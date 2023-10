Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

en Pläne des Landes, um seinen Müll zu entsorgen. Es ist die erste deutsche Stadt, die von der Umweltkampagnengruppe Zero Waste Europe das Zertifikat „Null-Abfall“ bekommen hat. Das bedeutet nicht, dass die Stadt bereits aufgehört hat, Dinge wegzuwerfen – weit gefehlt! –, sondern dass sie einen konkreten Plan hat, wie sie es besser machen will. Bei einem Glas Saft aus Äpfeln, die vor der Mülltonne im Supermarkt gerettet wurden, sagt Bettina Aust: „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ Im Juni wurde die Grüne zur Präsidentin der Kieler Ratsversammlung gewählt. „Man muss immer weiter denken, man darf nicht stehen bleiben.“Deutschland hat eine komplizierte Beziehung zum Abfall. Trotz seines Status als Weltmarktführer im Recycling ist Europas größte Volkswirtschaft auch eine der schmutzigsten. Im Jahr 2021 erzeugte der durchschnittliche Deutsche 646 Kilogramm Abfall, während der durchschnittliche EU-Bürger 530 Kilogramm erzeugte. Nur in vier EU-Ländern – Österreich, Luxemburg, Dänemark und Belgien – warfen die Menschen mehr weg.Das Problem des Online-ShoppingsDino Klösen, Leiter des Kieler Abfallwirtschaftsbetriebs (ABK), sagt, dass der Verbrauch des Landes in den Mülltonnen zu sehen ist. Papiertonnen, die früher mit Zeitungen gefüllt waren, sind heute voll mit Pappe aus Lieferpaketen. „Das Gewicht des Papiermülls ist gesunken, aber das Volumen steigt durch den Online-Einkauf weiter an“, sagt er.Städte wie Kiel, die vor Müll nur so strotzen, suchen nach Möglichkeiten, weniger wegzuwerfen und mehr zu recyceln. Die Stadtverwaltung hat Projekte angekündigt, die von einem Verbot von Einwegartikeln in öffentlichen Einrichtungen über die Installation von mehr öffentlichen Trinkbrunnen bis hin zur Aufklärung von Schulkindern über Abfall reichen. Sie ermutigt die Menschen auch zu einfachen Verhaltensänderungen. Ein Beispiel: Warum nicht mal feste Seifenstücke verwenden, anstatt Plastikflaschen zu kaufen? Andere Vorschläge sind eher systematischer Natur.Zum Beispiel erprobt die Stadt ein „Bezahl, was du wegwirfst“-System, bei dem die Bürger nur für den Müll zahlen müssen, den sie in die Tonne werfen. In einem Bericht der Europäischen Umweltagentur vom letzten Jahr wurde festgestellt, dass nur auf etwa 30 Prozent der Fläche Deutschlands ein solches System existiert, obwohl in den erfassten Gebieten ein durchschnittlicher Rückgang des Mischmülls um 25 Prozent zu verzeichnen war. „Allgemeiner Abfall ist die teuerste Form von Müll, die es gibt“, sagt Klösen. „Wir versuchen, die Bürger zu motivieren, weniger Müll in die Tonne zu werfen, indem wir sie dafür weniger bezahlen lassen.“Auch wenn Bemühungen zur Abfallvermeidung wie die von Kiel relativ neu sind, ist Recycling fest in der Kultur verwurzelt. Im Jahr 2021 sammelten die Deutschen mehr als zwei Drittel ihrer Haushalsabfälle, um sie wiederzuverwenden – mehr als jedes andere Land in Europa. Der Rest wird größtenteils zur Energiegewinnung verbrannt, und nur ein Prozent wird auf Deponien entsorgt (der EU-Durchschnitt liegt bei 16 Prozent).Placeholder image-1Rajat Handa, Abfallberater bei BlackForest Solutions in Berlin, sagt, dass Deutschlands Infrastruktur für die Abfallsortierung und die damit verbundene Kultur das System zur „Spitze“ der Abfallwirtschaft macht. Um Abfälle effektiv zu recyceln oder zur Energiegewinnung zu verbrennen, müsse man sie zunächst gut sortieren. „Wenn Sie Ihren Abfall nicht an der Quelle trennen – oder wenn er nicht von den Leuten getrennt wird, die Ihren Müll abholen –, dann werden all Ihre ausgeklügelten Pläne in die Hose gehen.“Im Laufe der Zeit haben sich die Deutschen an die Mülltrennung gewöhnt, die seit 2015 gesetzlich vorgeschrieben ist und durch ein breites Angebot an Mülleimern im öffentlichen Raum und in Wohnhäusern erleichtert wird. Die Müllabfuhr weigert sich, unsachgemäß gefüllte Tonnen mitzunehmen, und hinterlässt Zettel auf Säcken, die ungeeignete Gegenstände enthalten. Manchmal schreiten schnüffelnde Nachbarn ein, wenn die Behörden nicht aufpassen.Dennoch recycelt nicht jeder Deutsche, sagt Handa, der 2019 aus Indien nach Deutschland gezogen ist. Und selbst diejenigen, die ihren Müll sortieren, machen es oft falsch. Ein häufiger Fehler ist es, Pizzakartons in die Papiertonne zu werfen, obwohl sie mit Öl verunreinigt sind und nicht recycelt werden können, sagt Handa, der seine Mitbewohner in Berlin ermutigt hat, sie stattdessen in die Restmülltonne zu werfen. „Ich muss sie trotzdem fast jede Woche daran erinnern.“Die Ritter der ResteDie ersten Flaschenpfandsysteme in Deutschland gehen auf einzelne Brauereien in den frühen 1900er Jahren zurück, wurden aber erst vor 20 Jahren zum Bundesgesetz. Der große Schub für das Recyclingsystem kam 1991, als sich die Deponien mit Haushaltsabfällen zu füllen begannen. Die damalige Kohl-Regierung erließ ein Gesetz, mit dem die Kosten für die Beseitigung der Abfälle auf die Hersteller abgewälzt wurden, und führte das Symbol des „Grünen Punkts“ auf den Verpackungen ein, um zu zeigen, dass der Hersteller eine Gebühr für die Sammlung, Sortierung und Verwertung der Abfälle entrichtet. Das System hat sich in der gesamten EU verbreitet. Doch trotz aller Erfolge bei der Mülltrennung tun sich die Deutschen schwer, alle Abfälle zu recyceln.Die Menge an Kunststoffabfällen in Deutschland ist in den letzten zwei Jahrzehnten um 64 Prozent gestiegen, während die recycelte Menge nur geringfügig zugenommen hat. Gleichzeitig hat sich die Menge der verbrannten Abfälle fast versiebenfacht. Umweltgruppen haben die Befürchtung geäußert, dass die tatsächliche Recyclingquote niedriger ist als die offiziellen Zahlen vermuten lassen, da sie auch für das Recycling ungeeignete Gegenstände und ins Ausland verbrachte Abfälle umfasst.„EU-Spitzenreiter zu sein, ist sicherlich etwas, worauf man stolz sein kann“, sagt Jack McQuibban von Zero Waste Europe, der die Recyclingquote in Deutschland auf etwa 60 Prozent schätzt. Aber die Tatsache, dass das Recycling in Deutschland in den letzten fünf oder sechs Jahren stagniert hat, sei besorgniserregend. „Ich denke, man muss sich vor Selbstgefälligkeit fürchten“, fügt er hinzu. „Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit dem Recycling schon genug tun, ist das unzureichend und nicht geeignet, um die Abfallkrise wirklich zu bewältigen.“Placeholder image-2Einen Vorgeschmack auf Kiels neue abfallfreie Philosophie bekommt man in dem Friseursalon von Janine Falke. Seit zwei Jahrzehnten beobachtet sie, wie die Haare ihrer Kunden zu Boden fallen und in Müllverbrennungsanlagen landen. Was die Leute nicht wissen, sagt sie, ist, dass Haare eine starke fettbindende Wirkung haben. „Ich fand es schon immer eine Schande, diese Ressource als Müll zu entsorgen.“Während der Covid-Pandemie gründete Falke ein Unternehmen, das die Haare aus 30 Salons in der Stadt zu nützlichen Produkten verarbeitet. Sie arbeitet mit einem Unternehmen zusammen, das es mit Maschinen zu Matten verarbeitet, die Öl absorbieren und als Filter in der Industrie oder in der Kanalisation eingesetzt werden können. Das Projekt, das von der Stadt unterstützt wird, wird noch verfeinert, bevor der Verkauf beginnt.Institutionen und Unternehmen müssen sich verbessern, aber kleine Verhaltensänderungen können viel bewirken, sagt Moritz Dietsch, Mitbegründer von ResteRitter, einem Startup in Kiel, das Obst und Gemüse, das weggeworfen werden soll, „rettet“ und daraus Marmelade und Chutney herstellt. „Das Schöne ist, dass wir die Hälfte des Problems über Nacht lösen könnten, wenn wir als Gesellschaft nur wollten.“Was die Bundesregierung plantIn Deutschland werden jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, 59 Prozent davon stammen aus privaten Haushalten. Die Bundesregierung plant, die Lebensmittelabfälle in Privathaushalten und Restaurants bis zum Ende des Jahrzehnts zu halbieren, hat sich aber bisher schwergetan, große Fortschritte zu erzielen.Dietschs neuestes Projekt besteht darin, Einwegartikel in der Festivalgastronomie zu ersetzen. Er und sein Team bringen alte Teller, Tassen und Besteck zu Großveranstaltungen und spülen sie in einem mobilen Spülbecken, damit die Essensstände keine Einwegverpackungen mitbringen müssen. Die meisten Projekte zur Abfallvermeidung werden von Freiwilligen durchgeführt, sagt Dietsch. Sein Ziel ist es, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu finden, um das Problem zu lösen. „Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, und wenn wir das System nicht ändern wollen, dann müssen wir innerhalb dieses Systems handeln.“Ob das funktioniert, hängt von den Kosten an – und von der Bereitschaft der Menschen, ihre Gewohnheiten zu ändern.Placeholder image-3Bislang scheint es mehr Interesse daran zu geben, Waren einmal zu benutzen und sie dann zum Recycling zu schicken, als sie immer wieder zu benutzen. Aust, der Vorsitzende der Kieler Stadtverwaltung, sagt, dass viele Menschen sich so sehr auf das Recycling konzentrieren, dass sie nicht darüber nachdenken, was sie wiederverwenden oder reduzieren wollen. „Sie denken einfach nicht weiter darüber nach.“ Eine Umfrage des Deutschen Verpackungsinstituts, einer Lobbygruppe der Industrie, ergab, dass 76 Prozent der Menschen der Meinung sind, dass Recycling der beste Weg ist, mit gebrauchten Verpackungen umzugehen. Nur die Hälfte der Befragten sprach sich für die Wiederverwendung aus.In gewisser Weise zeigt Deutschlands Besessenheit von der Mülltrennung, wie Millionen von Einzelentscheidungen, die täglich in den Haushalten und an den Arbeitsplätzen im ganzen Land getroffen werden, dazu beitragen können, den Planeten vor schädlichen Schadstoffen zu schützen. Doch angesichts der boomenden Plastikproduktion und der Schiffe mit Plastikmüll, die immer noch in Häfen in Afrika und Asien anlegen, zeigt Deutschlands Glaube an das Recycling auch die Gefahren, die entstehen, wenn man versucht, ein Chaos zu beseitigen, anstatt es erst gar nicht erst entstehen zu lassen. „Ich gratuliere Deutschland, aber das ist nicht genug“, sagt McQuibban. „Wir müssen jetzt über das reine Recycling hinausgehen.“