„Deutschlandmärchen“ am Gorki: Eine Hommage an alle Gastarbeitermütter

Bühne So schön können Tränen fließen: Das Gorki Theater in Berlin adaptiert Dinçer Güçyeters „Unser Deutschlandmärchen“. Eine der Hauptrollen in Regisseur Hakan Savaş Micans Stück spielt die Musik