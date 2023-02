Der digitale Freitag Mit Lust am guten Argument Kostenlosen Probemonat sichern

zusammenhängt. Der Historiker Theweleit schrieb über den Faschismus. Aber auch allgemein über Kriegsgewalt und ihre Konsequenzen.Derzeit tobt wieder ein Krieg in Europa. Es gibt zahlreiche Berichte über ukrainische Frauen, die von russischen Soldaten vergewaltigt wurden. Aber auch in der Ukraine hinterlässt die Militarisierung Spuren: Junge Männer dürfen das Land nicht mehr verlassen, im Fernsehen laufen Hommagen an die Armee, statt Werbespots über Zahnpasta oder Hustensaft. Und auch hier in Deutschland hat die Bundeswehr seit dem Angriff auf die Ukraine einen höheren Stellenwert bekommen. Sind wir seit dem 24. Februar 2022 in einem neuen Zeitalter angelangt – dem Zeitalter des Krieges? Und was würde das für unsere offene Gesellschaft und den westlichen Feminismus bedeuten?Über soldatische Männer und ihre Exzesse spricht Jakob Augstein mit Klaus Theweleit.Am Montag, dem 6. März 2023, im Literaturhaus Berlin (Fasanenstraße 23 in 10719 Berlin) sowie live auf radioeins vom rbb. Tickets sind hier erhältlichDer deutsche Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit wurde am 7. Februar 1942 im ostpreußischen Ebenrode als Sohn eines Eisenbahnbeamten geboren. Er studierte Germanistik und Anglistik in Kiel sowie in Freiburg. Von 1969 bis 1972 war er als freier Mitarbeiter für den Südwestfunk tätig. Dann, 1977, veröffentlichte Theweleit die bis heute berühmteste Doktorarbeit Deutschlands: „Männerphantasien“ war eine neuartige Faschismus-Deutung, die Begriffe wie Patriarchat und Gewalt zusammendachte. Seither gilt Theweleit als wichtigste Figur der Männerforschung in diesem Land. Regelmäßig trifft Jakob Augstein im Kaminzimmer des Berliner Literaturhauses einen Gast, um über Wahrheit und Erfindung in den großen Erzählungen unserer Zeit zu reden. Ungestört von der Erregungsmaschine des Internets treffen sich zwei Menschen zum Gespräch und üben sich in Fähigkeiten, die rar zu werden drohen: Fragen, zuhören, verstehen, lernen. Das Vorbild dieses Diskussionsformats sind die legendären Gespräche des Journalisten Günter Gaus, die im Fernsehen gezeigt wurden, als dieses noch schwarz-weiß war.