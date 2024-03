Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

und Technologieplattformen die persönlichen Daten von Amerikanern ohne jegliche Kontrolle oder Beschränkung ausbeuten konnten, hat die Biden-Administration angekündigt, dass sie den Transfer bestimmter Arten von Daten nach China und in andere Länder verbieten wird. Über den Schutz von Regierungsdaten hinaus ist dies ein kleiner, aber wichtiger Schritt zum Schutz sensibler persönlicher Daten.Darüber hinaus werden dieser Verordnung wahrscheinlich weitere politische Maßnahmen folgen. Die Amerikaner sind zu Recht besorgt über das, was online geschieht. Ihre Besorgnis geht weit über die Verletzung der Privatsphäre hinaus und erstreckt sich auch auf eine Reihe anderer digitaler Bedrohungen, wie Fehlinformationen und Desinformation, durch soziale Medien ausgelöste Ängste bei Jugendlichen und rassistische Hetze.Wir bezahlen mit unseren DatenUnternehmen, die mit unseren Daten (einschließlich persönlicher Gesundheits-, Finanz- und Standortdaten) Geld verdienen, haben jahrelang versucht, „freien Datenverkehr“ mit freier Meinungsäußerung gleichzusetzen. Sie werden versuchen, jeden Schutz des öffentlichen Interesses durch die Biden-Administration als Versuch darzustellen, den Zugang zu Nachrichtenseiten zu blockieren, das Internet lahmzulegen und autoritäre Kräfte zu stärken. Das ist jedoch Unsinn.Die Technologieunternehmen wissen, dass im Falle einer offenen und demokratischen Debatte die Sorgen der Verbraucher um die digitale Sicherheit leicht die Sorgen um ihre Gewinnmargen überwiegen werden. Die Lobbyisten der Industrie versuchen daher energisch, den demokratischen Prozess zu untergraben. Eine ihrer Methoden besteht darin, auf obskure Handelsbestimmungen zu drängen, die darauf abzielen, die Möglichkeiten der USA und anderer Länder, personenbezogene Daten zu schützen, einzuschränken.Es mag selbstverständlich erscheinen, dass ein US-Präsident die Privatsphäre der Amerikaner und die nationale Sicherheit schützen sollte, die beide gefährdet sein könnten, je nachdem, wie und wo die riesigen Datenmengen, die wir alle erzeugen, verarbeitet und gespeichert werden. Überraschenderweise wollte die vorherige Regierung von Präsident Donald Trump den USA jedoch verbieten, die „grenzüberschreitende Übermittlung von Informationen, einschließlich personenbezogener Daten“ an jedes Land einzuschränken, wenn diese Übermittlung mit der Geschäftstätigkeit eines Investors oder Dienstleisters zusammenhängt, der in den USA oder anderen Ländern, die das Abkommen unterzeichnet haben, tätig ist.Datenregulierung und FreihandelsabkommenDer Vorschlag der Trump-Administration, diese Regel in die Welthandelsorganisation aufzunehmen, sah zwar eine Ausnahme vor, die angeblich eine Regulierung zulassen würde, die „zur Erreichung eines legitimen öffentlichen Ziels erforderlich ist“, aber sie wurde so konzipiert, dass sie in der Praxis nicht funktioniert. Während sich die Lobbyisten der großen Technologiekonzerne auf diese Ausnahme berufen, um die Kritik an dem umfassenderen Vorschlag zu entkräften, stammt der Wortlaut der Bestimmung direkt von einer „allgemeinen Ausnahme“ der WTO, die in 46 von 48 Versuchen, sie anzuwenden, gescheitert ist.Das Verbot grenzüberschreitender Datenregulierung war nur einer von vier Vorschlägen, mit denen Big-Tech-Lobbyisten Trump davon überzeugten, sie in das überarbeitete Nordamerikanische Freihandelsabkommen aufzunehmen und bei den WTO-Gesprächen vorzubringen. Diese Bestimmungen, die in einem obskuren Jargon abgefasst und in Hunderten von Seiten über handelspolitische Maßnahmen versteckt sind, wurden irreführenderweise als Regeln für den „digitalen Handel“ bezeichnet.Indem er Regierungen daran hindert, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, hat der von der Industrie formulierte Vorschlag die parteiübergreifenden Bemühungen im US-Kongress bedroht, dem Missbrauch von Verbrauchern, Arbeitnehmern und kleinen Unternehmen durch Big Tech entgegenzuwirken. Sie beeinträchtigen auch die US-Regulierungsbehörden, die für den Schutz unserer Privatsphäre und unserer Bürgerrechte sowie für die Durchsetzung des Kartellrechts zuständig sind. Wären die Regeln der Trump-Ära, die staatliche Beschränkungen des Datenverkehrs verbieten, bei der WTO in Kraft getreten, hätten sie die neue Datensicherheitspolitik der Biden-Administration verhindert.Die Lobbyisten hatten besonderen Zugang zu TrumpNur wenige Menschen wussten, dass dieser Vorschlag aus der Trump-Ära überhaupt existierte, außer natürlich die Lobbyisten, die die Handelsgespräche im Geheimen übernommen hatten. Während frühere US-Handelsabkommen keine Bestimmungen enthielten, die die Befugnisse der Exekutive und des Kongresses bei der Datenregulierung aushebelten, hätten digitale Plattformen plötzlich besondere Geheimhaltungsrechte erhalten. Die Arten von algorithmischen Bewertungen und KI-Vorscreenings, die der Kongress und die Exekutive für den Schutz des öffentlichen Interesses für entscheidend halten, wären verboten worden.Nach Trumps Wahlniederlage im Jahr 2020 hofften die Industrielobbyisten immer noch, dass sie diese anormalen Regeln zur neuen Norm machen könnten. Ihr Plan war es, dieselben Bestimmungen in ein Abkommen der Biden-Administration mit der Bezeichnung Indo-Pacific Economic Framework aufzunehmen. Anstatt jedoch den Lobbyisten zu folgen, arbeiteten Beamte der Biden-Administration mit dem Kongress zusammen, um festzustellen, dass die Vorschläge aus der Trump-Ära nicht mit den Zielen des Kongresses und der Regierung in Bezug auf digitalen Datenschutz, Wettbewerb und Regulierung vereinbar waren.Jetzt können wir verstehen, warum die Tech-Lobbyisten so verärgert über die Entscheidung der Biden-Administration waren, dem Vorschlag aus der Trump-Ära die Unterstützung zu entziehen. Sie erkannten, dass die Biden-Administration ihre Autorität zur Regulierung von großen Plattformen und Informationsvermittlern – die nach Ansicht der Amerikaner quer durch das politische Spektrum zu viel Macht haben – wieder geltend machte, indem sie die von Big Tech bevorzugten Handschellen für den „digitalen Handel“ verbannte. Handelsabkommen haben gerade wegen dieser Art von Verhalten der Unternehmenslobbyisten einen schlechten Ruf.Es wäre an der Zeit, Digitalpolitik demokratischer Kontrolle zu unterwerfenDie USA brauchen eine fundierte Debatte darüber, wie Big Tech am besten reguliert werden kann, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig digitalen Schaden zu vermeiden, der die politische Polarisierung anheizt und die Demokratie untergräbt. Selbstverständlich sollte die Debatte nicht durch Zwänge eingeschränkt werden, die die Big-Tech-Industrie heimlich durch Handelsabkommen auferlegt hat. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai hat völlig Recht, wenn sie sagt, dass es ein „politischer Fehler“ wäre, Handelsregeln festzulegen, die das Handeln in diesen Angelegenheiten einschränken, bevor die US-Regierung ihren eigenen nationalen Ansatz festgelegt hat.Unabhängig davon, wie man zur Regulierung von Big Tech steht, ob man der Meinung ist, dass deren wettbewerbsfeindliche Praktiken und sozialen Schäden eingeschränkt werden sollten oder nicht, sollte jeder, der an die Demokratie glaubt, der Biden-Administration dafür Beifall spenden, dass sie sich geweigert hat, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Wie andere Länder auch, sollten die USA demokratisch über ihre Digitalpolitik entscheiden. Wenn dies geschieht, wird das Ergebnis wahrscheinlich weit von dem entfernt sein, was sich die Big-Tech-Unternehmen und ihre Lobbyisten wünschen.