Kutter bei die Fische: Wie Marcos Padilla der Ausbeutung der Meere den Kampf angesagt hat

Honduras Die Karibik leidet unter den Folgen der industriellen Fischerei. Leute wie Marcos Padilla fahren lieber in kleinen Booten zur See, statt in gigantischen Frachtern die Umwelt zu zerstören. Über ein Vorbild an einem lebensgefährlichen Ort