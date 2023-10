Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

in meinem schwächsten Moment, lasse ich meine eigenen Tränen fließen. Es sind die Tränen eines Juden, aber sie sind alles, was ich habe.Und das sind die Menschen im Gazastreifen, um die ich weine. Soweit ich weiß, tanzten sie in diesen nun zerstörten Straßen, als die Bilder von abgeschlachteten Israelis um die Welt gingen. Soweit ich weiß, weinen sie heute um Terroristen - vielleicht ihre eigenen Kinder oder Brüder -, die es nicht zurückgeschafft haben, um mit der Zahl der von ihnen getöteten Israelis zu prahlen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihren Kindern von der Wiege an beigebracht haben, alle Juden zu verachten, denn das war keine gelegentliche, oberflächliche Feindseligkeit, vor zwei Wochen im Süden Israels herrschte. Ich trauere um einen alten Mann und eine verzweifelte Mutter, die denken, dass ich ein Tier bin und dass meine Kinder auch Tiere sind.Die eigene Menschlichkeit steht auf der ProbeAber gerade weil ich kein Tier bin, kann ich sie nur als Menschen mit Gefühlen wie meinen eigenen sehen. Kummer ist Kummer. Furcht ist Furcht. Was wir teilen, sollten wir nicht verachten. Übermorgen mag ich anders denken. Aber die Zeit, die wir uns nehmen, um Mitleid zuzulassen, ist eines der Merkmale der Zivilisation. Für alles eine Zeit. Für jeden eine Zeit zum Trauern.Und übermorgen stellt eine gebildete Frau aus dem Gazastreifen meine Menschlichkeit auf eine harte Probe, als sie Newsnight versichert, dass „die Hamas vielleicht israelische Soldaten getötet hat“, aber den Hinweis, dass sie auch Zivilisten getötet hat, mit einem Schulterzucken abtut. Sie schüttelt den Kopf. „Nein, wir töten nicht.“ Es ist unmöglich zu sagen, ob sie Angst hat, die Wahrheit zuzugeben, oder ob sie sie einfach nicht glaubt. Kein Wunder. Schließlich ist es kaum vorstellbar, dass Menschen das getan haben könnten, was diese Männer getan haben. „Ja, im Verzeichnis lauft ihr mit als Männer“, sagt Macbeth zu den Mördern, die er angeheuert hat, um Banquo zu töten, „wie ... Windhunde, Blendlinge, Spitz ... und Wolfshund, alle der Name Hund benennt.“ Wer außer einem Wolfshund würde schlafenden Babys das Leben ausreißen? Nicht einmal, wenn diese Babys Juden sind? Nicht einmal, wenn sie illegal palästinensisches Land besetzen? Da haben Sie mich erwischt.Was wir über die Erziehung eines Terroristen nicht wissen, können wir erahnen. Aber diejenigen, die in den europäischen Hauptstädten das Abschlachten von Juden jeden Alters feierten, stellen eine größere Herausforderung für das Verständnis dar. Wie kann eine Feministin all ihre Überzeugungen über Bord werfen, um einem Vergewaltiger zuzujubeln? Ist eine Vergewaltigung aus einem bestimmten Grund etwas anderes als eine Vergewaltigung aus einem anderen Grund? Wie viele Dozenten für Menschenrechte haben die Nacht durchgefeiert, nachdem sie die Aufnahmen von Israelis gesehen hatten, denen ihr Recht auf Leben verweigert wurde?Den Opfern wird die Schuld gegebenDie Tatsache, dass die progressiven Anhänger der Hamas im Westen nicht einmal vorläufig Mitleid empfanden, ist kaum weniger schockierend als die erbarmungslosen Taten selbst. Wenn man die trügerische Behauptung zulässt, die Zionisten seien aus heiterem Himmel aufgetaucht, um ein fremdes Land zu besetzen, dann würde man immer noch erwarten, dass es ein Durchatmen gibt, einen Raum für Schock oder Trauer, ein Eingeständnis, dass selbst die glühendsten Antizionisten, als sie riefen: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina soll frei sein“, nie daran gedacht haben, dass die Freiheit in einer so blutigen Form kommen würde. Aber nein. Noch bevor das Blut getrocknet war, wurden die Opfer dieses unvorstellbaren Grauens zu Einbrechern erklärt, die in das Haus eines anderen eingebrochen waren und bekamen, was sie verdienten. So ein Mist. Wenn man nicht auf einem Musikfestival niedergemäht werden will, meinte ein Soas-Gelehrter, wie wäre es, „wenn man keine Musikfestivals auf gestohlenem Land veranstaltet?“Darauf werde ich nicht antworten - wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Land in Schutt und Asche gelegt wird, wie wäre es dann, wenn Sie keine Teenager auf einem Rave abschlachten oder Babys in ihren Betten? Nur weil du gestern auf meinem Grab getanzt hast, werde ich heute nicht auf deinem tanzen.Aber hier ist etwas, das mich verwirrt: Zählt die Beschuldigung von Opfern nicht zu den schlimmsten Verbrechen, wenn Kurse über Glauben und Vielfalt, ethnische Zugehörigkeit, feministische Philosophie und so weiter angeboten werden? Oder ist Opferbeschuldigung ein akademischer Luxus, der Juden nicht zugestanden wird? Israelis, meine ich? Ich verstehe die Unterscheidung. Die Trennung zwischen Israel und Juden ist für den antizionistischen Diskurs grundlegend. Antisemitisch, so wird mir immer wieder versichert, ist das Letzte, was Antizionisten sind.Das Mitleid nicht aufgebenAber verstehen Sie, dass der Anblick von Israelis, die zufällig Juden sind, die in Autos verfrachtet und in die Gefangenschaft gefahren werden, Erinnerungen an Ereignisse weckt, von denen Juden hofften, nie wieder darin verwickelt zu werden. Einer der älteren unter den israelischen Geiseln, der zufällig Jude ist, ist ein Friedensaktivist, der in einem Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens lebte und kranke Menschen aus dem Gazastreifen in Krankenhäuser in Jerusalem und Tel Aviv brachte. Er dachte, sie seien seine Freunde. Die Erfahrung, dass sich Freunde gegen einen wenden, sobald ein Pogrom beginnt, hat sich auch in die Köpfe der Juden eingebrannt.„Nie wieder“, sagte die Welt nach der Befreiung der Todeslager. Aber hier kehrt dieses „Nie wieder“ noch einmal in seiner blutroten Pracht zurück.Mein Vater, der kein aktiver Zionist war, vertrat die Ansicht, dass Juden niemals sicher sein würden und wir Israel als unser Rettungsboot betrachten sollten. Die bittere Ironie ist, dass wir Israel umso mehr brauchen, je unsicherer wir uns dort fühlen. Dass wir bis zum Tod um sein Überleben kämpfen müssen, sollte niemanden überraschen. Es gibt ein viel gebrauchtes jiddisches Wort, rachmones. Es bedeutet „Mitleid“. Wie man rachmones nicht aufgibt, während man bis zum Tod darum kämpft, es zu behalten, würde die Weisheit Salomons auf die Probe stellen. Aber die Weisheit Salomons zu erproben ist etwas, worin Juden sehr bewandert sind.