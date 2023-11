Gazakrieg: NGOs beklagen hohe Zahl getöter Journalisten

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

chere Weste, bevor er sie in einem inzwischen weltweit bekannten, hitzigen Moment wegwarf und zu einem ebenfalls trauernden Studiomoderator sagte: „Das sind nur Slogans, die wir tragen, sie schützen keinen Journalisten hier, diese Schutzschilde schützen uns nicht. Wir sind Opfer, direkt im Live-Fernsehen. Wir verlieren Seelen, eine nach der anderen – und das völlig ungestraft.“ Seit diesem TV-Ereignis am 3. November hat sich die Situation weiter verschlechtert.Bis zum 21. November wurden mindestens 53 Journalisten und Medienmitarbeiter im Gazastreifen getötet, wie aus einem Bericht der in New York City ansässigen Journalistenschutzorganisation Committee to Protect Journalists (CPJ) hervorgeht. Der Bericht hebt hervor, dass es sich um die größte Zahl von Medienmitarbeitern in einem Konflikt seit dem blutigen Krieg im ehemaligen Jugoslawien handelt und dass es an Ressourcen mangelt, mit denen die lokal eingebetteten Nachrichtenmedien besser vor Angriffen geschützt werden könnten. Sie haben auch eine vollständige Liste aller in dem Konflikt getöteten oder vermissten Medienschaffenden veröffentlicht. Es ist eine Liste des Schreckens, der Trauer. Ein Kompendium der journalistischen Ohnmacht.Der gefährlichste Auftrag der Welt: GazaNach Angaben von Sherif Mansour, dem Programmkoordinator des CPJ für den Nahen Osten und Nordafrika, wurden drei Journalisten auf israelischer Seite von militanten Hamas-Kämpfern entweder direkt am 7. Oktober oder, wie im Fall des Maʿariv -Redakteurs Shai Regev, später in Gefangenschaft getötet. Alle anderen 55 Journalisten starben entweder im Gaza-Streifen oder im Konflikt an der israelisch-libanesischen Grenze um die Golanhöhen.Am 19. November schrieb die CPJ-Redaktion für den Nahen Osten und Nordafrika, dass der vorangegangene Tag, der 18. November. „mit fünf getöteten Journalisten der zweittödlichste Tag in diesem Krieg war, nur übertroffen vom ersten Tag des Israel-Gaza-Krieges, dem 7. Oktober, an dem sechs Journalisten getötet wurden.“ Mansour betonte, dass der gegenwärtige israelische Konflikt in den letzten mindestens 30 Jahren beispiellos sei: „Eine so hohe Zahl von Toten innerhalb eines Monats haben wir seit mindestens 1992 nicht mehr gesehen.“ Und das schließe alle vergangenen Gaza-Kriege ein. „Vor diesem Krieg war der Gazastreifen traditionell ein gefährlicher Ort für palästinensische Journalisten“, sagt Mansour, „aber in den letzten 21 Jahren wurden 20 Journalisten in der Schusslinie getötet.“ Nun sei diese Zahl in sieben Tagen übertroffen worden. Zurzeit höre für jeden Journalisten der gefährlichste Auftrag der Welt auf den Namen: Gaza.Viele Journalisten, die versuchen zu berichten, müssen auch mit anderen Schwierigkeiten fertig werden. Diese beschränken sich nicht nur auf den allgemeinen Kampf, Trinkwasser und Lebensmittel zu finden, geschweige denn eine stabile Internetverbindung, um ihre Berichte zu schreiben oder einen Videolink einzurichten. Mansour: „Viele dieser Journalisten haben ihre Familien, ihre Häuser und ihre Medieneinrichtungen verloren, die in der Anfangsphase des Gaza-Krieges bombardiert wurden. Und von einigen wird berichtet, dass sie sowohl ihre Familien verloren haben als auch mit ihren Familien getötet wurden, als sie nach Hause gingen. Es gibt es keinen sicheren Hafen und keinen Ausweg.“Al-Jazeera-Korrespondent Wael Dahdhouh verlor seine Kinder und seine FrauEs gibt auch den Fall des Gaza-Chefkorrespondenten von Al Jazeera, Wael Dahdhouh, der alle seine Kinder und seine Frau verlor, als sein Haus in Gaza bombardiert wurde. Der in Katar ansässige Nachrichtensender ist der einzige internationale Kabelnachrichtensender, der noch ein Team in der Todeszone hat. Mansour ist auch der Meinung, dass die extrem hohe Zahl der Todesopfer auf die Missachtung der Einsatzregeln durch die israelischen Streitkräfte zurückzuführen sei, die sich unter anderem bewusst gegen Zivilisten und insbesondere Journalisten richteten.Journalisten verfügen über einzigartige Augenzeugenberichte – diese weniger zugänglich zu machen, liege im Interesse der israelischen Streitkräfte: „Viele von ihnen sind lokale, freiberufliche Fotojournalisten, die von keiner Organisation unterstützt werden, geschweige denn von einer internationalen Organisation“, so Mansour. Er sei auch „sehr beunruhigt“ darüber, dass die israelische Regierung sich weigere, internationalen Medienorganisationen wie Reuters oder AP Garantien zu geben, damit sie Zugang zu Gaza haben und sicher berichten können. Diese Besorgnis des CPJ wird auch von der in Frankreich ansässigen Interessengruppe Reporter ohne Grenzen (RSF) geteilt.In ihrem jüngsten Bericht macht sie darauf aufmerksam, wie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Israel ab dem 7. Oktober offen zur Ermordung von Journalisten im Gazastreifen aufriefen. Es habe unbegründete Behauptungen gegeben, dass Journalisten im Gazastreifen Kämpfern und Führern der Hamas bei ihren Terrorakten helfen. Benny Gantz, Mitglied des dreiköpfigen israelischen Kriegskabinetts, sagte, dass die Journalisten, wenn sie im Voraus über das Massaker der Hamas Bescheid wüssten, „nicht anders als Terroristen seien und als solche behandelt werden sollten.“Reporter ohne Grenzen: Israelische Armee gab grünes Licht für die gezielte Tötung von JournalistenDanny Danon, ein Mitglied der Knesset, forderte später auch die Beseitigung aller Fotojournalisten, die die Massaker der Hamas dokumentiert haben, als „Komplizen“. Die Behauptungen, bestimmte Mitarbeiter von Reuters, AP, CNN oder der New York Times hätten Vorwissen über die Massaker der Hamas gehabt, wurden von diesen Medien vehement und schnell widerlegt. Es sind keine Beweise dafür aufgetaucht, dass einer ihrer Mitarbeiter Vorwissen über die Terroranschläge und israelische Politiker hatte. Nach Angaben von RSF gaben solche anfänglichen Äußerungen israelischer Regierungsvertreter den Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) grünes Licht für die gezielte Tötung einer noch nie dagewesenen Zahl von Medienmitarbeitern, Fotografen und Reportern.„Wir bekräftigen, dass die Verfolgung von Journalisten, die über Konflikte berichten, ein Kriegsverbrechen ist“, schrieb das „Middle East Desk“ von Reporter ohne Grenzen in einer Erklärung vom 10. November. Wie die US-Ausgabe von Politico am 21. November berichtete, spekulierten ungenannte US-Regierungsquellen, dass eine „kurze Pause“ der Feindseligkeiten im Gazastreifen einen schädlichen Effekt haben würde, da „sie Journalisten einen breiteren Zugang zum Gazastreifen und die Möglichkeit geben würde, die Verwüstungen dort weiter zu beleuchten und die öffentliche Meinung gegen Israel zu wenden.“Neben den beispiellosen Verlusten an Menschenleben im Gazastreifen wies Mansour auch auf ein anderes, wachsendes Problem hin – die zunehmende Zensur und Verfolgung von Journalisten in Israel selbst und im Westjordanland seit dem 7. Oktober. „Wir haben von mindestens einem Dutzend weiterer Übergriffe, Drohungen und Einschüchterungsversuchen berichtet, mit denen die Berichterstattung internationaler und lokaler Journalisten im Westjordanland behindert werden soll. Und wir erleben auch ein noch nie dagewesenes Zensurregime innerhalb Israels, ein aufkeimendes Zensurregime, das nun ein Gesetz verabschiedet hat, das es der Regierung erlaubt, Sendungen ausländischer Medien unter dem Vorwurf oder der Anklage der 'Schädigung der nationalen Moral' und der 'Schädigung der nationalen Sicherheit' zu unterbrechen und abzuschalten.“Was die israelische Regierung zu den Vorwürfen sagtIn einer Erklärung vom 2. November hat RSF bekannt gegeben, dass sie Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hat, um mögliche Kriegsverbrechen gegen Medienschaffende im Gazastreifen und in Israel zu untersuchen. Die israelische Regierung bestreitet, Journalisten im Gazastreifen, in Israel, im Libanon oder im Westjordanland absichtlich ins Visier zu nehmen.In ihrem oft zitierten Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters vom 27. Oktober, stellen die IDF nicht nur fest, dass sie die Sicherheit von Journalisten im Gazastreifen „nicht garantieren“ können, sondern schreiben auch, dass „die IDF alle militärischen Aktivitäten der Hamas im gesamten Gazastreifen ins Visier nimmt“ und dass die militante Gruppe ihre Operationen bewusst „in der Nähe von Journalisten und Zivilisten“ durchführe. Nach Angaben der IDF handelt es sich bei allen Opfern um Kollateralschäden der gezielten Angriffe auf die Hamas.Die meisten großen Nachrichtenagenturen sowie RSF und CPJ fordern einen sofortigen Waffenstillstand in dem Konflikt sowie internationalen Druck von der deutschen, der US-amerikanischen und der britischen Regierung auf Israel, um es der lokalen und internationalen Presse zu ermöglichen, ihre Arbeit im Konfliktgebiet zu erledigen. Sherif Mansour ist der Meinung, dass ein solcher politischer Druck die Situation noch deeskalieren könnte: „Wir haben, als eine von 200 Organisationen, seit drei Wochen einen Waffenstillstand gefordert, weil wir kritische und dringende Versorgung für Zivilisten, einschließlich Journalisten, für dringend notwendig halten.“ Seit Freitag gibt es Feuerpausen.