Neue Phase im Ukraine-Krieg: Joe Biden muss Position der USA überdenken

ungen zusammen markieren eine neue Phase des Krieges, die ein neues Denken erfordert. Die politische Unterstützung des größten internationalen Geldgebers der Ukraine, der USA, ist in naher Zukunft nicht mehr gesichert, schon gar nicht, wenn Donald Trump bei den Wahlen im nächsten Jahr wieder an die Macht kommt.Joe Biden muss sich entscheiden: Seine Regierung und ihre Verbündeten werden versucht sein, ihre bisherigen Kräfte zu verdoppeln: den Krieg als nahezu existenziell darzustellen, Kiew zu bewaffnen, „solange es nötig ist“, und die Gegner als Extremisten zu beschimpfen, denen die Notlage der Ukraine gleichgültig ist und die die nationale Sicherheit der USA leichtfertig aufs Spiel setzen. (In der Tat spotteten einige führende Demokraten im Repräsentantenhaus schnell über das, was sie als „Pro-Putin-Fraktion“ und „Putins kleine Helfer“ bezeichneten).Argumente erinnern an Afghanistan-AbzugDoch dieser Ansatz ist an seine Grenzen gestoßen. In Ermangelung von Fortschritten auf dem Schlachtfeld – die ukrainische Armee hat seit letztem Herbst keinen Durchbruch erzielt – lassen immer lauter werdende Forderungen nach immer mehr Hilfe, die unbegrenzt und ohne Rücksicht auf die Umstände geleistet wird, den Krieg potenziell endlos und fruchtlos erscheinen.Das Problem ist nicht, dass es den Argumenten für die Unterstützung der Ukraine an Leidenschaft mangelt oder dass Skeptiker zu freundlich behandelt werden. Das Problem ist vielmehr, dass die derzeitigen Ziele möglicherweise unerreichbar sind, wie Bidens Mantra „so lange es dauert“ praktisch zugibt. Und wenn die Mission nicht erfüllt werden kann, dann ähneln die Argumente für eine Einschränkung der Hilfe der Logik, die Biden selbst dazu veranlasste, den Abzug des US-Militärs aus Afghanistan im Jahr 2021 anzuordnen: Es kann besser sein, schmerzhafte Verluste hinzunehmen, als größere Verluste zu erleiden.Zum Glück ist die Ukraine nicht Afghanistan. Die Kriegsanstrengungen Kiews sind nach wie vor lebensfähig, weit mehr als die der vom Westen unterstützten Regierung in Kabul. Doch um die Unterstützung der Amerikaner zu erhalten, muss Biden eine bessere Strategie vorlegen, beginnend mit besser definierten und erreichbaren Zielen, die Vertrauen erwecken.Rückeroberung der Krim ausschließenIn erster Linie kann er sich nicht länger den territorialen Zielen der ukrainischen Regierung beugen. Kiew strebt derzeit die Wiederherstellung der ukrainischen Grenzen von 1991 an – eine unwahrscheinliche Erfolgsaussicht, die die Rückeroberung der Krim einschließen würde, die Russland 2014 erobert hat, die einen wichtigen Marinestützpunkt beherbergt und die für Wladimir Putin wichtig genug sein könnte, um in letzter Minute Atomwaffen zur Verteidigung einzusetzen. Biden sollte deutlich machen, dass die USA Russland auch weiterhin davon abhalten werden, die Ukraine zu erobern und ihre souveräne Unabhängigkeit auszulöschen, dass aber die Rückeroberung von Territorium stärker gegen Ressourcenbeschränkungen, menschliche Kosten und Eskalationsrisiken abgewogen werden muss.Die Wahrung der Souveränität der Ukraine ist wichtig: Die Vereinigten Staaten helfen dem Opfer einer unverhohlenen Aggression (was durch den russischen Raketenangriff in Charkiw am Donnerstag, der 51 Menschenleben forderte, auf tragische Weise unterstrichen wurde), halten russische Streitkräfte vom Nato-Gebiet fern, verteidigen das Völkerrecht und zeigen potenziellen Angreifern, dass sich Verbrechen nicht lohnt.Gleichzeitig sollte Biden darauf hinweisen, dass keines dieser Ziele von den USA verlangt, einen ukrainischen Versuch zur Befreiung der Krim zu unterstützen. Auch muss die Ukraine vor einem Waffenstillstand oder einer Einigung nicht unbedingt jeden Zentimeter Land zurückgewinnen, den sie seit Februar 2022 verloren hat. Ein solches Ergebnis, wenn es denn militärisch überhaupt möglich ist, wäre mit immensen Kosten an Menschenleben und Ressourcen verbunden. Die Regierung Biden hat sich nicht auf ein bestimmtes territoriales Ergebnis festgelegt, aber sie hat auch keine maximalistischen Optionen ausgeschlossen. Es wäre klug, damit zu beginnen.Um Wiederaufnahme von Gesprächen bemühenAußerdem sollte die Regierung Biden die Beendigung des Krieges – durch diplomatische Schritte zur Wiederaufnahme von Gesprächen – ebenso energisch vorantreiben, wie sie die Ukraine aufrüstet. Im Moment sind weder Kiew noch Moskau bereit, die Kämpfe einzustellen, aber die Bedingungen werden möglicherweise nie reif sein, wenn die Parteien nicht im Voraus mit Unterstützung und Beteiligung der USA kommunizieren.Die Diplomatie braucht Zeit, um erfolgreich zu sein, wie die zahlreichen Erfahrungen vom Waffenstillstand zur Beendigung des Koreakriegs bis zum Atomabkommen mit dem Iran zeigen. Die USA sind in einzigartiger Weise in der Lage, die Parteien an einen Tisch zu bringen. Sie haben es bisher noch nicht ernsthaft versucht. Auch wenn dieser Versuch mit ziemlicher Sicherheit nicht zu schnellen und dramatischen Ergebnissen führen würde, würde er doch zeigen, dass Biden es mit der Beendigung des Konflikts ernst meint und sein Möglichstes tut, um die Eskalationsrisiken und finanziellen Kosten eines langen Krieges zu vermeiden.Europa in die Pflicht nehmenSchließlich sollte Biden die beträchtlichen Hilfszusagen der europäischen Verbündeten der USA hervorheben und sie auffordern, mehr für die Ukraine zu tun und die Führung bei der europäischen Verteidigung im Allgemeinen zu übernehmen. Für die Europäer steht in diesem Konflikt mehr auf dem Spiel als für die Amerikaner, und die europäischen Regierungen sollten sich vorsichtshalber auf die Möglichkeit einstellen, dass die Unterstützung der USA versiegen könnte.Wenn Biden stattdessen dazu aufruft, der Ukraine mit der Begründung zu helfen, dass „wir die unentbehrliche Nation in der Welt sind“, wie er es kürzlich wiederholt hat, impliziert er, dass die USA fast jede Last tragen sollten, und dass sie diese Lasten auf ewig tragen sollten. Es ist politisch besser, die europäischen Staaten zu drängen, die Verantwortung für die Verteidigung ihrer eigenen Region zu übernehmen, während sich die USA um die inneren Bedürfnisse und die Sicherheit in Asien kümmern.Rückkehr zu erreichbaren ZielenIronischerweise ähnelt dieser Ansatz dem, den das Weiße Haus in den ersten Monaten des Krieges verfolgte, als Beamte davon sprachen, dass Russland ein „strategisches Scheitern“ und keine totale territoriale Niederlage erlitten habe, und den Konflikt in einer Verhandlungslösung enden sahen. Seitdem hat sich die offizielle Rhetorik verschärft, und die Unterstützung im eigenen Land ist geschwunden. Obwohl die Unterstützung der Ukraine mit der Zeit zwangsläufig umstrittener werden musste, würde eine Rückkehr zu erreichbaren Zielen einen politischen Unterschied machen.Viele Republikaner, die kürzlich gegen das jüngste Hilfspaket gestimmt haben, haben auch für frühere Pakete gestimmt. Sie könnten bereit sein, der Ukraine erneut zu helfen. Selbst die 29 Mitglieder des Kongresses, die sich letzten Monat in einem offenen Brief gegen weitere Hilfen aussprachen, konzentrierten sich auf die Schwächen der US-Strategie. Sie stellten nicht infrage, ob ein Erfolg der Ukraine wünschenswert ist, sondern wehrten sich gegen „eine unbefristete Verpflichtung zur Unterstützung des Krieges in der Ukraine auf unbestimmte Zeit, die auf einer unklaren Strategie beruht, um ein Ziel zu erreichen, das der Öffentlichkeit oder dem Kongress noch nicht mitgeteilt wurde“.Biden sollte auf diese Bedenken eingehen. Er wird die Parteilichkeit nicht beseitigen, aber er kann die parteiischen Kritiker von den prinzipientreuen isolieren und die Kriegsanstrengungen auf eine nachhaltige Basis stellen. Nichts könnte für die Ukraine gefährlicher sein, als zuzulassen, dass ausgesprochene Gegner der Hilfe als das kleinere der beiden Extreme und als Hüter der besten Interessen der Amerikaner dastehen.