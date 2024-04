Veranstaltungsort: 13 Spielstätten in Köln

Die vierzehnte Ausgabe vom ACHT BRÜCKEN Musikfestival beginnt am 4. Mai 2024: In der Kölner Philharmonie und weiteren Spielstätten im Kölner Stadtzentrum kann von früh bis spät der Musik von heute gelauscht werden. Die Werke von Komponist Enno Poppe und weiterer Künstler:innen diverser Genres werden bis zum 12. Mai in rund 30 Konzerten aufgeführt