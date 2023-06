Der Hundertjährige, der Barcelonas erste urbane Farm auf einem Dach anlegte

Urban Farming Joan Carulla begann vor 65 Jahren seine Dachterrasse in Barcelona in einen himmlischen Schrebergarten zu verwandeln. Heute wachsen dort mehr als 40 Obstbäume. Ein Besuch beim Pionier der ökologischen Landwirtschaft in der Stadt