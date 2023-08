12 Monate lesen, nur 9 bezahlen zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

ertErfahrene Leser:innen dieser Kolumne wissen, dass es mir unter den Fußball-Podcasts vor allem der Rasenfunk angetan hat. Im neuen Channel „Nationalteams“ geht es dort aktuell ausschließlich um die Fußball-WM der Frauen. Vor Beginn der WM hat sich Rasenfunk-Host Max-Jacob Ost mit den Journalistinnen Annika Becker und Nina Potzel für zwei Sonderfolgen unterhalten. Herausgekommen ist eine WM-Vorschau, die podcastiger nicht sein könnte, denn sie dauert mehr als acht Stunden. Zugegeben, das ist eine Menge, aber dafür bekommt man nicht nur alles zu hören, was man über die WM wissen muss – sondern obendrein das absolute Sonderheft-Feeling. Die WM kann kommen beziehungsweise weitergehen, denn noch ist es nicht zu spät dafür, knietief einzutauchen in die Taktik der einzelnen Teams oder den Generationen-Umbruch, vor dem das Team der USA steht. Nur mal so als Beispiel. Und was man hier an aktuellen Debatten über den Fußball der Frauen en passant mitbekommt – von der Kreuzbandrissproblematik über ungenügend angepasste Schuhe bis hin zur Transferpolitik des FC Arsenal London –, trägt weit über das Turnier hinaus. Wer die Vorbereitung gehört hat, der oder die sollte direkt dabeibleiben. Denn zu jedem Spieltag gibt es ausführliche Analysen und Rückblicke, oft mit Eindrücken vor Ort. Erstmals schickt der Rasenfunk mit Annika Becker eine Reporterin nach Australien. Crowd-finanziert – auch das so eine Podcastgeschichte.Doch es hört beim Rasenfunk nicht auf. Auch der eher unregelmäßig erscheinende Podcast FRÜF – Frauen reden über Fußball hat zur WM eine Sonderfolge veröffentlicht. Darin werden etwa der Stand der öffentlichen Wahrnehmung des Fußballs der Frauen und die WM-Vorberichterstattung diskutiert. Und wer danach noch weiterhören will, sollte in Lottes Erbinnen, den Frauenfußballpodcast mit Kaffeeservice reinhören. Personelle Überschneidungen sind definitiv vorhanden.Fußball-Erklärmänner bekommen auch ihr Fett wegEbenfalls hörenswert ist Becker & Pfeiffer. Der Fußballpodcast. Darin sprechen die Sportjournalistinnen Annika Becker und Mara Pfeiffer (unter anderem Alexandra-Popp-Biografin und Freitag-Autorin) über die Lage des Sports. Und die ewigen Fußball-Erklärmänner, die eigentlich keine Ahnung vom Fußball der Frauen haben, sich jetzt aber als Experten gerieren, bekommen auch noch ihr Fett weg. Da kann man lachen – und sich auch ein bisschen angesprochen fühlen.Wer eher kurze Dosen WM-Feeling sucht, sollte in Die 45 reinhören. Dort blickt Host Nina Potzel (bekannt aus der Acht-Stunden-WM-Vorschau des Rasenfunk) in unter zehn Minuten auf die Spieltage zurück. Normalerweise unterhält sie sich mit den ehemaligen Profis Josephine Henning und Lena Lotzen über Fußball, gerade ist sie solo unterwegs und sendet mitunter auch direkt vom Flughafen.Die Fußball-WM der Frauen wird so zum Eldorado neuer Podcasts – und einer Szene von Macher:innen, die die WM so facettenreich wie intensiv beleuchten. Da stellt sich beim Hören ein Sonderheft-Feeling wie in Kindertagen ein. Ein wunderbarer Sommer.