Nancy Faeser und die weltfremde Angst vor den Clans

An ungewöhnlichen und attraktiven Orten in der gesamten Lausitz

Luk Perceval inszeniert Musik von Verdi und Zimmermann im Flugzeughangar, Michel Camilo bringt Latin Jazz in eine alte Brikettfabrik und Virtuose Maxim Vengerov spielt in der Dorfkirche. Musik, Theater, Tanz, Film, Literatur, philosophische Gespräche und Ausstellungen an besonderen Orten bietet das Lausitz Festival vom 25. August bis 10. September