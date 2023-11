Ungarn und Israel: Woher Viktor Orbáns enger Draht zu Benjamin Netanjahu kommt

Verbündete Früher musste sich Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán in Deutschland nach Antisemitismus fragen lassen, heute gilt er als bester Freund von Israels Premier Benjamin Netanjahu. Wie Ungarn nun über Hamas-Terror und Gaza-Krieg redet

Viktor Orbán mit dem israelischen Botschafter in Ungarn, Yakov Hadas-Handelsman, beim Spiel von Israels Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am 15. November in Orbáns ungarischer Heimatstadt Felcsút.