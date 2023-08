Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

Hoyer meint, die Westdeutschen hätten ihre Gesellschaft für das „Normale“ angesehen, dem sich die Ostdeutschen ganz einfach anzupassen hatten, und versteht das so, dass die ostdeutsche Nationalgeschichte habe verschwinden müssen, weil es ja schon die westdeutsche Nationalgeschichte gab. Mit dem glücklichen Ausdruck des „Normalen“ hat sie aber etwas Tieferes erfasst: Die Normalität bestand gar nicht darin, dass sich eine Nation statt der anderen für normal erklärte, vielmehr darin, dass das Nationale schlechthin entsorgt werden sollte. Wie man weiß, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland eine Fraktion von Linken, die sich als „Antideutsche“ verstehen: Das ist nur die äußerste Zuspitzung dessen, dass dieser Staat überhaupt und im Ganzen in Europa, der Europäischen Union, aufgegangen zu sein glaubt, als Folge davon, dass er sich von seiner nationalen Geschichte, die zum NS führte, distanziert hat. Ein Glaube übrigens, der irrig sein könnte. Er wird zwar durch das rein ökonomische Selbstverständnis gestützt, das man sich im Land des „Wirtschaftswunders“, der „Otto Normalverbraucher“ gegeben hat – aber wenn der Staat so in Europa aufgeht, dass er es ökonomisch beherrscht, steht er vielleicht auch noch, wie immer unbewusst, in der Tradition der deutschen Kaiser eines „heiligen Reiches“, das sich als römisches verstand. Dergleichen nimmt Hoyer, die in der DDR geboren wurde, wohl deshalb nicht wahr, weil es in der DDR anders zuging: Die DDR, die sich weit mehr vom NS distanzierte als die Bundesrepublik, hat die deutsche Geschichte gerade nicht verdrängt, und auch nicht verworfen – sie hat sich auf Luther und auf Preußen berufen. Obwohl Luther dazu aufrief, den Bauernaufstand blutig zu ersticken, und obwohl Preußen den Ersten Weltkrieg entfesselte. Man kann daraus etwas lernen: Die DDR war gewiss nicht nationalistisch, wohl aber national, das ist nicht dasselbe. Und das heißt konkret, sie hat Luther oder Preußen nicht als fremd hingestellt, sondern setzte sich mit ihnen auseinander, gelangte so zu einer differenzierten Betrachtung und Wertung. Sie hat gleichsam mit ihnen geredet und konnte derart ihren Frieden mit diesen Phänomenen der deutschen Geschichte machen. Preußen war nicht nur reaktionär, sondern zum Teil auch fortschrittlich: Wer beides sieht und einräumt, wird bestimmt nicht nationalistisch werden, wird dafür aber eine Identität haben und sie auch behalten können. Denn eine Identität kann nur haben, wer sich zur eigenen Vergangenheit bekennt.Weil das aber so ist, ist der Umgang mit der DDR auch in puncto „Globalisierung“ exemplarisch gewesen. Denn als aus der DDR die „neuen Bundesländer“ wurden, war das eine Globalisierung in genau demselben Sinn, wie der Ausdruck sonst auf die ganze Welt bezogen wird: Die Ökonomie des Westens wurde eins zu eins auf den Osten übertragen. Und ebenso, wie man glaubte, es treffe auf die ganze Welt zu, versprach man es den DDR-Bürgern und -Bürgerinnen: Diese bloße ökonomische Ausdehnung werde für „blühende Landschaften“ sorgen, und damit für den glücklichen innerdeutschen Frieden. Sind nicht „blühende Landschaften“ ein anderer Ausdruck für das, was man sonst auch das Paradies nennt? Im Paradies werden ja, wie man bei Jesaja liest, „die Wölfe bei den Lämmern wohnen“, „und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen“. Das ist aber alles nicht eingetreten.Die Geschichte des MenschenStattdessen breitet sich die AfD im deutschen Osten noch mehr aus als im Westen. Woran liegt es? Schon wenn man noch gar nicht einbezieht, dass diese Ökonomie, die da vom Westen auf den Osten ausgedehnt wurde, eine kapitalistische ist, fällt auf, dass die Möglichkeit einer nicht nur konfliktfreien, sondern geradezu den Paradiesfrieden spiegelnden Vereinigung AUF REIN ÖKONOMISCHEM WEGE behauptet wurde, einem Weg also, der angeblich ohne jeden diskursiven Austausch auskommen würde. Stattdessen ist die Verständigung zusammengebrochen, und gerade aus ökonomischen Gründen. Mehr noch im Osten als im Westen hadern nicht wenige Menschen mit ihrer ökonomischen Situation und geben den „Fremden“, den Migranten die Schuld, weshalb es auch zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen Ost- und Westdeutschland kommt.Die Globalisierung, die angeblich nach 1990 beginnen konnte, hat in Wahrheit 1990 aufgehört – in Deutschland und in der Welt. Eine Globalisierung, die ihren Namen verdient, indem sie die Bewohner der Erde vereint und so zum Frieden führt, kann nämlich nicht allein ökonomisch zustande kommen, und schon gar nicht im Zuge einer KAPITALISTISCHEN Ökonomie. Sie wäre stattdessen ein diskursiver Prozess. Dass dieser Prozess eine ökonomische Basis hätte, widerspricht dem nicht. Aber sie wäre nicht nur, sie war. Man hat es vor 1990 gesehen: Da glichen sich Ost und West nicht ökonomisch einander an – weder in Deutschland noch in der Welt -, sondern redeten über- und auch miteinander. Sie waren Gegner, so aber, dass sie gegeneinander auch REDETEN, und das nicht aneinander vorbei, sondern indem sie sich zu widerlegen suchten. Dies Reden war zwar noch nicht der Friede, vielmehr ein Kampf, aber der Kampf wurde auch diskursiv ausgetragen, und ohne Gewaltanwendung gerade zwischen den Hauptkontrahenten. Man nannte es „friedliche Koexistenz“. Eine wirkliche Globalisierung war das deshalb, weil es ein gerichteter Prozess war, in dem zwei Doktrinen wechselseitig aufeinander Bezug nahmen, derart dass in ihm auch argumentiert werden musste – was zwischen Nationalismen, aber auch im bloß ökonomischen Konkurrenzkampf unvorstellbar ist.Und noch etwas: Es wurde um Geschichte gestritten – ganz wie heute, könnte man glauben! Aber es war nicht wie heute, denn nicht Nationalgeschichten wurden gegeneinander ausgespielt, etwa ob die Ukraine zur Geschichte Russlands gehört oder nicht, sondern gestritten wurde um die Geschichte DES MENSCHEN. Vom Kommunismus schrieb Karl Marx, mit ihm werde „die Vorgeschichte“ des Menschen zu ihrem Ende gelangt sein. Nicht etwa die Geschichte. Die werde vielmehr erst beginnen. Wo sich Nationalgeschichten wechselseitig die Legitimität absprechen, sind wir noch in der „Vorgeschichte“.Lesen Sie dazu am Freitag Teil 2: Ohne Kommunismus kein Weltfrieden