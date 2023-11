Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

Nahrungsergänzungsmitteln zusammenhängt.Sie ist jedoch bei Weitem nicht die Einzige, die der Idee gegenüber aufgeschlossen ist, dass Pilze ein weitaus größeres Potenzial zur Behandlung von Krankheiten haben könnten, als in der westlichen Schulmedizin anerkannt wird. Ein Marktforschungsunternehmen schätzt, dass der weltweite Markt für funktionelle Pilze von acht Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 19,3 Milliarden Dollar im Jahr 2030 anwachsen wird. Die britische Supermarktkette Holland & Barrett führt 17 verschiedene Produkte zur Nahrungsergänzung mit Pilzen. „In den letzten zwei Monaten haben wir einen 70-prozentigen Anstieg der gekauften Pilzprodukte verzeichnet“, sagt Rachel Chatterton, Leiterin der Lebensmittelabteilung des Unternehmens. „Und wir erwarten nicht, dass der Pilzboom in nächster Zeit nachlässt.“Dutzende Behauptungen werden für Heilpilzprodukte aufgestellt. Das Bristol Fungarium zum Beispiel verkauft Pilzextrakte, die angeblich Angstzustände und Hitzewallungen lindern, Faltenbildung verhindern und den Blutdruck stabilisieren. Von Herzgesundheit und Typ-2-Diabetes bis hin zu Allergien und Krebserkrankungen: Die Liste der Beschwerden, bei denen Pilze angeblich helfen können, ist lang. Aber werden diese Behauptungen durch wissenschaftliche Beweise gestützt? Oder sind sogenannte „Vitalpilze“ nur die neueste Modeerscheinung?Der Löwenmähnenpilz soll gegen Demenz und ADHS helfenIn einer ehemaligen Getreidescheune auf einem Hügel am Ende einer Landstraße in North Somerset, England, recken sich Gruppen knolliger, cremefarbener Reishi-Pilze auf dunkelroten Stielen empor. Daneben: Reihen riesiger blumenkohlartiger Löwenmähnen, die aus Metallregalen ragen. Dies ist der Zuchtraum des Bristol Fungarium. Nebenan sind sieben Mitarbeiter damit beschäftigt, die Pilze zu Tinkturen zu verarbeiten und sie für die Bestellungen zu verpacken.Draußen wird gerade ein zweiter Anbauraum errichtet, damit das Unternehmen seine Produktion verdoppeln kann. Laut Tom Baxter, der das Unternehmen 2019 gegründet hat, belief sich der Umsatz im letzten Jahr auf etwa 1,4 Millionen Pfund. Er geht davon aus, dass sich dieser Betrag in den nächsten 12 Monaten verdoppeln wird.Placeholder image-3Etwa die Hälfte der Einnahmen generiert Bristol Fungarium mit dem Löwenmähnenpilz, der laut einer Unternehmensbroschüre Patienten mit leichter Demenz hilft, entzündliche Darmerkrankungen lindern kann und angeblich die Symptome der Aufmerksamkeitsdefizit-Störung (ADHS) lindert. Es gibt jedoch kaum Belege für diese Behauptungen, obwohl Löwenmähnenextrakte in Petrischalen und bei Nagetieren nachweislich das Wachstum von Nervenzellen stimulieren.„Der menschliche Körper ist eine Galaxie aus Billionen von Zellen, die miteinander und mit den Mikroben in unserem Mikrobiom interagieren“, sagt Nicholas Money, Mykologe an der Miami University in Ohio, der 2016 einen Bericht über Vitalpilze veröffentlichte. „Vorläufige Zell- und Tierstudien sind ein interessanter Ausgangspunkt, aber die Extrapolation von Wirkungen, die in kultivierten menschlichen Zellen beobachtet wurden, auf die Behandlung ernsthafter Erkrankungen, ist mehr als absurd.“Reishi-Pilz: Hilft bei Diabetes und KrebserkrankungBaxter räumt ein, dass viele der Behauptungen über Vitalpilze auf Extrapolationen aus Zellkulturen beruhen. Er weist jedoch auf zwei klinische Studien mit Löwenmähne hin, von denen eine 2009 veröffentlicht und in der festgestellt wurde, dass Extrakte des Pilzes die kognitiven Testergebnisse älterer Erwachsener mit leichter kognitiver Beeinträchtigung verbesserten. Die andere aus dem Jahr 2020 deutet auf Vorteile für Menschen mit leichter Alzheimer-Krankheit hin. In der ersten Studie nahmen nur 15 Teilnehmer die Nahrungsergänzungsmittel ein, in der zweiten Studie waren es 20. An beiden Studien waren auch Forscher beteiligt, die für Unternehmen arbeiten, die Pilzpräparate verkaufen.Dem Reishi werden seit mehr als 2.000 Jahren zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt, darunter die Stärkung des Immunsystems und der Darmgesundheit, die Verringerung von Müdigkeit und die Verbesserung des Schlafs. Einige Forscher sagen auch, dass Zellkultur- und Tierstudien darauf hindeuten, dass er die Anti-Krebs-Immunzellen fördern und das Wachstum von Krebszellen unterdrücken kann. „Reishi kann die körpereigenen Killerzellen aktivieren, die sich gegen Krebszellen richten und die Apoptose, den programmierten Zelltod, in Krebszellen verstärken“, sagt Giuseppe Venturella, Botaniker und Mykologe an der Universität von Palermo in Italien.Während die meisten Forschungsarbeiten über den Pilz in Zellkulturen durchgeführt wurden, gab es auch eine Übersichtsarbeit mit 26 Studien, die direkt am Menschen durchgeführt worden sind. Einige dieser Studien ergaben einen Nutzen für Patienten mit Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen, Hepatitis B und Krebs. Die Autorin wies darauf hin, dass diese Ergebnisse häufig dadurch untergraben wurden, dass die Teilnehmer wussten, dass sie die Behandlung erhielten, dass die Stichproben klein waren und dass es an bestätigenden Nachuntersuchungen fehlte.Kann der Truthanschwanzpilz die Nebenwirkungen einer Chemotherapie verringern?Extrakte aus Truthahnschwanz werden seit den 1970er Jahren in Japan und in den 1980er Jahren in China als gängige Krebsbehandlung eingesetzt. „Truthahnschwanz ist ein Immunsystemregulator“, sagt Baxter. „Er ist sehr gut bei Lungenkrebs und vielen anderen Krebsarten.“ Eine Gruppe unter der Leitung von Karen Pilkington, einer Expertin für Forschungsevaluierung an der Universität Portsmouth, untersuchte anhand von sieben zufällig ausgewählten Kontrollstudien, ob PSK (Polysaccharid-K), ein Extrakt aus Truthahnschwanz, die Nebenwirkungen einer Strahlen- oder Chemotherapie bei Darmkrebspatienten verringert.Placeholder image-2Die Gruppe um Pilkington kam zu dem Schluss, dass aufgrund der geringen Anzahl von Studienteilnehmern, des Fehlens von Placebo-Kontrollgruppen und der Möglichkeit, dass Patienten aufgrund der Tatsache, dass sie PSK einnehmen, anders über Nebenwirkungen berichten könnten, ein etwaiger Nutzen unklar ist.Der Chaga-Pilz, der auf Birken wächst und gebrannter Holzkohle ähnelt, beugt Falten vor, hilft bei chronischen Darmerkrankungen und bekämpft bakterielle und virale Infektionen, so die Aussagen einiger Händler. Cordyceps militaris, der „Zombiepilz“, der die HBO-Serie The Last of Us inspiriert hat, soll die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern, als Antidepressivum wirken und die weibliche Libido steigern. In keinem dieser Fälle werden solche Behauptungen jedoch durch gut konzipierte klinische Studien gestützt.Nach britischem Recht darf die Lebensmittelkennzeichnung einem Lebensmittel nicht die Eigenschaft zuschreiben, eine menschliche Krankheit zu verhüten, zu behandeln oder zu heilen. Solche Behauptungen fallen unter die Arzneimittelvorschriften und bedürfen einer Zulassung durch die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Ein Sprecher der MHRA erklärte, dass sie keine Anträge auf Vermarktung von Produkten erhalten habe, die Löwenmähne, Truthahnschwanz, Reishi, Cordyceps, Chaga oder Shiitake enthalten, und dass eine Reihe von Einzelhändlern vor gesundheitsbezogenen Angaben für Pilzprodukte und der Verwendung des Begriffs „Vitalpilze“ gewarnt worden seien. Auch in Deutschland sind Vitalpilze nicht als Arzneimittel zugelassen. Die Verbraucherzentrale spricht von einem „reinen Marketingbegriff“.Der Unterschied zwischen Arzneimitteln und HeilpilzenWährend Arzneimittel auf spezifischen gereinigten Verbindungen basieren, die umfassend auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet wurden, können Heilpilzpräparate Hunderte von verschiedenen Chemikalien enthalten. Der Gehalt an Wirkstoffen, auf denen die gesundheitlichen Wirkungen beruhen könnten, kann auch von einer Reihe von Faktoren abhängen, beispielsweise vom Alter des Anbaus, von der Umgebung, in der die Pilze gezüchtet werden, und davon, ob die Extrakte aus den Fruchtkörpern der Pilze oder aus ihren wurzelartigen Myzelien gewonnen werden. Es ist auch schwer zu sagen, welche Dosen in vielen Produkten auf Pilzbasis enthalten sind. Tests haben gezeigt, dass die auf den Etiketten angepriesenen Pilzarten manchmal gar nicht in den Produkten enthalten sind.Es scheint, dass die überwiegende Mehrheit der gesundheitsbezogenen Behauptungen über Pilze nicht durch qualitativ hochwertige Studien gestützt wird. Auf der anderen Seite: Viele aus Pilzen gewonnene Arzneimittel (darunter die Antibiotika Penicillin und Cephalosporine sowie der Cholesterinsenker Lovastatin) sind bereits im Einsatz. Die Fortschritte bei der Genomsequenzierung und den Techniken zur Gewinnung genetischer Informationen haben die Hoffnung geweckt, dass mehr von der riesigen Palette der von Pilzen produzierten Verbindungen isoliert, gereinigt und in spezifischen Dosen zur Behandlung menschlicher Krankheiten eingesetzt werden können.Placeholder image-1Nicholas Money sagt, dass einige der Behauptungen, die derzeit für Heilpilze aufgestellt werden, „ohne wissenschaftliche Grundlage sind und auf wenig mehr als Quacksalberei hinauslaufen.“ Pilze haben jedoch viele chemische Beziehungen zu anderen Organismen in ihrer Umgebung, „und ich bin sicher, dass sie viele weitere nützliche Verbindungen enthalten“, fügt Money hinzu, dessen Buch Molds, Mushrooms and Medicines im März 2024 erscheinen wird. „Wir müssen fortschrittliche wissenschaftliche Methoden anwenden, um diejenigen zu identifizieren, die für die Linderung oder Behandlung menschlicher Krankheiten wirklich nützlich sind.“