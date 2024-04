Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

, Ferienfreund Jean-Luc – womit wir etwa ein Drittel des Personals zusammenhätten. Nicht zu vergessen: Die rollenden Rentner. Rollende Rentner sind in die Jahre gekommene Hunde, die in Wohnmobilkorsos zum Campingplatz fahren und für alle anderen Verkehrsteilnehmer die Anreisezeit in den Urlaub verdoppeln. Kommt Ihnen bekannt vor, aber es fehlte Ihnen dafür bisher der richtige Begriff? Das ist nur ein Punkt, warum Bluey – anders als Peppa Wutz zum Beispiel, grunz, grunz – auch eine Serie für Erwachsene ist.In Australien, wo Bluey erfunden wurde, in Großbritannien und den USA, wo die BBC und Disney mit einstiegen, ist die Serie schon lange ein popkulturelles Großereignis und vom Guardian bis zum New Yorker hat sich ein eigenes begleitendes journalistisches Genre herausgebildet: Väter, die darüber ächzen, was für eine Herausforderung es ist, so fabelhaft wie Dad zu sein, der zwar feststellen muss, dass er zuletzt in den 80ern cool war, aber sich insoweit seine anarchische Seele bewahrt hat, dass er bereitwillig und in welcher Situation auch immer auf jede noch so absurde Spielidee seiner Töchter einsteigt. In einer Folge führt das zum Beispiel dazu, dass er in der Rolle eines Kleinkindes einen Wocheneinkauf im Supermarkt bestreiten muss. Wobei ein Geheimnis seines Erfolgs als Figur darin besteht, dass er kein perfekter Streber ist. Eine ganze Folge – Disney soll erwogen haben, sie zu zensieren – handelt von der Klärung der Frage, ob Dad Bluey ins Gesicht gepupst hat. Dad hat einen Beruf, aber welchen, bleibt im Ungefähren, was insofern konsequent ist, als für die meisten kleinen Kinder die Arbeit der Eltern eine Blackbox zu sein scheint (die Tochter einer ehemaligen Verlagsmitarbeiterin des Freitag erzählte mal in der Grundschule, ihre Mutter würde Zeitungen austragen). Dieser Hund jedenfalls – der übrigens auch einen Namen besitzt, Bandit Heeler – hat vermutlich mehr für das engagierte Spiel von Vätern mit ihren Kindern getan als die Erfindung der Pekip-Gruppe.Was empfiehlt ein Algorithmus Eltern, die 50-mal jede Folge von „Bluey“ gesehen haben?Aber bei aller Liebe für Dad ist die Heldin der Serie Mum. Chilli Heeler macht auch jede Menge Mist mit, aber sie kann souverän Grenzen ziehen. Sie ist die Erwachsene im Raum. Die wärmende Sonne, um die Bluey und Bingo kreisen. Klingt kitschig? Dann kennen Sie die Folge Schlaf gut nicht, die ins Weltall führt und in der unter anderem endlich die Frage geklärt wird, was Kleinkinder träumen, während sie im Schlaf ihre Eltern penetrant in die Eingeweide treten. Als Mutter jedenfalls bringt einen die Frage: „Was würde Chilli tun?“ in erstaunlich vielen Erziehungskonflikten, die man mit sich tagtäglich so ausficht, weiter. Also zum Beispiel, wenn man sein bestes Selbst auch dann nicht ganz verlieren will, wenn mal wieder wegen Trödelei der Ausschluss vom Morgenkreis in der Kita droht.Drei Staffeln mit insgesamt 150 rund neun Minuten langen Folgen gibt es bisher. Der New Yorker witzelte auf seiner Satireseite neulich, was ein Algorithmus Eltern empfehlen würde, die jede Folge von Bluey 50-mal gesehen haben und nichts anderes? Noch mehr Bluey. Aber es gibt ernsthaft Folgen, die man zehnmal anschauen kann, ohne gelangweilt zu sein. Schwimmschule zum Beispiel, in der Bluey die liebe Schwimmlehrerin Karen und deren boshafte Kollegin Margaret verkörpert, die den Heelers das Schwimmabzeichen abnehmen sollen. Petzen oder nicht, ist hier außerdem die Frage, und wer am Ende in den Pool pieselt, können Sie sich jetzt vermutlich denken. Drache ist eine der Folgen, die auf wirklich fantastische Weise mit formalen Ebenen und Zeichenstilen experimentieren. In diesem Fall wird die Jagd nach einem Drachen, die Bluey, Bingo, Mum und Dad abwechselnd malen, als Trickfilmgeschichte im Trickfilm lebendig. Ein Rennwagen, den eine Fünfjährige malt, rast dann eben exakt so durch die Geschichte, wie es seinem Aussehen entspricht. Und die schicke Hose, die Dad sich malen wollte, entpuppt sich mangels Talent als juckendes Fellungetüm. Es gibt eine Folge – Regen –, in der kein Wort gesprochen wird, und eine – Der Strand –, da bewegt sich Bluey wie in einem Amiga-Computerspiel an allerlei Strandtieren vorbei. Dafür spielt dann die Musik eine wichtige Rolle.Eine Folge – „Dad Baby“ hat Disney+ wegzensiertJoe Brumm, der Erfinder von Bluey, sagte neulich dem Guardian, seine Lieblingsfolgen seien Müllabfuhr – da bin ich bei ihm –, Cricket – hier nur das Kind – und Dad Baby –, die hat Disney+ wirklich wegzensiert, aber es lohnt sich, im Netz danach zu suchen.Vergangenen Sonntag wurde die 151. Folge freigeschaltet, Das Schild. Sie ist erstmals 28 Minuten lang, was zu Spekulationen führt, was im Blueyversum, das der BBC zufolge allein 2023 zwei Milliarden Pfund Einnahmen generiert haben soll, als nächstes folgt: Bluey, der Film?Bleibt eine letzte Frage: Würde Chilli Bluey jeden Abend Bluey schauen lassen?Eingebetteter MedieninhaltPlaceholder infobox-1