttanko, der seit Juni mit Force Majeur zusammenarbeitet und bei Einsätzen grünes Licht gibt, sagte, er sei von Oleksandrs Entschlossenheit inspiriert worden. „Diese Motivation, mit solcher Energie zu kämpfen, findet man nicht überall“, sagt er über seinen Kollegen.Olexsandr sagt, dass er ständig versucht, sich zu verbessern. Am Morgen vor dem Interview fand er eine voll beladene russische Kamikaze-Drohne, die die Verbindung verloren hatte und vom Himmel gefallen war. Er zeigt sie vor, nachdem sie von ihrer explosiven Ladung getrennt wurde. „Sie ist gar nicht so schlecht, aber wir machen sie besser. Die Batterie ist sehr gut, aber der Motor ist nicht so gut. Ich muss alles überprüfen, die Hauptplatine, die Sicherungen.“ Das Wichtigste bei der Arbeit vor Ort, sagt Olexsandr, ist die Entspannung. „Ich fange um 2 Uhr morgens an und trinke um 8 Uhr morgens Kaffee“, fügt er hinzu.„Es ist, als würde man ein Computerspiel spielen, verstehen Sie?“, sagt Olexsandr über seine tödliche und wenig beneidenswerte Aufgabe, die für ihn in dem allgegenwärtigen Klima des Krieges zu einer fast schockierenden Routine geworden ist. „Es macht Spaß, weißt du? Wenn es Spaß macht, wenn man sich entspannt, ist es leicht. Wenn man angespannt ist, ist es nicht möglich, richtig zu arbeiten. Jeder kann es tun.“