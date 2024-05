Indonesien: Billige Kohle, billige Arbeit, schnelles Geld – das hat seinen Preis

Schwellenland Indonesien will definitiv zum Industriestaat in Südostasien aufsteigen und dafür den Bergbau in die Pflicht nehmen. Auf den Inseln Sulawesi, Halmahera und Obi bekommt das der Umwelt und Bevölkerung überhaupt nicht