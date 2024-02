Supercoppa in Riad: Warum der saudische Prinz sich König Fußball kaufen will

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Italiens ausgetragen wurde: Frühere Ausgaben fanden schon in New Jersey, Peking, Tripolis und Doha statt. Doch die Entscheidung, das Finale 2019 in Riad auszutragen, war für Meloni voll daneben: Sie nannte es eine „absolute Schande“ und beschrieb Saudi-Arabien als ein Land, das Frauen „und unsere Werte“ diskriminiert.Melonis Protest störte die italienischen Fußballfunktionäre wenig. Nach einer zweijährigen, von Covid erzwungenen Unterbrechung kehrte die Supercoppa im vergangenen Jahr nach Saudi-Arabien zurück, wo sie bis 2029 im Rahmen eines neuen, angeblich 138 Millionen Euro schweren Vertrags ausgetragen wird. 2024 wurde der Wettbewerb erstmals mit vier Mannschaften ausgetragen, die sich aus dem Sieger und dem Zweitplatzierten der Serie A und der Coppa Italia der vorangegangenen Saison zusammensetzten. Im Finale am 22. Januar im 25.000 Zuschauer fassenden KSU-Stadion in Riad siegte Inter dank eines späten Treffers von Lautaro Martínez gegen den SSC Napoli. Nachdem er Benjamin Pavards raffinierte Flanke ins Tor befördert hatte, rannte Martínez über das ganze Spielfeld, um mit den rund tausend Inter-Fans zu feiern, die sich hinter einem großen „CURVA NORD“-Banner an der Seitenlinie versammelt hatten.Ich verfolgte das Spiel von meinem Schreibtisch in New York aus. Was mir auffiel, war, wie unscheinbar es war, und wie wenig es sich von dem üblichen Fernsehspektakel eines Europapokalendspiels unterschied: Die Übertragung auf Paramount Plus mit den Kommentatoren Chris Wittyngham und Matteo Bonetti, die das Spiel aus einem Studio in Connecticut anriefen, war glatt und sicher, und das Geschehen auf dem Spielfeld spielte sich vor einem vollen Haus von meist engagierten und begeisterten Zuschauern ab. Das Feuerwerk und die Laser bei der Pokalübergabe glichen denen jeder anderen Pokalübergabe aufs Haar. Ähnlich war es bei den Endspielen des diesjährigen spanischen Superpokals und der letztjährigen Klub-Weltmeisterschaft, die beide wie die Supercoppa in Saudi-Arabien stattfanden. Abgesehen von den Ghutras auf den Tribünen, den weißen saudischen Kopftüchern der Männer, und der visitsaudi.com-Werbung rund um das Stadion waren diese Spiele in ihren Ritualen vor und nach dem Spiel nicht von Endspielen in anderen europäischen Hauptstädten zu unterscheiden. Sie können als ein weiterer Beweis für die Verwandlung des Fußballs in ein modulares Produkt, das in jedem Land und zu jeder Zeit eingesetzt werden kann, dienen: Sie waren Sport aus dem Nichts.Heimspiel. Auswärtsspiel. Saudi-SpielSie hätten überall stattfinden können. Aber zunehmend gibt es nur noch ein Land, in das diese großen Spiele verlegt werden. Nahtlos und plötzlich hat Saudi-Arabien die traditionelle Heim- und Auswärtsgeographie des Leistungssports verschoben und ist zum dritten Ort des europäischen Fußballs geworden – ein Schauplatz, an den immer größere Teile des Profifußballkalenders verpflanzt werden.Die kürzliche Rückkehr von Jordan Henderson nach Europa, nur sechs Monate nach seiner Unterschrift bei Al Ettifaq, wurde ebenso wie der angebliche Wunsch von Karim Benzema, Jeddah in Richtung Lyon zu verlassen, von vielen Medien als Rückschlag für die saudische Profiliga in ihrem Bestreben, sich in der Elite des Klubfußballs zu etablieren, dargestellt. Doch die saudischen Behörden, so könnte man meinen, lassen sich durch gelegentliche Abwanderungen nicht aus der Ruhe bringen. Viele alternde Stars sind immer noch froh, die Millionen der Saudis zu kassieren und ihre Karriere auf der arabischen Halbinsel ausklingen zu lassen, und der Erfolg von Veranstaltungen wie den italienischen und spanischen Supercups zeigt die Umrisse einer zweiten Strategie: Wenn die Welt die saudische Liga nicht annehmen will, können andere Ligen einfach nach Saudi-Arabien verlegt werden.Viele professionelle Sportligen tragen Spiele im Ausland aus. In diesem Jahr wird die amerikanische Major League Baseball zum Beispiel nach Seoul, Mexiko-Stadt, London und in die Dominikanische Republik reisen, während die australische NRL in Las Vegas antritt. Die NFL tourt jede Saison durch Europa. Die Internationalisierung des Profisports wird jedoch in der Regel von den einzelnen Ligen vorangetrieben und ist vom Umfang her recht begrenzt; Roadshow-Veranstaltungen werden als eine Art Werbemaßnahme, eine Übung in globaler Vermarktung, angesehen. Die Saudis machen etwas ganz anderes: Sie importieren eine ganze Sportart für ihr ganzjähriges Vergnügen. Der Fußball wird ihnen nicht im PR-Sinne „verkauft“, sondern im wörtlichen, kommerziellen Sinne.Meloni sah die Saudis kritisch. Dann wurde sie gewähltEs ist vielleicht keine Überraschung, dass Giorgia Meloni, die jetzt Premierministerin ihres Landes ist, nichts über den Austragungsort der diesjährigen Supercoppa zu sagen hatte. Ihre lautstarken Äußerungen zum Thema saudische Einmischung in den italienischen Sport endeten mit ihrem Amtsantritt 2022. Eine ihrer ersten Amtshandlungen als Ministerpräsidentin war ein Tweet, in dem sie sich für die Glückwünsche bedankte, die ihr der saudische König und der dortige Kronprinz nach ihrem Wahlsieg übermittelt hatten. „Italien ist sehr an der Stabilität im Nahen Osten und einer weiteren Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit, Investitionen und Menschenrechte interessiert“, schrieb sie.Der Menschenrechtsteil dieses Kooperationsversprechens wurde stillschweigend fallen gelassen, aber an der Energie- und Investitionsfront hat sich einiges getan: Letztes Jahr unterzeichneten Italien und Saudi-Arabien ein Abkommen zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen, und Meloni hat bei den Saudis offensiv um Investitionen in den neuen strategischen Fonds „Made in Italy“ ihrer Regierung geworben, der anfänglich mit 1 Milliarde Dollar ausgestattet ist.Der politische Kontext ist wichtig, weil er auf einen größeren Zweck hinter der saudischen Übernahme des Fußballs hinweist. Man vergisst leicht, wie viele Sportarten die Saudis in den letzten Jahren umgekrempelt haben: Fußball, Golf, Motorsport, Tennis, den Kampfsportart MMA, Pferderennen, Snooker, Glücksspiel, Tennis und Schach haben seit 2016, dem Jahr, in dem Kronprinz Mohammed bin Salman seinen Plan „Vision 2030“ für die Umgestaltung der Wirtschaft des Landes veröffentlichte, allesamt große Geldspritzen aus Saudi-Arabien erhalten.„Sportswashing“, das ist Reputationspflege mithilfe von König FußballDie Pläne Saudi-Arabiens für den internationalen Sport werden in der Regel als Teil der Bemühungen um Reputationspflege oder „Sportswashing“ dargestellt. Indem Saudi-Arabien die Weltelite des Sports empfängt und sich als regelmäßiger Zwischenstopp auf dem internationalen Sportparcours etabliert, so die Argumentation, wird das Land sein Image in den Augen der weltweiten Verbraucher irgendwie rehabilitieren und alle dazu zwingen, all die lästigen Menschenrechtsverletzungen zu vergessen und das Königreich als ein Urlaubsziel wie jedes andere zu betrachten.Doch die Menschenrechtsverletzungen sind nicht vergessen, im Gegenteil: Wenn überhaupt, dann führt der saudische Griff nach dem Fußball dazu, dass die erschreckende Menschenrechtslage in Saudi-Arabien mehr denn je diskutiert wird. Die Austragung von Veranstaltungen wie den spanischen und italienischen Supercups deutet darauf hin, dass eine ganz andere Strategie im Spiel ist. Bei dem saudischen Sportprojekt geht es nicht darum, die Welt zu erreichen, weiche Macht auszuüben oder der Welt ein kuscheliges Bild des Hauses Saud zu präsentieren. Es geht darum, die Welt dazu zu bringen, Saudi-Arabien unter seinen eigenen Bedingungen zu akzeptieren. Es geht um die Konsolidierung der wirtschaftlichen und strategischen Macht Saudi-Arabiens und nicht um eine alberne Übung, um westliche Menschen dazu zu bringen, in Riad Urlaub machen zu wollen.Der Kanal, über den dies erreicht wird, ist natürlich Bargeld. Der Einfluss des saudischen Geldes – das dank der riesigen Ölreserven des Landes im Überfluss vorhanden ist – auf die schwachen Volkswirtschaften Europas ist in einer Zeit hoher Zinsen und knappen globalen Investitionskapitals nur gewachsen. Saudi Aramco, der größtenteils in Staatsbesitz befindliche Ölkonzern, wurde als „das profitabelste Unternehmen in der Geschichte“ bezeichnet. Aramco und der öffentliche Investitionsfonds, der sich rasch zum größten Staatsfonds der Welt entwickelt, verleihen dem saudischen Staat eine konkurrenzlose Kaufkraft: Die Regierung plant bis 2030 Investitionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar in so unterschiedlichen Bereichen wie Energie, Verkehr, Logistik, Tourismus und Sport.Mohammed Bin Salman entwarf seine „Vision 2030“ als Antwort auf zwei SchocksDer Club Inter kassierte für den Gewinn der Supercoppa ein Preisgeld von 8 Millionen Euro, genug, um den Spielerkader im Wintertransferfenster ordentlich aufzustocken. Für finanzschwache Vereine in Italien und Spanien ist das Angebot, ganze Abschnitte des Fußballkalenders an eine andere Nation abzugeben, einfach zu gut, um es abzulehnen. Zwar hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Teilnahme saudischer Vereine an der europäischen Champions League ausgeschlossen, doch abgesehen von der Empörung der Fans und der Treue der heimischen Behörden zu Geschichte und Tradition hält Saudi-Arabien nichts davon ab, andere Wettbewerbe und Ligen in Europa mit Geld zu überhäufen, um sie teilweise in den Nahen Osten zu verlagern.Placeholder image-1Der Aufkauf des europäischen Fußballs ist ein Mittel, um die wirtschaftlichen und strategischen Interessen des saudischen Regimes nach innen und außen durchzusetzen. In der Vergangenheit hat die saudische Führung das praktiziert, was Politikwissenschaftler als „Omnibalancing“ bezeichnen: einen Interessenausgleich, bei dem externe Unterstützung genutzt wird, um interne Bedrohungen auszuschalten, und interne Legitimation, um externen Gefahren zu begegnen.Bin Salmans Vision 2030, der Wirtschaftsplan, der die „sportliche Wende“ der Saudis auslöste, war eine Reaktion auf zwei große exogene Schocks, die sich um 2014-15 ereigneten: der weltweite Ölpreisverfall, der den saudischen Behörden die Gefahren einer übermäßigen Abhängigkeit von Öleinkünften und die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Diversifizierung vor Augen führte, und die durch das Atomabkommen herbeigeführte Annäherung zwischen den USA und Saudi-Arabiens Erzfeind Iran, die eine Form der strategischen Absicherung gegen die traditionelle militärische Abhängigkeit der Saudis von Amerika erforderte.Panem et circenses: Brot und FußballDie saudische Übernahme des Fußballs zielt auf beide Ziele ab und muss vor dem Hintergrund dieser Historie verstanden werden. Die Regierung in Riad nutzt ihre enormen Öleinnahmen, um ein komplexes System von Transferleistungen und Subventionen für einen Großteil der Bevölkerung des Landes zu finanzieren. Ein Teil des Ziels der Vision 2030 besteht jedoch darin, die Saudis davon zu entwöhnen und eine unternehmerischere Gesellschaft zu fördern. Der Sport ist eines der öffentlichen Güter, die zumindest theoretisch an die Stelle der staatlichen Wohlfahrt treten können – das Datum der langfristigen Vision des Landes fällt nicht zufällig mit der Bewerbung um die Fußballweltmeisterschaft 2030 zusammen. Der saudischen Öffentlichkeit qualitativ hochwertigen europäischen und einheimischen Fußball zu bieten, ist ein Weg, die Freizeitwirtschaft aufzubauen, die den Schutz gegen die Volatilität des Ölpreises und die Zustimmung der Bevölkerung zur herrschenden Ordnung sicherstellt – der „Spiele“-Teil einer klassischen Brot-und-Spiele-Strategie der Machtkonsolidierung; es ist natürlich auch ein Trostpreis in Ermangelung wirklicher politischer Freiheit.Aber das Geld, das in den Fußball fließt, bindet Europa auch auf sinnvolle Weise an die nationalen Interessen Saudi-Arabiens, was in der Diskussion über „Sportswashing“ oft untergeht. Europa ist für die Saudis neben den USA, China und Russland ein weiterer geostrategischer Pol, den sie kultivieren. In dem Maße, in dem Werbetreibende, Fußballverbände und die (europäischen und amerikanischen) Investoren, die viele der großen Fußballvereine des Kontinents kontrollieren, in die saudische Wirtschaft verstrickt werden, wächst der Druck auf die politischen Führer Europas, kooperative Beziehungen zum Regime von bin Salman zu unterhalten. Die Annäherung zwischen der internationalen Finanzwelt und dem saudischen Regime stärkt unweigerlich die Autorität Saudi-Arabiens auf der Weltbühne, da sie die finanziellen Risiken einer Anfechtung saudischer Maßnahmen erhöht, selbst wenn diese gegen westliche Werte verstoßen.Für das saudische Königshaus ist der Aufkauf einer einzelnen Sportart – oder mehrerer Sportarten – mehr als nur ein einfacher Akt der Imagepflege; er dient dazu, die Legitimität des herrschenden Regimes nach innen und außen zu sichern und damit die Sicht der Saudis auf ihre eigene Region und ihren Platz in der Welt zu bestätigen. Sport mag angesichts des globalen Wettbewerbs um wirtschaftliche und militärische Macht trivial erscheinen, aber für die Saudis ist er alles andere als das.Während das Feuerwerk nach dem Supercoppa-Sieg von Inter in den Nachthimmel über Riad zischte, waren die britischen und amerikanischen Streitkräfte damit beschäftigt, die Houthis zu bombardieren, die den Seehandel im Roten Meer zum Erliegen gebracht haben. Die Houthis werden bekanntlich vom Iran unterstützt und sind das Ziel einer jahrelangen brutalen saudischen Militärkampagne. Der Siegtreffer von Lautaro Martínez in der Nachspielzeit war nicht der Auslöser für die von den USA geführte Bombardements, falls das klargestellt werden muss, aber die Konstellation, dass Martínez den Pokal genau zu dem Zeitpunkt in die Höhe hielt, als westliche Mächte im Einklang mit den strategischen Zielen der Saudis auf der arabischen Halbinsel zuschlugen, veranschaulicht sehr schön die harten Interessen, die hinter der saudischen Übernahme des Fußballs stehen.Die Saudis wollen Macht – und Europas höchste Fußballinstanzen tun eifrig ihren Teil, um sie ihnen zu geben.