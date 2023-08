Lizzo, Lindemann, Anti-Flag: Von Fällen und Fallhöhen

12 Monate lesen, nur 9 bezahlen zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

m Jahr 2010 habe sie diesen getroffen und sei von ihm vergewaltigt worden. Dass sich Anti-Flag kurz darauf auflösten, wird von vielen als indirektes Schuldeingeständnis gedeutet, auch wenn besagter Sänger Tage später dann doch alles abstritt. Die Band wiederum schrieb, die Vorwürfe stünden in „direktem Gegensatz“ zu ihrem selbsterklärten Grundsatz, allen Opfern sexueller Gewalt zu glauben – die Auflösung wäre daher die einzige Option gewesen. Anti-Flag waren eine dezidiert linke Band, die keine Pause zwischen Songs verstreichen ließ, ohne Ansagen gegen Kapital, Nation und das Patriarchat zu machen.Vorwürfe der sexuellen Gewalt sind für Rammstein kein ImageschadenVöllig unbeirrt von Vorwürfen tourt derweil eine andere Männerkapelle, die es auch bald 30 Jahre gibt. Nicht im Traum wäre Rammstein-Sänger Till Lindemann oder irgendjemand anderes aus der Band wohl auf die Idee gekommen, die nach wie vor überaus erfolgreiche Gruppe angesichts der Vorwürfe sexueller Übergriffe an Frauen direkt aufzulösen.Nicht nur ist Rammstein ein millionenschweres Unternehmen, das schlechte Presse schon allein deshalb weniger fürchten muss, weil es jeden Vorwurf schleunigst mit einer aggressiven Medienanwaltskanzlei angreifen kann. Rammstein muss sich offenbar auch ums Image wenig sorgen, denn: Diese Band war nie links. Statt zwischen den Songs Reden über die Opfer sexueller Gewalt zu schwingen, greift Till Lindemann live lieber wortlos zur schaumschießenden Peniskanone. Fallhöhe: Teppichkante.Rammstein sind keine good boys, wollten das nie sein. Der Imageschaden ist daher, vorerst, kaum so zu bezeichnen. Die Fans stehen zur Band, schreiben im Netz glühende Solidaritätsbekundungen, machen sich über die Opfer lustig, die allesamt nur Aufmerksamkeit suchen würden. Auch die jüngste Enthüllung seitens des Spiegel, dass Till Lindemann im mittleren Alter Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll, rüttelte daran bislang nicht. Rammstein-Fans scheint so etwas schlicht nicht zu interessieren, sofern es nicht die eigene Tochter betrifft.Sängerin Lizzo ist von ihrem Podest gefallenNun gibt es einen weiteren Fall mit Höhe: Die US-Sängerin Lizzo soll ihre Tänzerinnen, die sie zahlreich auf ihren Shows begleiten, gemobbt und diskriminiert haben. Drei ehemals in Lizzos Team beschäftigte Frauen klagten vor einem US-Arbeitsgericht. Unter anderem soll Melissa Jefferson, wie der Popstar bürgerlich heißt, eine Tänzerin aufgrund ihrer Gewichtszunahme beschimpft und entlassen haben.Das knallte doch recht laut auf den Boden: Für viele Fans ist Lizzo mit ihrem Auftreten und ihren Ansagen eine feministische Ikone, gerade in Bezug auf ihren Körper. Die Sängerin streitet alles ab, nannte die Vorwürfe „zu abscheulich, als dass ich sie ignorieren könnte“. Klingt nicht nach Einsicht, eher nach Anwalt. Meine enttäuschte Kollegin Carolina Schwarz schrieb in der taz, der Fall Lizzo erinnere sie daran, „dass es immer nach hinten losgeht, wenn man Menschen auf ein zu hohes Podest stellt“.Das tut weh und stimmt. Nur: Andere stehen immer noch auf ihren Podesten. Und es will und will nicht knallen.