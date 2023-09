Signal-Chefin Meredith Whittaker im Interview: „Google wollte mich loswerden“

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

er­nehmen war damals viel unbedeutender als heute. Gemessen an den Besuchern war Yahoo eine viel größere Webseite. Das iPhone war auch noch nicht erfunden. Wir haben uns Wegbeschreibungen auf Papier ausgedruckt, wenn wir irgendwohin wollten. Das war eine ganz andere Zeit. Ich habe damals bei Google angefangen, weil ich einen Job brauchte und sie mich eingestellt haben, und nicht, weil ich mich besonders für Informatik interessiert habe. Ich habe dann im Bereich der Datenanalyse gearbeitet – Googles Kerngeschäft.Was haben Sie in dieser Zeit über das Unternehmen gelernt?Ich habe nach und nach verstanden, was die Chefs antreibt. Nach außen geben sie vor, dass Google eine Suchmaschine zur Verfügung stellt und weitere Tools baut, die den Menschen nützen. Tatsächlich ist Google aber ein Überwachungsunternehmen, das sich als Service­unternehmen für die Verbreitung von Wissen tarnt. Der Überwachungsbereich wurde über die Jahre, die ich dort war, immer wichtiger. Mit den gesammelten Datenmengen verdient Google Geld und räumt Konkurrenten aus dem Weg. Dann habe ich angefangen kritische Studien darüber zu lesen.Sie haben sich nicht nur informiert, sondern sind aktiv geworden und haben Ihre Kollegen ­organisiert. Alles ging los mit den Protesten gegen das „Project Maven“ – eine Kooperation von Google und dem Pentagon.Das war 2017, als ich bereits innerhalb und außerhalb des Unter­nehmens bekannt war als jemand, die sich kritisch mit den sozialen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ende des ­Jahres kontaktierte mich ein Kollege und sagte: Es gibt einen geheimen Vertrag zwischen Google und dem Verteidigungsministerium, um eine künstliche Intelligenz für das illegale Drohnenprogramm der USA zu entwickeln. Mir war sofort klar, dass ich Widerstand or­ganisieren muss, wenn ich mich weiter im Spiegel anschauen will. Also haben wir Petitionen verfasst und Informationen an Journalisten weitergegeben, um den Druck zu erhöhen. Google ist dann vom Project Maven zurückgetreten.Sie sind außerdem eine der Initiatorinnen des „Google Walkout“, eines internationalen Streiks, der am 1. November 2018 stattfand und an dem 20.000 Google-Beschäftigte in vielen Ländern ­teilnahmen. Wie kam es dazu?Gegen Andy Rubin, einen hoch bezahlten Programmierer bei Goo­gle, waren berechtigte Vorwürfe der ­sexuellen Belästigung laut geworden und Google wollte ihm 90 ­Millionen Dollar Abfindung zahlen. Das passierte zu einer Zeit, in der die Frauen bei Google herausfanden, dass sie viel weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Wir waren nach Project Maven gut organisiert. Es fanden regelmäßige Treffen statt, auch weltweit. Das war außerdem der Startschuss für die Gründung der „Alphabet Workers Union“, einer der ersten Gewerkschaften im Silicon Valley bei einem Big-Tech-Unternehmen.Sie verließen Google, um das „AI Now Institute“ zu gründen.Das habe ich schon 2016 gegründet. 2017 war klar, dass Google mich rausschmeißt – wegen der Proteste und weil ich meine Kollegen organisiert habe. Das AI Now Institute ist das erste universitäre Forschungsinstitut, an der New York University, das sich ausschließ­­lich mit den sozialen Auswirkungen von KI beschäftigt. 2014/15 drehte sich bei Google auf einmal alles um maschinelles Lernen, der Hype ging los. Ich wollte einen Ort schaffen, der kritisch ist.Auch alle anderen Big-Tech-Unternehmen investieren seit Jahren hohe Summen in künstliche Intelligenz. Warum eigentlich?KI ist eine gute Möglichkeit für diese Konzerne, die Macht und ihren Profit, die sie aufgrund von Überwachungsdaten schon besitzen, noch weiter auszubauen. KI ist ja bloß ein Marketingbegriff für etwas, das es seit über 70 Jahren gibt. Was sich verändert hat, ist nicht die Technologie selbst – es sind die Datenmengen, die immer größer werden. Und die leistungsfähige Recheninfrastruktur.KI dringt in unseren Alltag vor.Und wie! Vorher war Google bloß eine Suchmaschine, jetzt sind sie in der Gesundheitsversorgung aktiv. Eben noch hat Microsoft eine bekannte Textverarbeitungssoftware angeboten, auf einmal sind sie im Bildungsbereich und in den Schulen omnipräsent. Früher sind wir nur Auto gefahren, jetzt filmt und speichert ein Tesla mit mehreren Kameras seine Umgebung, auch Unbeteiligte. Und plötzlich sieht es so aus, als ob selbst staatliche Institutionen nicht mehr auf künstliche Intelligenz verzichten können. Dabei haben wir weder Zugang zur technischen Infrastruktur noch zu den Daten, die die großen Tech-Konzerne besitzen. Über die Macht, die mit dem Besitz dieser Daten einhergeht, wird fast gar nicht gesprochen. Nur über das angebliche Wunder der künstlichen Intelligenz …Das „Time Magazine“ berichtete vor kurzer Zeit über unwürdige Zustände in kenianischen KI-Fabriken.Die meisten Jobs in diesem Bereich sind schrecklich und die Tech-Unternehmen tun alles dafür, dass diese Jobs unsichtbar bleiben. Amazon verspricht den Kunden, dass alles, was sie bestellen, in wenigen Stunden und Tagen bei ihnen ist. Die Arbeit, die dafür verrichtet werden muss, bleibt im Verborgenen. Wir sehen nicht, ob die ­Person, die das Buch verschickt, sich verletzt hat. Wir sehen nicht, ob der, der das Buch verlädt, eine lange Schicht hat, wie wenig er verdient und wie viel Druck er auf der Arbeit hat.Placeholder infobox-1Eine neue, magische Geschichte der Tech-Unternehmen ist, dass künstliche Intelligenz menschliche Arbeit ersetzt.Sie ersetzt oft eine Tätigkeit, die ein Mensch vorher erledigt hat, und dafür werden neue Tätigkeiten geschaffen, die oft unsichtbar und auch schlecht bezahlt sind. Denken Sie nur an die Selbstbedienungskassen, die die Kassierer ersetzen – und jetzt stehen Menschen daneben, die die Käufer einweisen, die selbst kassieren sollen. Dieses Prinzip wird aber verschleiert und ist nur selten sichtbar. Tech-Konzerne könnten ihre KI-Mythologie viel schlechter vermarkten, wenn sie anerkennen müssten, dass Zehntausende Arbeiter nötig sind, um die Maschine am Laufen zu halten, und dass diese Arbeiter die Intelligenz der Maschine und nicht zu ersetzen sind.Wie sieht diese Arbeit aus?Es ist harte, extrem traumatisierende Arbeit. Algorithmen stellen sicher, dass wir in den sozialen Netzwerken keine anstößigen Bilder ­sehen. Dafür braucht es aber Content-Moderatoren, die am laufenden Band mit verstörenden Bildern konfrontiert sind. So ist es auch bei ChatGPT. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auf diese Arbeits­bedingungen hinweisen. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob wir anerkennen, dass die Tools, die wir nutzen, von Menschen in Gang gehalten werden, oder ob wir sagen, dass dieses Tool ein intel­ligentes System ist, das von alleine läuft und von einem Genie programmiert worden ist.Können sich die Arbeiter irgendwie wehren?Einige der kenianischen Content-Moderatoren haben mittlerweile eine Gewerkschaft gegründet. Sie fordern Anerkennung ihrer Arbeit, besseren Lohn und finanzielle Entschädigung. Amazon verdient viel Geld mit der Arbeitsvermittlungsplattform „Amazon Mechanical Turk“. Dafür arbeiten sogenannte Clickworker zu Hause und haben teilweise nur Aufträge, die ein paar Sekunden dauern. Manche von ­ihnen organisieren sich mittlerweile über Chatgruppen, tauschen sich über ihre Arbeitsbedingungen aus und versuchen herauszufinden, wie sie sich organisieren können, obwohl sie räumlich getrennt sind.In den USA streiken gerade die Drehbuchautoren in der Filmindustrie. Da geht es auch um künst­liche Intelligenz.Die Gewerkschaften in den USA sind sehr schwach, viel schwächer als in Europa. Nur ein geringer Prozentsatz der Industrien ist gewerkschaftlich organisiert. In ­Hollywood gibt es allerdings ein paar sehr mächtige Gewerkschaften: zum Beispiel die Writers Guild, die Screens Actors Guild oder die Directors Guild. Wenn man in Hollywood arbeitet, kommt man nicht drum herum, in einer der Gewerkschaften Mitglied zu sein. Aktuell werden die Verträge der Drehbuchautoren neu verhandelt, und es ist ein Showdown mit den Streamingdiensten. Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind dort viel schlechter, viel weniger geregelt als bei den traditionellen Studios. Die Streamingdienste nutzen KI als Vorwand, um Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und die Löhne zu drücken.Sie behaupten, sie könnten die meisten Jobs durch KI ersetzen.Damit streuen sie Angst in der Branche, dass es viele Jobs bald nicht mehr gibt. Die Screen Writers Guild hält aber dagegen und sagt: Wir als Gewerkschaft wollen mit­bestimmen, welche Arbeit überhaupt durch KI ersetzt werden darf! Sie fordern, dass die Beschäftigten und nicht die Konzerne über die Einführung von KI-Tools entscheiden. Sie lehnen also nicht künstliche Intelligenz als Ganzes ab, sondern wollen nur über ihre Arbeitsbedingungen mitbestimmen. Die Streiks gehen jetzt schon zwei Monate. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt.Auch im Journalismus gibt es eine Debatte über den richtigen ethischen Umgang mit KI. Ist unser Berufsstand bedroht?KI kann die Arbeit von Journalisten höchstens unterstützen, nicht ersetzen. Vielleicht werden Inhalte publiziert, die plausibel aussehen, aber generative KI hat kein Verständnis dafür, was Wahrheit ist. Es werden einfach Worte aneinandergereiht. Im Journalismus sollte es aber darum gehen, uns allen zu helfen, eine Meinung zu bilden und gute Entscheidungen zu treffen. Es gibt für mich keine Welt, in der es sinnvoll wäre, Journalisten durch KI zu ersetzen. Wenn Sie allerdings Journalismus so sehen wie Jonah Peretti, der CEO von Buzzfeed, dann macht KI schon Sinn. Weil es bei diesen Unternehmen darum geht, Inhalte um der Inhalte willen zu verbreiten und damit möglichst viel Geld zu verdienen.Ich nutze Signal, die meisten Menschen in meinem Umfeld nutzen Signal, aber sobald ich meine Blase verlasse, wissen viele nicht mal, dass Signal existiert. So ist es mit vielen Tools, Apps und sozialen Netzwerken, die vielleicht eine gute Alternative zu den privatwirtschaftlichen der Tech-Unternehmen wären. Wie können diese Angebote für viele Menschen attraktiver werden?Signal ist schon jetzt für viele Millonen Nutzer attraktiv. Aber es stimmt, wir können mit anderen noch nicht konkurrieren. Für ­viele ist es auch nicht ausschlaggebend, ob es eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt oder dass wir zu einer Stiftung gehören und keine Profite machen. Die wollen einfach mit ihren Bekannten chatten. Die bekommen vielleicht eher mit, wenn wir lustige Bilder und Sticker integrieren oder wenn sie auf einmal Video-Sta­tus-Updates machen können. Wir verändern uns in der Hinsicht ­gerade enorm. Auch die sicheren, nicht-privatwirtschaftlichen Tools müssen Spaß machen dürfen. Dann werden sie für mehr Menschen attraktiv.