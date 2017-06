Daheim Die Mietpreisbremse wirkt nicht, Wohnungen werden immer teurer. Dabei gäbe es einen Ansatz zum Entlasten, der einst eine lange Tradition hatte, meint unser Autor im Video

Ob in Hamburg, München, Stuttgart oder Berlin. Bezahlbare Wohnungen werden immer knapper. Dabei ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum letztlich auch eine soziale Frage nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt.

Das hat auch die Politik erkannt. Doch Maßnahmen wie die Mietpreisbremse lösen das Problem in der Stadt nicht. Es braucht also Alternativen. Bei der Suche werden vor allem Linke und Grüne bei einem alten Modell fündig.