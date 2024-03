Hoffnung für Ungläubige

Gestern, heute, morgen: Vieles, was in Berlin passiert, wirkt auf die Welt und vieles, was in der Welt passiert, wirkt auf Berlin. Die Ausstellung zeigt, wie die Stadt, ihre Menschen und Geschichten mit der Welt verbunden sind. Von Revolution bis Rave, in sieben Themenräumen geht es in beeindruckenden Installationen durch die Berlin-Jahrhunderte