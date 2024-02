Fall Zaluzhnyi: Zu allem Überfluss ist der General auch noch populär

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

eines, das ihn zeigt, wie er Wladimir Putin vor einem internationalen Gericht in Den Haag misshandelt. Diese rivalisierende Popularität sei der Kern der aktuellen Krise, sagte der Oppositionsabgeordnete und Zaluzhnyi-Verbündete Oleksii Goncharenko.Selenskyj war Schauspieler und möchte der einzige Star in der Serie sein„Es geht um die persönlichen Beziehungen zwischen ihnen. Ich glaube nicht, dass es um die Kriegsführung geht“, sagte Goncharenko. „Selenskyj war, nicht zu vergessen, Schauspieler und möchte der einzige Star in der Serie sein. Und sie sind beide nach den letzten zwei Jahren emotional erschöpft.“Als er seinen Posten antrat, hatte Zaluzhnyi sieben Monate Zeit, sich auf einen russischen Angriff vorzubereiten. Er überraschte die Welt, indem er Kiew verteidigte, den Invasionstruppen einen Weg in die Hauptstadt versperrte. Auch gelang es ihm, viel verlorenes Territorium zurückzuerobern.Die vielgepriesene Gegenoffensive im vergangenen Sommer brachte allerdings nicht die Fortschritte, die sich Kiew und seine externen Unterstützer erhofft hatten. Zaluzhnyi gab gegenüber dem Economist zu, dass der Krieg in einer Pattsituation sei und dass dies ohne einen großen Technologiesprung „höchstwahrscheinlich der Fall bleiben“ werde.Der 50-jährige General gilt als Verkörperung des militärischen Wandels der UkraineDiese Aussage verärgerte das Büro des Präsidenten, scheint laut Meinungsumfragen jedoch Zaluzhnyis Ansehen unter den einfachen Ukrainern nicht geschmälert zu haben. In dieser Hinsicht ist er durchweg die einzige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die es mit Selenskyj aufnehmen kann.Der 50-jährige General gilt als Verkörperung des militärischen Wandels der Ukraine von der Top-Down-Sturheit der Sowjetzeit zur Moderne westlicher Prägung, einem System, in dem es darauf ankommt, dass junge Offiziere in der Hitze des Gefechts die richtigen Entscheidungen treffen, statt auf Befehle von oben zu warten.Zaluzhnyi wurde buchstäblich in das alte System hineingeboren und kam 1973 in einer sowjetischen Militärgarnison in der Nordukraine zur Welt, wo sein Vater diente. Als er aufwuchs, hatte er jedoch den Wunsch, das militärische Erbe abzuschütteln. Sein frühes Ziel war es, Komiker zu werden, er strebte damit nach dem gleichen Beruf, den Selenskyj ausübte, bevor er sich zu einer politischen Karriere entschloss. Doch die Familientradition setzte sich durch, und Zaluzhnyi beendete 1997 sein Studium am Institut für Landstreitkräfte in Odessa mit Auszeichnung.Er war zu jung, um nachhaltig und gründlich von der sowjetischen Befehlskultur geprägt zu werden, bei der es um bedingungslosen Gehorsam ging. Für seine Masterarbeit verfasste Zaluzhnyi eine Analyse der US-Militärstruktur.Während er nach der russischen Annexion der Krim und der Offensive prorussischer Kräfte in der Ostukraine im Jahr 2014 in der militärischen Rangordnung beschleunigt aufstieg, konnte sich Zaluzhnyi eine gewisse Ungezwungenheit und Gutmütigkeit im Umgang mit den ihm unterstellten Truppenverbänden bewahren, ganz im Gegensatz zu älteren Offizieren.Er soll im Sommer 2021 auf dem Geburtstag seiner Frau gerade ein Bier getrunken haben, als ihn ein Anruf von Präsident Selenskyj erreichte, der ihn aufforderte, das Oberkommando der Streitkräfte zu übernehmen. Seine erste Reaktion sei gewesen: „Was meinen Sie?“ – erzählte Saluschnyj später dem Time Magazin. Die Nachricht habe ihn umgehauen, „nicht nur wie ein Treffer in die Magengrube, sondern ein richtiger KO-Schlag“. In der Öffentlichkeit zeigte der Armeechef die gleiche bescheidene Art und fehlenden Ehrgeiz und bestand auf der kompletten Trennung zwischen Militär und Politik. Aber das Büro des Präsidenten setzte ihm zu. Selenskyjs Berater argwöhnten, die Wohltätigkeitsstiftung des Generals könnte am Ende zu einer politischen Plattform werden. Zudem betrachteten sie die wachsende Zahl der Beiträge in den sozialen Medien, die Saluschnyj mit seiner Frau zeigen, als Versuch, die Aura eines angehenden Präsidenten aufzubauen.Nichts würde den General mehr in die Ränge der Opposition drängen als eine Entlassung. Er ist ganz klar nicht gewillt zu gehen, wenn er sich weigert, zurückzutreten und standfest bleibt angesichts einer orchestrierten Gerüchtekampagne, die behauptet, sein Abgang stehe bevor. Das eigentliche Problem ist der Einfluss auf die Moral in der Gesellschaft„Während der Krieg in der Ukraine jetzt fast zwei Jahre andauert, ist keine Spur mehr von der früheren Einheit innerhalb der ukrainischen Elite zu erkennen“, sagt der Politologe Konstantin Skorkin, der für die überparteiliche Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace schreibt. „Je länger der Krieg sich hinzieht, desto verführerischer ist es, jemanden zu suchen, dem man die Verantwortung zuschieben kann, und umso realer wird die Gefahr einer internen Destabilisierung. Wenn Saluschnyi entlassen wird, dürfte das der Moral in der ukrainischen Gesellschaft schaden. Ich glaube nicht, dass es direkt Einfluss auf die Kriegsführung hätte. Das eigentliche Problem ist der Einfluss auf die Moral in der Gesellschaft.“