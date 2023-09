Weltbürger in Badehosen: Das Paradies befindet sich mitten in Kreuzberg

Meinung Das Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg ist ein wunderbarer Ort des Friedens auf Erden. In den letzten Spätsommertagen liegt hier eine betörende Abwesenheit von Aggressivität in der Luft – und eine beglückende Hingabe ans Dasein